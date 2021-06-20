殿堂級美味外帶8折！台中逢甲人氣義料餐廳「瑰覓」推防疫餐　外送也吃得到

位於台中逢甲商圈的人氣義料餐廳「瑰覓」，是受到老饕們追捧的名店，網美風的餐廳裝潢與細心手作的餐點遠近馳名，是來逢甲商圈必吃的美食。從義大利麵麵條、披薩餅皮、各類醬汁到所有主菜通通都是純手工製作，從烹調到收汁都頗為講究，是義料控的最愛。而「瑰覓」的粉絲們有福了！從6/9開始，店家不但提供外送服務， 若來店外帶自取，即享防疫餐點8折優惠 ！

XO蝦醬櫻桃鴨胸披薩。

多蝦橘醬義大利麵。

瑰覓的餐點可說是個個經典，從海鮮控最愛的奶油金沙干貝蛤蜊花義大利麵、多蝦橘醬義大利麵到迷倒肉食者的XO蝦醬櫻桃鴨胸披薩、橘醬泡菜乳酪嫩煎雞胸義大利麵，通通都是人氣招牌。「瑰覓」的餐點全都是現點現做，醬汁與麵條的磨合花費無數心血，才成就了菜單上這些豐富品項。正因為現點現做，菜餚在製作完成後一小時內完食，才能享受最美好的風味。貼心的是，店家擔心因外帶而無法立即享用的義大利麵醬汁會被麵條吸乾，還特別準備了一小盒醬汁，讓外帶餐點的人能自行添加，從這些小細節都能看出「瑰覓」的用心之處。

橘醬泡菜乳酪嫩煎雞胸義大利麵。

除了主食之外，單點品項同樣受到饕客歡迎，爆炒蒜味唐揚雞與手沖泰式奶茶可說是每單必點，涮嘴順口的滋味讓人欲罷不能，點餐時別忘了加點這些品項來嚐嚐，另外，凡點主餐(披薩、義大利麵、防疫手作餐盒)店家都會附一杯覓紅茶，也建議大家先打電話預約訂餐以節省在現場等候時間。

需要外送服務的朋友，訂購五份以上餐點需前一天預訂，3公里內滿500元可享免費外送，超過4公里可洽電「瑰覓」詢問外送服務。為避免浪費，「瑰覓」的餐點備料有限，都是 限量供應 ，所以預購從速、晚來吃不到喔！

瑰覓Gui Mi│到店裡外帶自取享8折優惠

店家地址：台中市西屯區西平里文華路215號2F

店家電話：0424521305

營業時間：上午11:00 -下午3:00 、下午5:00 -下午8:00(週一公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/357o8c9





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