疫後必得來一趟！ 環潭美景、CP值美食 讓人重新愛上南投的小旅行

作者：Funliday-小腦袋的旅行

跟著 小腦袋的旅行於 2021-01-09 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 12 個景點，其中包含 隱茶 Steam、阿豐師餐廳、日月潭環潭自行車道。 美食美景的饗宴

第 1 天

隱茶 Steam | 35 分鐘

湖上倒映著日式建築，再搭配夕陽、落羽松、楓葉、木棧道，宛如這置身日本九州湯布院的「金鱗湖」，靜靜地看著微風拂過湖面產生的漣漪，是個淨化身心靈的好去處呢！ 📍地址 南投縣水里鄉車埕村民權巷101-3號 🕐營業時間 10:00-18:00 ；週二公休 *週末僅供現場候位 📞聯絡電話 04-9277-6471 🔸每人低消$150 ；用餐限制兩小時

阿豐師餐廳 | 2 小時

看著餐廳四週陳列的獎狀、獎盃，以及名人到訪的合照，更引起了我的食慾，我們食量不大，所以選擇單點，食材新鮮，鹹甜適中之外，使用的器皿更是加了很多分。提醒來這裡用餐的民眾，餐廳無需加一成服務費，但是僅收現金喔！ 📍地址 南投縣魚池鄉水社村中山路406巷2號 🕒營業時間 11:00-14:30；17:00-19:30；週二公休 ☎️聯絡電話 049-2855005 📞手機 0988-090921

第 2 天

日月潭環潭自行車道 | 1 小時

前幾天全台灣又濕又冷，今天的南投是個大晴天呢！陽光普照，氣候宜人，沿著日月潭往「向山遊客中心」的方向走，愜意的漫遊在樹蔭下，走走停停再拍拍照，路程約莫1小時，騎自行車的話，很快，不需要10分鐘即可抵達！

向山行政暨遊客中心 | 30 分鐘

除了騎自行車、走路和自行開車，還可以搭程大眾運輸工具來訪喔！遊客中心旁邊有兩排落羽松，每逢秋冬時節，這裡自然變成一個網美聚集地，附設休息區，走累了可以歇會兒，沿著木棧道，會經過小涼亭，可愛的心型造景十分適合家庭和情侶拍照留念。 📍地址 南投縣魚池鄉中山路599號 🕒營業時間 9:00 ~ 17:00 ☎️服務電話 049 2855668

蠻荒咖啡 Desolate Coffee | 2 小時

由於假日不提供電話預約，加上好天氣的週末，我們不到12:00就來候位了，旁邊提供三款咖啡試喝，也有沙發區可以休息，喜歡拍照的朋友們，等待的時間不妨抓緊時間，每個角落都可以拍出大片！ 這次走一個美食之旅，經過昨天的經驗，我們5個大人決定這餐只要點4個主餐+2開胃菜+1沙拉，沒想到還是一個飽到不行，因為份量出乎意料的大，CP值爆表！ 🔸爐烤野菇芝麻葉沙拉 芝麻葉頭號粉絲 🔸水牛城辣雞翅 酸酸辣辣，允指回味 🔸起司條 🔸漁夫蒜辣海鮮 蒜香撲鼻，搭配滿滿的海鮮 🔸深林牛肝菌義大利麵 醬汁濃郁，充滿牛肝菌香氣 🔸山林野菇 🔸馬來沙嗲豬肋排 ☎️電話 0972-489-704 📍地址 南投縣魚池鄉文化巷41號 🕒營業時間 早上10:00-晚上18:00 *週末僅提供現場候位

Hohocha喝喝茶丨台灣香日月潭紅茶廠 | 2 小時

門票$50/人，免費停車，入場費可抵消費，園區內除了有茶葉製做過程的導覽解說，還有暖色調的用茶區，可享受門票免費兌換的茶葉蛋一顆+一杯熱呼呼阿薩姆紅茶呢！ 📍地址 南投縣魚池鄉魚池村魚池街443-36號 🕒營業時間 平日 9:00-17:30＼假日 9:00-18:00 ⠀ ☎️聯絡電話 04 9289 5899

鹿篙咖啡莊園 | 1 小時

這裡，真的像是個秘境，抵達鹿篙前，沿路一山一山的檳榔樹，穿過一條小徑，豁然開朗，一整片梯田飽收眼底，咖啡廳在制高點，週末需現場候位，人實在太多了，只好改外帶，也需要等大約20-30分鐘，因為朝聖的人實在太多了！不過等待的過程並不乏味，除了梯田、咖啡園，還有一個大平台，望出去，心曠神怡！ 📍地址 南投縣魚池鄉新城村香茶巷31-6號 🕒營業時間 9:00-17:00 *週末僅提供現場候位 ☎️聯絡電話 0975-700668

阿平飲食館 | 2 小時

充滿隱藏版美食的地方，好吃又便宜，絕對不踩雷！

小醬臭豆腐 | 20 分鐘

臭豆腐不臭怎麼叫臭豆腐呢？又臭又香還很脆，重點是，5片才$50！來埔里千萬不要錯過這家！ 📍地址 545南投縣埔里鎮東榮路147號 🕒營業時間 １１：３０－２２：３０ *無公休日 ☎️聯絡電話 049-2998 368

第 3 天

炎術 | 20 分鐘

第一次看到菜單的時候瞬間傻眼，品項也太多了吧，這家走原味健康路線，而且很貼心的，提供試喝，除了飲料，旁邊有買一些簡單農產品，既新鮮又美味！ 📍地址 南投縣埔里鎮信義路238號 ☎️電話 04 9298 5476 🕒營業時間 10:00–22:00

菊肉圓 | 40 分鐘

各人私心認為肉圓要有筍子才是肉圓，這家完全擄獲我的心，吃完再盛上一碗柴魚湯，滿足！ ☎️電話 049-2992111 📍地址 埔里鎮西安路一段33號(埔里農會對面) 🕒營業時間 早上10:00~晚上19:00

埔里振松記米粉 | 40 分鐘

沒錯，每次來埔里必訪的餐廳，我愛芋頭米粉湯！離開的時候再外帶一隻紹興香腸到車上吃，讚！ 📍地址 南投縣埔里鎮中山路三段215號 ☎️電話 049-298 2277 🕒營業時間 週一-週日 10:30-16:00

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