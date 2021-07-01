南投「日月潭」如詩如畫！解封想來場靜謐小旅行　月牙灣立槳、湖畔散步...

作者：Funliday-CJ夫人愛度假

跟著 CJ夫人愛度假 於 2021-03-15 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 8 個景點，其中包含 月牙灣、魚人立槳 日月潭SUP月牙灣體驗中心、Block House 積木家。 都市生活便利卻也過度保護人類， 擔心受傷、習慣找藉口、容易放棄，儘管有手有腳，彼此之間卻不太熟悉，共同自我成就了什麼也相當有限，就讓未經雕琢的日月潭開啟你的潛能吧！ 如果你問日月潭人，日月潭最美的時刻是什麼時候？10個有9個人會說「清晨！」，數十年來她的清晨總是平靜如鏡，層層堆疊的山林蓊鬱，如詩如畫的雲霧景致，總讓人的煩惱不費力煙消雲散，那麼，來安排一趟無須過度言語的日月潭小旅行，感受身體自然的律動吧！

第 1 天

月牙灣 | 30 分鐘

如果你問日月潭人，日月潭最美的時刻是什麼時候？10個有9個人會說「清晨！」，數十年來她的清晨總是平靜如鏡，層層堆疊的山林蓊鬱，如詩如畫的雲霧景致，總讓人的煩惱不費力煙消雲散，那麼，一趟無須過度言語的日月潭小旅行，就從清晨開始吧！ 首先，你必須有勇氣，揚棄原本舒適的被窩、把身體交給萬物的律動，才能見識或許今生只能見到一次的風景，超乎預期的美好；來到日月潭近年非常熱門的水上活動 - SUP立式划槳（Stand Up Paddle），意即站在板子及水面上、拿著槳划行向前，看似絕對做不到，你獨力完成了，成就的已不只是區區幾張美照而已。

魚人立槳 日月潭SUP月牙灣體驗中心 | 2 小時

立槳容易上手的程度，比我想像中快很多，坐著熟悉立槳慣性運動和水域，練習操作立槳前進、後退、轉彎、跪姿、握槳的手法，15-20分鐘就能夠獨立滑走，先是呈坐姿、跪姿、再來是站立姿勢划行、或是躺在板上，體會所謂的載浮載沉（笑）；我感到很放心的原因是，這一切都是教練精心設計好的，從建立自己與潭水、雙足和立槳、已知與未知的自己的信賴，一段一段增加你的協調感，然後，你就成功站起來了。 一邊開始享受日月潭立槳的時候，我也一邊跟魚人教練聊天，這才明白了叫做魚人的原因！Leo教練說，願意走進大自然的人，是有一種愚人勇氣，願意面對未知，接受框架外的自我和世界；而且，我們日月潭這裡是南投縣魚池鄉嘛！每個來自都市的愚人來到了日月潭，挑戰成就全新的自己，進而成為真正的魚人，這就是我想要傳遞的魚人精神啊！

Block House 積木家 | 5 小時

聽完了日月潭潭水的聲音，回到積木家Block House來聽聽風和樹的聲音了。 你可以隨意找一個舒服的姿勢坐下，無論是草地上席地而坐、落地窗旁的長板凳曬曬太陽、走到後院的露營餐桌椅尋找樹梢上是哪種鳥叫聲、二樓的西洋棋盤沙發喝咖啡，或只是待在自己房間，不管是單純放空、欣賞建築裡的極簡寓意，都不會有任何突兀感喔！ 如果不是肚子餓，我還真是想要一整天都跟風待在一起生活，從日正當中，到夕陽西下，再到晨光升起。我除了泡上一壺茶，躺著冥想，什麼事也不想做。

鹿篙咖啡莊園 | 2 小時

鹿篙咖啡莊園真的很懂，從腹地茶園的前、中、深的景觀營造，一直到莊園建築的簡約俐落感，家具搭配也相當有質感，在這裡想喝茶、喝咖啡，都可以！

第 2 天

水社碼頭 | 15 分鐘

水社碼頭應該是每位來到日月潭的人，都會造訪的地方，沒想到有一天，日月潭的水位可以低成這樣⋯ 愛護環保之餘，也得把節能減碳、飲水思源的美德回饋生活日常了！

涵碧步道 | 1 小時

日月潭眾多步道，唯獨涵碧文學步道每回造訪人都極少，整條步道有樹蔭，平坦好走，距離潭水又近，也有涼亭休憩遮蔭，最特別的是文學作品相伴，文青們，該來這裡走走看，感受一下古詩詞的意境！

蔣公碼頭 | 15 分鐘

涵碧文學步道的中繼站是蔣公碼頭，古色古香的木造甲板，我幾乎要以為下一秒蔣公要乘著小筏舟上岸；再說了，拉魯島就在正前方，有什麼地點的景色比這裡更美！

涵碧樓 | 2 小時

既然是尋找自己心靈的小旅行，熱愛美食的胃當然也是自己的一部分，一道道吃出自己的品味口味太慢，就讓buffet直接來吧！XDD 午餐吃到飽客單價約1000元，每人可以點一道主食，而自助區隨時自取，有沙拉區、炸物區、壽司區、起士冷肉區、海鮮冷盤區、熟食熱炒區、港式點心區、甜點區、水果區、冰淇淋區⋯ 但我覺得裡面最最最好吃的一盅香菇雞湯、台式牛肉麵、越式春捲、墨西哥捲餅，以及日月潭潭景第一排的無敵景觀呀！

延伸閱讀：南投日月潭｜月牙灣立槳、茶香咖啡湖畔散策、極簡風格民宿住一晚的靜謐小旅行

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