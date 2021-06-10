別再爭南北粽！精選6間彰化粽店　傳統中部粽報你知

圖片來源：ShareLife_Chiang

端午節將至，最應景的食物自然就是粽子了！說到粽子都會優先想到北部粽、南部粽，也常有一些關於粽子的南北之爭，但在這些討論聲中，卻很少提到中部粽。撇開消波塊不談，中部粽這個被消音的透明存在，究竟是什麼樣的滋味呢？今天就來介紹幾家彰化的知名粽子店，讓大家來認識屬於中部粽的風華吧！

鹿港 黑點肉粽

圖片來源：IG@shenqchin

在鹿港傳承了30餘年，是許多在地人推薦的粽子。粽子是標準用水煮熟的中部粽，餡料中的豬肉很紮實並帶有特殊鹹香味，以蒜蓉醬油作為醬料搭配，本身口味偏重。

圖片來源：IG@shenqchin

據說黑點肉粽名稱是源於老闆臉上的黑痣，後來打響名號也沒有再更動名稱，成為鹿港的肉粽傳奇，來這裡絕對不能錯過這樣的好滋味！

鹿港 黑點肉粽

店家地址：彰化市鹿港鎮彰鹿路八段106號

店家電話：04-777-1323

營業時間：06:30-13:30（週一公休）

溪湖 友利肉粽

圖片來源：IG@l_aquamarine_s

曾經被當地立委推薦到報紙上的友利肉粽，是彰化溪湖最受歡迎的粽子店！地處相對偏遠的友利肉粽，卻每每吸引大批人潮前來朝聖，可見其受歡迎的程度。

友利肉粽最貴的肉粽是香菇蛋黃栗子粽，裡頭內餡用料超大方，與彰化許多追求少餡料、多米香的口味不同，是喜歡澎湃餡料者的最愛。無論身為彰化人或是經過的外地人，都值得特別繞路前來一嚐！

溪湖 友利肉粽

店家地址：彰化縣溪湖鎮大突里大發路大突巷88號(大發路旁)

店家電話：04-885-4303

營業時間：7:30~18:30（週一公休）

彰化 阿霞肉粽(辭修路阿霞肉粽)

追求米品質的極致，就是阿霞肉粽的精髓。吃過一些粽子都是粽葉一剝開，米和粽葉難分難捨、黏成一塊，但阿霞肉粽不同！使用與蔥、調味料拌炒過的米，顏色雖然偏白，味道可一點都不含糊，不加任何其他調味料也很夠味。

阿霞肉粽有花生、蛋黃、香菇這三種分開的口味，另外也有綜合餡料。他並不是以豐富餡料取勝的粽子，那飽含粽葉香氣的米粒才是重點，喜歡比較樸實味道的人絕對會愛上。

彰化辭修路阿霞肉粽

店家地址：彰化市辭修路478號

店家電話：04-7627-328

營業時間：9:00-19:00

彰化市 車路口肉粽

圖片來源：IG@alsfej04y3

口味可以說是最傳統的中部粽，沒有炒過，糯米泡開、包成粽子後直接水煮，有香菇肉粽和肉粽兩種口味。其內餡中充滿五香風味的肉餡以及蘿蔔絲，再淋上店家特製的醬料，風味鹹鹹甜甜非常涮嘴，而且分量扎實，一般人來上兩顆絕對吃不下第三顆，當主食非常適合。

彰化市 車路口肉粽

店家地址：彰化市中正路一段322號

店家電話：04-7269-550

營業時間：09:00-20:00

芬園 古早味燒肉粽

圖片來源：芬園古早味燒肉粽 粉絲專頁

每提到彰化粽子，幾乎都會說到這間傳奇粽子店。位於一處普通的平房內，不經意就真的會與他擦身而過，但可以觀察四周是否有人在排隊，就能成功辨識店家的位置。

圖片來源：芬園古早味燒肉粽 粉絲專頁

本身的口味偏向南部粽口味，經過紅蔥頭爆香後香氣十分明顯，在份量上與陣容都稱得上相當有誠意，且一顆才35元可謂超高CP值，看著大家一串一串的買，你是否也跟著心動了呢？

芬園古早味燒肉粽

店家地址：彰化縣芬園鄉溪頭村彰南路一段194號

店家電話：04-9252-5189

營業時間：7:00-19:00

員林 北門肉粽

圖片來源：ShareLife_Chiang

位於彰化員林歷久不衰的北門肉粽，已經傳承三代，維持最讓人喜愛的銅板價，多年下來，口味依舊美味，第一代的阿嬤是在火車站叫賣，開業至今已超過60年。

圖片來源：ShareLife_Chiang

北門肉粽的口味很簡單，只有分兩種，一個是包蛋黃一個是沒包的，其他餡料則是一樣的，粽子上會再淋上店家特製的醬料，醬料是使用米漿及醬油調製成的，甜甜的醬料搭配在粽子上相當適合，可以說是員林人必吃的好滋味。

員林 北門肉粽

店家地址：彰化縣員林市靜修路31號

店家電話：04-8341-028

營業時間：09:00-22:30

眼看著端午節迫近，身為中部人怎能沒吃過中部粽呢？從今年開始買中部粽來吃吧！以後的粽子戰爭中，中部粽也會有一席之地了。





延伸閱讀>>在地人必吃！員林古早味銅板美食，三代祖傳肉粽飄香60年！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」