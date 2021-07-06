彰化隱藏版秒殺美食！花壇「寶珠肉圓」肉粽＆肉羹＆肉圓　一次點足才懂吃

花壇在地小吃寶珠肉圓2021店家資訊

先前一提到彰化肉圓時，kiwi也發現花壇有賣肉圓而且是家超隱藏版的肉圓，寶珠肉圓，被食尚玩家稱為鄉野間的超大肉圓，寶珠肉圓是花壇在地隱藏版的小吃，推薦肉圓、肉粽、肉羹湯，喜愛的人就真的常常來報到啊！

寶珠肉圓是花壇在地最隱藏版的美味小吃

寶珠肉圓位在彰化花壇順達磚窯廠附近的花橋街上，已經有將近40年的歷史了，每回只開三小時，是彰化秒殺級肉圓之一，讓在地人跟外地人也常常撲空，小小鐵皮屋就是寶珠肉圓的所在位置。

寶珠肉圓菜單2021

肉圓$40、肉羹$40、肉粽$40，肉圓買10送1

鐵皮屋店內的座位少，內用的人很多，不過現在只能外帶而已呦！

滾燙的油溫正是肉圓泡在裡面，待客人要食用才會放到瀝油盤上。

寶珠肉圓中最快售罄的肉羹，建議提早來才能吃得到啊！

寶珠肉圓的肉圓跟我們彰化市的肉圓不同在於醬汁是呈現乳白色也被稱為米醬，口感上會偏甜也會較為濃稠，我喜歡那搭著濃郁的肉圓，整個恰恰好。

剔透的肉圓外皮香Q粉嫩，容易切割也很容易咬~Q度很適中。

內餡有厚實打碎肉燥的口感，後面再吃覺得少了一朵大香菇。

寶珠肉粽淋上的醬汁跟肉圓是一樣的，整體來說吃起來會覺得兩者有那麼點相似。

肉粽份量不少，不過朋友也講過肉粽變小顆了，現在物價雙漲時代，荷包不漲，價格上也都會漲啊！糯米偏乾，不過因為醬汁也多帶了一些溫潤。

寶珠肉圓是花壇超人氣的美食小吃，雖然只有三小時，不過在地人很推薦的一家肉圓店，跟著老饕一起來一次點足吧。

寶珠肉圓

住址：彰化縣花壇鄉橋頭村花橋街135號

電話：04 786 6950

營業時間：11:00–14:00週一休

服務選項: 內用 · 外帶 · 無外送服務

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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