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小鎮3.0疫後來旅行！ 「台中梧棲」達人帶路 追風、看海、嘗美食

欣傳媒 / 欣傳媒

【達人帶路】

梧棲舊稱「五汊港」，是台中港所在地，舊時多為漁村風貌，因台中港開發及都市發展，逐漸成為港區工商重鎮。梧棲擁有美麗的港灣，休憩的自行車道，百年的宮廟建築，讚不絕口的海鮮餐廳及古早味的小吃美食，還有多處地景彩繪，是一個兼具觀光、休閒、娛樂的多元城鎮，歡迎來梧棲追風、看海、嘗美食。-台中市梧棲區區長／溫國宏

【自行車道介紹】

台中港區自行車道

起點為台中港旅客服務中心，終點為梧棲漁港旁的濱海遊憩區，自行車道全長約10公里。途經森林公園、台中港防風林區、景觀步道、梧棲漁港等，可以一邊吹著帶有鹹味的海風，一邊欣賞美麗的風車群和海景。

-地址：台中市梧棲區

台中港區自行車道；圖片來源/台中市梧棲區公所提供
台中港區自行車道；圖片來源/台中市梧棲區公所提供

【景點推薦】

真武宮

真武宮是首座市定寺廟古蹟建築，創建迄今已有百餘年歷史，主祀北極玄天上帝，更是梧棲在地信仰中心之一。每逢慶典時，就會有特殊的敬神儀式「跑大轎」，由8至10名信徒抬神轎來回衝刺，展現驚人的活力及耐力。

-地址：台中市梧棲區西建路104號-電話：（04）2657-4890

真武宮；圖片來源/台中市梧棲區公所提供
真武宮；圖片來源/台中市梧棲區公所提供

【體驗推薦】

頂魚寮公園

占地廣大的頂魚寮公園，規劃有七彩椅、鯨魚溜滑梯、漁船造景、故事牆、花園迷宮等設施，不僅色彩鮮豔繽紛，更讓小朋友們玩得不亦樂乎。另打造3D立體海洋彩繪，很適合親子拍照互動，童趣感十足。-地址：台中市梧棲區八德東路-電話：（04）2656-4311

頂魚寮公園；圖片來源/台中市梧棲區公所提供
頂魚寮公園；圖片來源/台中市梧棲區公所提供

【伴手禮推薦】

蛋糕

來到梧棲老街，一定要嘗鮮古早味的鹹蛋糕。以水蒸蛋糕為基底，內餡包覆香菇、紅蔥頭、豬肉末等，口感膨鬆軟綿又很紮實，咀嚼後還有濃郁蛋香，鹹甜的獨特風味，讓人難以忘懷，也是伴手禮的好選擇。

【交通】

開車

行駛國道3號→中港交流道→國道4號→清水交流道→台17線→梧棲區。

搭車

搭乘火車於沙鹿站下車→台中客運（往清水、梧棲）→梧棲區。

【鐵馬驛站及自行車租借資訊】

鐵馬驛站資訊

梧棲分駐所-地址：台中市梧棲區中興路210號-電話：（04）2656-2860

自行車租借資訊

YouBike梧棲區公所-地址：台中市梧棲區中和街／雲集街口-電話：（04）2369-2255

YouBike梧棲國小-地址：台中市梧棲區文化路二段／民生街-電話：（04）2369-2255

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/194620

公園 蛋糕 古早味

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