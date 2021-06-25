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台中新店「有種PIZZA Starter」雙拼帶回家！薄皮披薩＋粉色披薩盒誘發少女心

強生與小吠的HYPER人蔘～ / 文、圖／強生與小吠

udn走跳美食／強生與小吠

疫情爆發之前看到這家開幕沒多久的▸有種披薩PIZZA Starter◂就被燒到，結果還沒能到店內用餐就因為防疫政策禁止內用了啊啊啊啊～

即使這樣還是無法阻擋小吠想吃的心，不能內用就外帶啦！線上訂購後直接派強生出門去拿。

有種披薩的店址是在一條死巷裡頭，開車進去是無法迴轉的唷！記得停在巷口再走進去，大概步行一分多鐘就會看到純白色的店面啦～

有種披薩PIZZA Starter的外帶菜單如下(取自 粉絲團)，除了Pizza也有沙拉和其他開胃菜等副餐可以點。

外帶回家後第一件就是相機先吃！泥坎坎J個有著萌萌臉的粉紅色披薩盒是不是超少女心的呀！((強生：妳根本是為了這盒子要我去買的吧…

我們點的是雙拼300元，口味是選擇火箭&黑鑽石這二種，剛打開時有一種蔥油餅香味的錯覺XD，看起來就很欠吃啊～

有種披薩的Pizza大小是十吋切成六片，如果要切八片可提前告知店家。

看了有種披薩的介紹提到他們販售的是南義大利的巴里式披薩，也就是外脆內軟的薄皮式披薩，店家使用義大利披薩的麵種發酵製作，吃了比較不容易脹氣。

黑鑽石披薩是由松露醬/馬札瑞拉起司/綜合炒菇/芝麻葉等配料所組成，芝麻葉給得很多吃得好爽呀！

披薩邊緣烤到有點像餅乾的脆口程度，裡頭的麵體咬起來則是非常有嚼勁，和其他家的披薩口感略有不同，松露醬很香，整體來說偏重口味。

火箭披薩則是使用了蕃茄底，並加上馬札瑞拉起司/風乾生火腿/芝麻葉等配料，蕃茄底不會太酸，主要味道來自風味偏重的風乾生火腿，也算是重口味的一道！

田園綜合生菜沙拉250元 /二人份

生菜種類以蘿蔓為主，搭配芝麻葉和洋蔥、小蕃茄還有加上起司塊等等。

生菜吃起來脆口，裡面有比較少見的綠橄欖蠻特別，選擇搭配義大利香醋醬，但醬汁直接淋在裡頭吃到最後發現有點多，如果不想要醬汁直接淋在沙拉裡頭可以先請店家分開裝喔。

有種披薩的披薩麵體是小吠喜歡的口感，風味上處理的也還不錯，算是會想回訪的披薩店之一唷！愛吃披薩的孩子們可以抽空吃起來啦！

有種 PIZZA Starter

地址：台中市西區美村路一段576巷17號（無尾迷你巷，開車不要開進去喔）

電話：04-2376 0701

營業時間：12:00-20:00（疫情期間每週一、二公休）

FB：https://www.facebook.com/pizzastarter/

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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