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來份最強防疫宵夜！彰化老字號「美食真好味鹽酥雞」在地人都愛

Kiwi樂活食旅 / 文、圖／Kiwi

udn走跳美食／Kiwi

彰化美食推真好味無骨鹹酥雞 ，彰化在地宵夜美食，古味溢滿匠心獨運的食材清爽不已

彰化知名的宵夜真好味鹽酥雞是在地老店，彰化炸物看這裡，沒有賣雞排，只有賣老手藝，一到夜晚這裡就會有很多人在排隊買鹹酥雞，如果是臨時起意要前往就要耐心等待，真好味鹽酥雞最推的就是鹹酥雞、地瓜、香菇，其他應該還有不少人也會推薦的呢！想吃請記得先打電話在取餐，不然光等待時間就需要有點久囉！

真好味鹽酥雞，彰化永樂商圈周邊美食

彰化知名鹹酥雞真好味，位在民族路跟華山路交叉路口，鄰近不好停車，建議可以電話預約餐點後再取餐，會比較快速唷！

真好味鹽酥雞老攤延續上一代的手藝，秉持許多的製作方法在其中，也因如此讓老饕情有獨鍾，令人眼花撩亂的食材櫃往往讓人有選擇障礙。

炸香菇很多人會點的，也是很好吃的炸物之一。

米腸是古早味的米腸，很多人喜歡則很多人不愛～是個很見仁見智的口感。

店裡的薯條很有名，是必點炸物！雞皮偶爾Kiwi也會想吃一下～

先前拍攝的照片，非疫情前拍的！老闆很用心的在醃漬鹹酥雞與裹粉。

以古早味的方式將雞肉裹粉初炸後先放入盤中，待客人點後會在二次炸酥軟，也可以鎖住水分，減少等待時間，

點餐的人不少，建議可以先訂餐後取餐，老店也沒有外送服務，所以請多擔待啊！

偶爾會買起糯米腸，因為突然想吃個糯米腸，撒起調味也挺不錯的。

每次的香菇、地瓜都是必點，這是其他客人點餐，Kiwi拍下的照片分享呦！

鹹酥雞帶著微微的肉汁好甜滋，炸香菇包覆著滿滿的鮮味讓人喜愛不已，地瓜有點似於蜜地瓜再酥炸，吃得出原味食材也能吃到不油膩的爽口，很值得一嚐再嚐。真好味鹹酥雞在地人喜歡的老店，也是彰化宵夜美食之一，疫情好朋友，宅在家就是要吃這美食啊！

真好味鹹酥雞

住址：彰化市民族路415號

電話：0930-256059

營業時間：18:00–00:00週日、週二休

服務選項: 外帶

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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