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免費外送挺防疫！ 員林人氣丼飯店 必吃道地「十勝燒肉丼」

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

員林火車站附近知名的燒肉丼飯「扒穀扒穀」，因應疫情推出了「滿10個便當就享免費外送服務」活動，老顧客們摩拳擦掌準備搶訂，而還沒體會這家丼飯美味的人，就讓我娓娓道來關於扒穀扒穀「十勝燒肉丼」的傳奇。

油亮的燒肉讓人垂涎三尺
油亮的燒肉讓人垂涎三尺

扒穀扒穀便當外觀
扒穀扒穀便當外觀

發源於日本北海道「十勝帶廣市」的十勝燒肉丼，是以烤鰻魚手法細心燒烤，再加上師傅至日本學成帶回的秘製醬汁做成。道地的十勝燒肉丼在台灣頗為少見，「パクパク扒穀扒穀」秉持著日本的職人精神，將北海道十勝燒肉丼原汁原味的帶回台灣，價格卻是比坊間丼飯店便宜許多，以實惠價格就能讓你擁有高級享受！

足足六大片的豬肉塗上厚實醬料，在烤爐上滋滋作響，還沒完成就能聞到那屬於肉食者的驚豔。而經歷過兩次炙烤與反覆刷醬後，油亮且展現著焦糖色澤的肉片就誕生了！最後放上自家醃製的柚子蘿蔔，十勝燒肉丼即大功告成。

蔥塩燒肉丼
蔥塩燒肉丼

韓式燒肉丼
韓式燒肉丼

除了這碗傳說級的「十勝燒肉丼」，韓式燒肉丼、蔥塩燒肉丼、南蠻炸雞丼等等，也都是一時之選。老饕們得趕快趁著這波「滿10個便當就能免費外送」的機會，讓左鄰右舍、公司同仁一起享受這屬於日本職人的粗曠美味，當然，扒穀扒穀店外有方便的取餐櫃台，想直接來拿也很方便哟！

便宜實惠的定價
便宜實惠的定價

パクパク扒穀扒穀│滿10個便當免費外送

店家地址：彰化縣員林市中山路二段50號

店家電話：04 836 3250

營業時間：上午11:00 - 下午2:00 、下午4:30 - 下午11:00

粉絲專頁：https://bit.ly/2ShhMnM


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便當 丼飯 北海道

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