直接按地區來點餐！台中13大地區「美食外帶優惠」懶人包

國內新冠肺炎持續延燒，日前中央流行疫情指揮中心宣布將全國疫情三級警示延長至6/28，並強化三級警戒，落實5大措施，其中「餐飲一律外帶」可是讓不少餐飲業者受到衝擊，不少燒肉店因無法遵守室內5人、室外10人以上家庭聚會和社交聚會而公告暫停營業，疫情嚴峻，出門的人變少，又無法內用的情況下，餐飲業者紛紛祭出外帶自取優惠，希望藉由優惠活動吸引客人上門，以下幫大家整理台中區美食外帶優惠資訊，讓無法在家自行下廚的外食族或是家中無食材可料理的朋友參考。

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