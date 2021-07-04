外帶全品項9折！ 台中豐原「涼雪亭」豆花冰品專賣 芒果雪花冰TOP1必嚐

位在台中豐原豐東國中門口正對面，「涼雪亭」於5月底正式開幕！主打黑糖刨冰、雪花冰、豆花、嫩仙草等消暑冰品及甜品的優質小店，在酷熱的盛夏超適合來一碗消暑解悶，而目前因應防疫政策，「涼雪亭」採全面外帶， 只要到店裡外帶自取，全品項即享9折優惠！

說到涼雪亭人氣TOP1品項，非季節限定的「芒果雪花冰」莫屬啦，堆成小山的芒果展露著老闆放料不手軟的霸氣，上頭再淋上煉乳點綴，迫不及待挖一匙入口，綿密雪花冰立刻化開，一股沁涼滋味直衝喉嚨，非常過癮。

芒果雪花冰（季節限定）

而熱愛傳統古早味冰品的朋友，少不了一碗黑糖剉冰陪你熬過炎熱天氣，「涼雪亭」提供20幾種剉冰口味中，N種冰為最基本款，看大家喜歡吃多少配料，就買幾種冰，特別要提到店家每日精心準備的新鮮現煮配料就多達15種，有 愛玉、花生、綠豆、薏仁、珍珠、芋頭、鳳梨、仙草、大豆、紅豆、芋圓、小湯圓、QQ圓、2種布丁 等口味可選擇，讓你常常吃也能有百變風味能搭配！

不愛吃冰的人則可以考慮嫩仙草與豆花系列，嫩仙草系列湯底有糖水、豆漿、奶油球三種，而點選綜合嫩仙草可選擇三種配料，Ｑ嫩滑順的嫩仙草，讓你邊吃邊消暑降火氣。

冬夏兩相宜的豆花除了糖水與豆漿湯底之外，冬季還有提供季節限定的薑汁湯底能去去寒氣，涼雪亭選用無添加防腐劑、無加入人工化學物的傳統養身豆花， 以「健康」為一切準則的用料 ，讓大家可以吃得開心和安心！綜合豆花一樣能挑選三種配料，若是有選擇困難症的朋友，配料建議可以就先從豆類、芋圓下手。

綜合嫩仙草

綜合嫩豆花

此外「涼雪亭」也有提供外送服務，豐原市區只要滿200元即可免費外送，另外店家也有和外送平台Ubereats合作，天氣太熱而懶得出門的朋友，可多多利用外送唷。

涼雪亭雪花冰剉冰|外帶優惠：來店自取享9折優惠

店家地址：台中市豐原區豐東路106號

店家電話：0987413141

營業時間：早上11:00到晚上11:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3gMoXOe

外送資訊：豐原市區消費滿200元享免費外送





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