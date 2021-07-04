快訊

【7/4確診地圖】增本土37、2境外、2死！ 陳時中：市場外圍篩檢狀況好

獨／疫調落漆人力大缺 民間自救人力培訓3千個名額秒殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外帶全品項9折！ 台中豐原「涼雪亭」豆花冰品專賣 芒果雪花冰TOP1必嚐

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

位在台中豐原豐東國中門口正對面，「涼雪亭」於5月底正式開幕！主打黑糖刨冰、雪花冰、豆花、嫩仙草等消暑冰品及甜品的優質小店，在酷熱的盛夏超適合來一碗消暑解悶，而目前因應防疫政策，「涼雪亭」採全面外帶，只要到店裡外帶自取，全品項即享9折優惠！

說到涼雪亭人氣TOP1品項，非季節限定的「芒果雪花冰」莫屬啦，堆成小山的芒果展露著老闆放料不手軟的霸氣，上頭再淋上煉乳點綴，迫不及待挖一匙入口，綿密雪花冰立刻化開，一股沁涼滋味直衝喉嚨，非常過癮。

芒果雪花冰（季節限定）
芒果雪花冰（季節限定）

而熱愛傳統古早味冰品的朋友，少不了一碗黑糖剉冰陪你熬過炎熱天氣，「涼雪亭」提供20幾種剉冰口味中，N種冰為最基本款，看大家喜歡吃多少配料，就買幾種冰，特別要提到店家每日精心準備的新鮮現煮配料就多達15種，有愛玉、花生、綠豆、薏仁、珍珠、芋頭、鳳梨、仙草、大豆、紅豆、芋圓、小湯圓、QQ圓、2種布丁等口味可選擇，讓你常常吃也能有百變風味能搭配！

不愛吃冰的人則可以考慮嫩仙草與豆花系列，嫩仙草系列湯底有糖水、豆漿、奶油球三種，而點選綜合嫩仙草可選擇三種配料，Ｑ嫩滑順的嫩仙草，讓你邊吃邊消暑降火氣。

冬夏兩相宜的豆花除了糖水與豆漿湯底之外，冬季還有提供季節限定的薑汁湯底能去去寒氣，涼雪亭選用無添加防腐劑、無加入人工化學物的傳統養身豆花，以「健康」為一切準則的用料，讓大家可以吃得開心和安心！綜合豆花一樣能挑選三種配料，若是有選擇困難症的朋友，配料建議可以就先從豆類、芋圓下手。

綜合嫩仙草
綜合嫩仙草

綜合嫩豆花
綜合嫩豆花

此外「涼雪亭」也有提供外送服務，豐原市區只要滿200元即可免費外送，另外店家也有和外送平台Ubereats合作，天氣太熱而懶得出門的朋友，可多多利用外送唷。

涼雪亭雪花冰剉冰|外帶優惠：來店自取享9折優惠

店家地址：台中市豐原區豐東路106號

店家電話：0987413141

營業時間：早上11:00到晚上11:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3gMoXOe

外送資訊：豐原市區消費滿200元享免費外送


延伸閱讀>>【外帶美食優惠】台中最狂海鮮粥「粥狂」外帶一律9折優惠！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

豆花 消暑 冰品

延伸閱讀

兼外送養家太耗油 貨車司機暗槓公用汽油藏樹叢

疫情影響蘭嶼零觀光 店家變通首次出現島上外送賺外快

小樂沐法式料理部分商品 終於可以宅配了

疫情下新嘗試！特力屋賣居家快篩、攜手HOLA與外送合作

相關新聞

外帶全品項9折！ 台中豐原「涼雪亭」豆花冰品專賣 芒果雪花冰TOP1必嚐

炎夏就想來一碗冰消暑氣！台中豐原5月底新開幕的「涼雪亭」豆花冰品專賣店推出「來店自取全品項9折優惠」！

日式豬排丼飯人氣第一！ 台中私密酒吧藏日料，購餐還送天婦羅

位於台中西屯區的「Bar Easy」酒吧擁有典型英式酒吧的設計與氛圍，因為靠近東海大學與台中工業區，深受學生族群與上班族的喜愛，而這次因應防疫，「Bar Easy」將店內的精選餐點推出超殺的外帶優惠，現在購買兩份餐點即送一份日式天婦羅！

台中人氣泰料滿足饕客！ 泰式熱炒自取85折、精緻餐盒均價150

家常菜、便當都吃膩了？來試試泰國料理吧！台中南區超道地泰式料理餐廳「巫泰式燒烤」也推出了防疫餐盒，不但價格實惠、料理美味，滿$400還能免費外送！

來份最強防疫宵夜！彰化老字號「美食真好味鹽酥雞」在地人都愛

udn走跳美食／Kiwi 彰化美食推真好味無骨鹹酥雞 ，彰化在地宵夜美食，古味溢滿匠心獨運的食材清爽不已 彰化知名的宵夜真好味鹽酥雞是在地老店，彰化炸物看這裡，沒有賣雞排，只有賣老手藝，一到夜

南投「日月潭」如詩如畫！解封想來場靜謐小旅行　月牙灣立槳、湖畔散步...

跟著 CJ夫人愛度假 於 2021-03-15 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 8 個景點，其中包含 月牙灣、魚人立槳 日月潭SUP月牙灣體驗中心、Block House 積木家。 都市生活便利卻也過度保護人類， 擔心受傷、習慣找藉口、容易放棄，儘管有手有腳，彼此之間卻不太熟悉，共同自我成就了什麼也相當有限，就讓未經雕琢的日月潭開啟你的潛能吧！ 如果你問日月潭人，日月潭最美的時刻是什麼時候？10個有9個人會說「清晨！」，數十年來她的清晨總是平靜如鏡，層層堆疊的山林蓊鬱，如詩如畫的雲霧景致，總讓人的煩惱不費力煙消雲散，那麼，來安排一趟無須過度言語的日月潭小旅行，感受身體自然的律動吧！

解封後的台中這樣玩！採葡萄、老字號肉圓店、屋馬燒肉...吃喝+美照一樣不少

跟著 小腦袋的旅行🧳 於 2020-07-17 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 10 個景點，其中包含 台中肉員、朗舍行館 Petrichor Hotel、新峰農場（採果體驗）。 回味無窮的一趟旅行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。