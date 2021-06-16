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珍奶控必收！台中逢甲超夯「黑糖波霸奶茶」外帶買5送1　波霸每日現做超Ｑ彈

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

位在台中逢甲商圈的超人氣飲品「郭姐茶坊」，以獨家研發的黑糖與黑糖波霸聞名，讓許多死忠粉絲一路從台南追到台中來，就是為了要喝上這一杯郭姐的獨家風味，聽說剛開幕時可是要排隊排五個小時才能喝到一杯「黑糖波霸奶茶」！而這次郭姐為了挺防疫，祭出了外帶自取全品項「買五送一」的超殺優惠，另外也提供外送服務，讓民眾炎炎夏日在家也能喝到這獨特滋味。

▲菊花茶/黑糖鮮奶茶/黑糖鮮奶布丁小紫蘇加紅豆/黑糖波霸奶茶/檸檬梅子(從左至右)
▲菊花茶/黑糖鮮奶茶/黑糖鮮奶布丁小紫蘇加紅豆/黑糖波霸奶茶/檸檬梅子(從左至右)

店內的飲品皆使用郭姐自己熬煮的黑糖來調整甜度，黑糖及黑糖波霸也都是郭姐獨家研發，波霸每天新鮮現做並用細火熬煮約2小時而成，過程中均無添加一滴水並堅持不添加任何色素， 波霸不含防腐劑、順丁烯二酸等化學澱粉，鮮奶的部分則是使用精選台灣酪農的在地乳源的福樂一番鮮全脂鮮乳，香濃的鮮奶伴著Q軟有嚼勁的波霸，細細咀嚼後還帶有一股微微焦香味，讓人迷失在醇厚的風味之中。懶得咀嚼的人也可以選擇黑糖鮮奶茶，微甜卻帶有濃厚黑糖味喝完絕不膩口，熱熱喝更是女性生理期的最佳選擇。

而針對喜愛咀嚼又怕高熱量飲品的民眾，郭姐也貼心提供小紫蘇供民眾選擇，小紫蘇外表看起來像山粉圓，口感Q脆又滑溜且還含有豐富的食物纖維和礦物質，讓你喝起來無負擔，喜愛飽足感的內行人還會另外加料，不管是加入布丁或紅豆都超搭，一杯滿滿配料喝完飽足感十足！除了黑糖系列的招牌飲品，郭姐也有養生首選菊花茶、解膩專用檸檬梅子等飲品可以選擇，現在外帶自取全品項「買五送一」不來上一杯太對不起自己！

郭姐茶坊

店家地址：台中市西屯區福星路615號

營業時間：11:00-00:00

連絡電話：0900-265677

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延伸閱讀>>【懶人包】台中地區美食外帶優惠資訊

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