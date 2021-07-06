最新「史努比手搖店」萌翻！巨型Snoopy公仔＆霓虹燈牆、造型奶蓋及周邊全想要

台中史努比控尖叫！當地人氣手搖品牌「狀元坊」近期與卡通界明星史努比聯名，一口氣打造兩家史努比門市，入口處就有巨型史努比公仔，另有逾300公分高史努比打卡墻、霓虹燈墻，當然也少不了一系列聯名飲品及周邊，讓大家買飲料也彷彿置身狀元坊限定「史努比特展」。

狀元坊國美店。圖／狀元坊提供 狀元坊國美店。圖／狀元坊提供

狀元坊此次將門市變身史努比手搖店，國美店雙層樓遍佈史努比身影，尤其高達300公分的巨大史努比牆更將成為打卡聖地，被珍珠泡泡圍繞的史努比與糊塗塌客、靠著珍珠奶茶的史努比模樣都可愛炸裂。而博館店更設有1比1等比例的史努比，巨大立體公仔喝著珍奶台味十足，夜幕低垂時更是欣賞另一面霓虹燈墻的最佳時機，亮燈後色彩繽紛的線條超吸睛，翻轉大家對經典白色系史努比的印象。

狀元坊博館店。圖／狀元坊提供 狀元坊博館店。圖／狀元坊提供

造訪聯名店除了關注打卡亮點，限定手搖及限量周邊更是粉絲的目標。主打的聯名飲品包含「史努比海鹽霜熟成紅茶」、「史努比海鹽霜窨花綠茶」、「史努比海鹽霜蜜香紅茶」，每款採用英國進口鮮奶油製成綿密奶蓋，爽口茶飲上搭配可可粉製成史努比造型，令人捨不得喝入口。

史努比聯名杯墊299元、珍珠大戰馬克杯380元。圖／狀元坊提供 史努比聯名茶飲每杯售價70元。圖／狀元坊提供

而即日起凡外帶任一飲品，即可不限量加購聯名周邊，每款設計結合珍奶為主題，包含史努比聯名造型杯套、水壺提袋、珍奶格子野餐墊、馬克杯、不同造型的木製鑰匙等，只要有現貨都能輕鬆入手。由於聯名店人氣極高，官方也建議防疫期間可多利用平日或離峰時間，減少群聚風險，若不是在地居民仍想及時收藏，也可透過官網線上購買送到家。好消息是，活動將一路持續到年底，列入疫後朝聖清單也不遲。

史努比聯名杯套提袋、水壺提袋每款加購價199元；小版野餐墊380元、大版野餐墊599元。圖／狀元坊提供

史努比ｘ狀元坊聯名門市（聯名活動截至12/31）

國立美術館店營業地址：台中市西區五權西路一段77號營業時間：10:30-19:30

博館旗艦店營業地址：台中市西區博館路101號營業時間：10:30-19:30

延伸閱讀：

．星巴克變身台北最美「CAFE!N 旗艦店」！2層樓簡約咖啡廳，外帶外送優惠先收

．星巴克「巧克力法式泡芙星冰樂」新登場！父親節蛋糕88折 再送買1送1券