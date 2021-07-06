快訊

未煮熟肉中常見弓形蟲寄生蟲！研究發現：可能與這種癌有關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最新「史努比手搖店」萌翻！巨型Snoopy公仔＆霓虹燈牆、造型奶蓋及周邊全想要

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
飲料品牌「狀元坊」打造兩家史努比手搖門市，即日起重磅登場。圖／狀元坊提供
飲料品牌「狀元坊」打造兩家史努比手搖門市，即日起重磅登場。圖／狀元坊提供

台中史努比控尖叫！當地人氣手搖品牌「狀元坊」近期與卡通界明星史努比聯名，一口氣打造兩家史努比門市，入口處就有巨型史努比公仔，另有逾300公分高史努比打卡墻、霓虹燈墻，當然也少不了一系列聯名飲品及周邊，讓大家買飲料也彷彿置身狀元坊限定「史努比特展」。

狀元坊國美店。圖／狀元坊提供
狀元坊國美店。圖／狀元坊提供
狀元坊國美店。圖／狀元坊提供
狀元坊國美店。圖／狀元坊提供

狀元坊此次將門市變身史努比手搖店，國美店雙層樓遍佈史努比身影，尤其高達300公分的巨大史努比牆更將成為打卡聖地，被珍珠泡泡圍繞的史努比與糊塗塌客、靠著珍珠奶茶的史努比模樣都可愛炸裂。而博館店更設有1比1等比例的史努比，巨大立體公仔喝著珍奶台味十足，夜幕低垂時更是欣賞另一面霓虹燈墻的最佳時機，亮燈後色彩繽紛的線條超吸睛，翻轉大家對經典白色系史努比的印象。

狀元坊博館店。圖／狀元坊提供
狀元坊博館店。圖／狀元坊提供
狀元坊博館店。圖／狀元坊提供
狀元坊博館店。圖／狀元坊提供

造訪聯名店除了關注打卡亮點，限定手搖及限量周邊更是粉絲的目標。主打的聯名飲品包含「史努比海鹽霜熟成紅茶」、「史努比海鹽霜窨花綠茶」、「史努比海鹽霜蜜香紅茶」，每款採用英國進口鮮奶油製成綿密奶蓋，爽口茶飲上搭配可可粉製成史努比造型，令人捨不得喝入口。

史努比聯名杯墊299元、珍珠大戰馬克杯380元。圖／狀元坊提供
史努比聯名杯墊299元、珍珠大戰馬克杯380元。圖／狀元坊提供
史努比聯名茶飲每杯售價70元。圖／狀元坊提供
史努比聯名茶飲每杯售價70元。圖／狀元坊提供

而即日起凡外帶任一飲品，即可不限量加購聯名周邊，每款設計結合珍奶為主題，包含史努比聯名造型杯套、水壺提袋、珍奶格子野餐墊、馬克杯、不同造型的木製鑰匙等，只要有現貨都能輕鬆入手。由於聯名店人氣極高，官方也建議防疫期間可多利用平日或離峰時間，減少群聚風險，若不是在地居民仍想及時收藏，也可透過官網線上購買送到家。好消息是，活動將一路持續到年底，列入疫後朝聖清單也不遲。

史努比聯名杯套提袋、水壺提袋每款加購價199元；小版野餐墊380元、大版野餐墊599元。圖／狀元坊提供
史努比聯名杯套提袋、水壺提袋每款加購價199元；小版野餐墊380元、大版野餐墊599元。圖／狀元坊提供

史努比ｘ狀元坊聯名門市（聯名活動截至12/31）

國立美術館店
營業地址：台中市西區五權西路一段77號
營業時間：10:30-19:30

博館旗艦店
營業地址：台中市西區博館路101號
營業時間：10:30-19:30

延伸閱讀：

星巴克變身台北最美「CAFE!N 旗艦店」！2層樓簡約咖啡廳，外帶外送優惠先收

星巴克「巧克力法式泡芙星冰樂」新登場！父親節蛋糕88折 再送買1送1券

台中旅遊 熱門打卡 珍奶

相關新聞

最新「史努比手搖店」萌翻！巨型Snoopy公仔＆霓虹燈牆、造型奶蓋及周邊全想要

台中史努比控尖叫！當地人氣手搖品牌「狀元坊」近期與卡通界明星史努比聯名，一口氣打造兩家史努比門市，入口處就有巨型史努比公仔，另有逾300公分高史努比打卡墻、霓虹燈墻，當然也少不了一系列聯名飲品及周邊，

彰化隱藏版秒殺美食！花壇「寶珠肉圓」肉粽＆肉羹＆肉圓　一次點足才懂吃

udn走跳美食／Kiwi 花壇在地小吃寶珠肉圓2021店家資訊 先前一提到彰化肉圓時，kiwi也發現花壇有賣肉圓而且是家超隱藏版的肉圓，寶珠肉圓，被食尚玩家稱為鄉野間的超大肉圓，寶珠肉圓是

外帶全品項9折！ 台中豐原「涼雪亭」豆花冰品專賣 芒果雪花冰TOP1必嚐

炎夏就想來一碗冰消暑氣！台中豐原5月底新開幕的「涼雪亭」豆花冰品專賣店推出「來店自取全品項9折優惠」！

日式豬排丼飯人氣第一！ 台中私密酒吧藏日料，購餐還送天婦羅

位於台中西屯區的「Bar Easy」酒吧擁有典型英式酒吧的設計與氛圍，因為靠近東海大學與台中工業區，深受學生族群與上班族的喜愛，而這次因應防疫，「Bar Easy」將店內的精選餐點推出超殺的外帶優惠，現在購買兩份餐點即送一份日式天婦羅！

台中人氣泰料滿足饕客！ 泰式熱炒自取85折、精緻餐盒均價150

家常菜、便當都吃膩了？來試試泰國料理吧！台中南區超道地泰式料理餐廳「巫泰式燒烤」也推出了防疫餐盒，不但價格實惠、料理美味，滿$400還能免費外送！

來份最強防疫宵夜！彰化老字號「美食真好味鹽酥雞」在地人都愛

udn走跳美食／Kiwi 彰化美食推真好味無骨鹹酥雞 ，彰化在地宵夜美食，古味溢滿匠心獨運的食材清爽不已 彰化知名的宵夜真好味鹽酥雞是在地老店，彰化炸物看這裡，沒有賣雞排，只有賣老手藝，一到夜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。