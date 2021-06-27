賞星、看日出！ 解封再來趟「南投慢活三日遊」跟著這樣慢慢玩

作者：Funliday-小腦袋的旅行

跟著 小腦袋的旅行 於 2020-08-19 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 11 個景點，其中包含 蘇媽媽湯圓、埔里振松記米粉、Feeling18(18度C巧克力工房)。 南投怎麼玩？

第 1 天

蘇媽媽湯圓 | 40 分鐘

這趟旅行的第一站：蘇媽媽湯圓！不要以為他們只賣湯圓，他們的湯圓的確很厲害，但是我這次要大推的是滷豆腐！滷得好嫩好入味，結帳前我們還外帶了一碗甜湯圓，準備晚上回房間一邊看、一邊吃

埔里振松記米粉 | 35 分鐘

離蘇媽媽湯圓只有5分鐘步程，米粉一份$40，份量3個人吃剛剛好，芋頭米粉湯的芋頭好綿密好香，本人是芋頭的頭號粉絲，大推這道！

Feeling18(18度C巧克力工房) | 20 分鐘

飯後想吃甜點的話，Feeling 18是一個以巧克力為主題打造的咖啡廳、伴手禮店和拍照休憩的好地方，這次我們嚐的冰淇淋是巧克力和伯爵茶口味，不會甜膩，在炎熱的夏天吃起來超解暑！

清境魯媽媽雲南擺夷料理 | 2 小時

標高2044公尺的餐廳！空氣真的有點稀薄，建議先電話訂位，我們這次是臨時起意來，現場候位大概20分鐘，不過等的時候一點都不無聊，餐廳旁邊有個大～平臺，讓你欣賞南投縣的美！

第 2 天

清境瑪格麗特花園山莊(民宿) | 30 分鐘

沒錯！為了看日出，我們3:00就起床！3:30準時出發！往合歡山的路只有一條，深夜視線不佳，加上會有大貨車，慢慢開～大概50分鐘可抵達武嶺停車場。

合歡山主峰 | 4 小時

周邊有昆陽和武嶺停車場，我們這次停武嶺，打算下山上車前可以到著名的標誌拍個照到此一遊，走大約15分鐘可抵達主峰登山口。主峰老少咸宜，一路緩緩斜坡向上，中間如果不停留，約1小時可攻頂，但是我們爬了快兩小時，因為風景實在太美，在馬雅平台拍到整個忘我。你們看！那山和雲海多美啊，我們還背了熱水壺和食物到山頂野餐，垃圾拜託大家記得帶走，要愛護大自然喔。建議慢～慢～走，合歡山海拔3417公尺，有些人調適不過來可能會有高山症，若有頭痛或是呼吸不順等狀況，一定要停下來休息或立即下山！

武嶺 | 15 分鐘

海拔3275公尺，全台公路最高點！怎麼能不留個紀念呢 📷

清境農場 | 3 小時

天氣真的太！好！了！好到必須披一件外套防個曬，不然皮膚會焦掉，除了跟羊互動，還有馬術表演可以看，每一位表演者都身懷絕技，一旁的觀眾看的目瞪口呆不誇張，馬跟訓練員帥！

清境高空觀景步道 | 1 小時

全長1.6公里，可以遠眺南投縣美景，路上還有可愛的郵票造景，你們看我男友也很投入的在拍照呢！

晚餐(好雞婆土雞城餐廳) | 2 小時

獨特帳篷包廂是這家餐廳的特色之一，消費達一定的金額，可以使用獨立包廂，更有私人空間！切記！烤雞準備時間較長，加上數量有限，要事先電話預約喔！

第 3 天

毓繡美術館 | 3 小時

「毓繡美術館」為免費參觀，參觀前需於「線上預約系統」完成預約，提供導覽服務：個人語音導覽機，每台100元。以清水模為主的外觀，低樓層搭配一片綠地，讓來訪的人感覺清爽、舒適、自在。

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