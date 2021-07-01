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台中人氣泰料滿足饕客！ 泰式熱炒自取85折、精緻餐盒均價150
泰式料理近年來成為台灣的主流美食之一，多數道地泰式餐廳以內用為主，希望把料理精髓傳達給饕客們，但疫情倏然來襲，餐廳也得轉型因應，其中，位於台中南區的「巫泰式燒烤」就推出道地美味的泰式精緻餐盒，且消費滿400元還有免費外送服務！巫泰式不但為防疫盡一份心力，也大大滿足饕客的五臟廟。
巫泰式燒烤本身經營者就是泰國人，菜餚口味絕對是最道地的泰式風味，店家也有在販售泰國的食品與零嘴，頗受顧客的歡迎。此次巫泰式推出的防疫餐盒共有12種風味，分別為紅咖哩系列、打拋系列、烤肉系列及主廚推薦，除了主廚推薦都是雞肉外，其他系列都分成牛、豬、雞三種，調味都和店內菜色別無二致，喜愛泰式料理的朋友可別錯過！
而除了主菜之外，餐盒額外附贈了木瓜沙拉、泰式炒青菜、蛋及泰式湯品，價格從$130到$160不等，平均價格落在$150，是經濟實惠又美味的用餐好選擇！另外，單點熱炒、小菜、甜點外帶享有85折優惠，防疫期間家裡煮菜煮到怕、訂便當吃到膩，就來試試不同的泰式風味，「巫泰式燒烤」會是你的餐桌好夥伴，也建議大家提前打電話預訂餐點，以減少在現場等候的時間。
巫泰式燒烤|來店自取，消費享85折優惠(飲料、簡餐、餐盒系列除外)
店家地址：台中市南區合作街17巷5號
店家電話：04 2287 9090
營業時間：11:30-14:30、17:00-24:00(週二、週三公休)(最後點餐時間23:40)
優惠內容：來店自取，消費享85折優惠(飲料、簡餐、餐盒系列除外)；滿$400免費外送(3公里內)
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