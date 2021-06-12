直接按地區來點餐！台中13大地區「美食外帶優惠」懶人包
國內新冠肺炎持續延燒，日前中央流行疫情指揮中心宣布將全國疫情三級警示延長至6/28，並強化三級警戒，落實5大措施，其中「餐飲一律外帶」可是讓不少餐飲業者受到衝擊，不少燒肉店因無法遵守室內5人、室外10人以上家庭聚會和社交聚會而公告暫停營業，疫情嚴峻，出門的人變少，又無法內用的情況下，餐飲業者紛紛祭出外帶自取優惠，希望藉由優惠活動吸引客人上門，以下幫大家整理台中區美食外帶優惠資訊，讓無法在家自行下廚的外食族或是家中無食材可料理的朋友參考。
我是台中人官方LINE生活圈│美食外帶優惠資訊，開啟定位，離你最近的美食外帶優惠跟你走
延伸閱讀>>【外帶美食優惠】碗不夠大裝不下！霸氣螃蟹海鮮粥加料不加價
想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言