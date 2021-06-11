爆餡大肉粽好欠吃！精選6間「2021台中肉粽店家」　不返鄉也能照過節

▲圖片來源：一品肉粽

台中人氣肉粽清單

一品肉粽；阿琴龜粿專賣店；雙漁堂；春肉粽；永芳亭；金華肉粽

一品肉粽

位在英才路上的這間「一品肉粽」來頭可不小！曾獲得台中金粽比賽第一名的殊榮，甚至還獲得前台中市長胡志強大力推薦，店內販賣以南部粽為主，扒開招牌大肉粽的粽葉會發現內餡多到快炸開來，包含冬蝦、蓮子、埔里香菇、雲林花生、蛋黃以及精選的梅花肉，最後再灑上南部粽必備的花生粉，整體口感扎實且料多味美。端午期間正是店家最忙的時候，因為店內人手不足，今年沒有開放電話預購和訂餐服務，請民眾把握機會到現場選購，但可要記得保持社交距離！

▲圖片來源：一品肉粽

一品肉粽

店家地址：台中市西區英才路464號

營業時間：10:00-21:00

阿琴龜粿專賣店

一走進向上市場內，總是會聞到一股迷人的香氣，走過近30個年頭，阿琴龜粿專賣店的粽子餡料都是當天現炒，並採用南部粽做法，豐富的餡料包含了菜脯、冬蝦、香菇、魷魚、鹹蛋黃、紅蔥酥和片狀的瘦肉，因為阿琴的肉粽料好實在且不加味素，每年端午節前後總是吸引許多民眾特地前來購買。而店家也表示今年因疫情影響，許多民眾得用宅配粽子的方式來「陪伴外地的家人」，因此也提供宅配粽子的服務供民眾選擇。

▲圖片來源： IG@lyj_518

阿琴龜粿專賣店

店家地址：台中市西區向上市場27號

營業時間：6/11-6/13 07:00-18:00；6/14端午節當天 07:00-賣完為止

雙漁堂

位於學士路、中國醫藥大學附近的雙漁堂，店內平常以販售簡餐為主，不過一到端午佳節就會特別推出限定款肉粽，身為金門人的老闆娘以古法製作獨特的滿漢干貝粽，選用耐炊的2年以上長糯米蒸熟後加入滷肉汁、紅蔥頭和香菇蝦米等餡料拌勻後，包入豬後腿肉、鈕扣菇、干貝、花生、栗子和蛋黃等食材，雙魚堂的肉粽料好實在，讓人很難忘卻的美好滋味。

▲圖片來源：雙漁堂

▲圖片來源：雙漁堂

雙漁堂

店家地址：台中市北區學士路194號

營業時間：09:00-21:00

春肉粽

鄰近台中樂成宮的「春肉粽」是不少在地人從小吃到大的傳統小吃店，店內販售肉粽、米糕跟乾麵等主食，並搭配多樣料好實在的湯品，既然店名叫做「春肉粽」可想而知店內的招牌就是肉粽，春肉粽的粽子吃時來有淡淡粽葉的香氣，米粒則是軟Q且具有黏性，一扒開就可以看到滿滿的花生，特別的是肉餡裡包的不是常見的塊狀爌肉，而是片狀的五花肉，帶點油花但又不會太油膩，瘦肉口感扎實不會太柴，樸實中帶了點傳統的美味。

▲圖片來源：IG@m_the_foodie

▲圖片來源：IG@m_the_foodie

春肉粽

店家地址：台中市東區自由路三段284號

營業時間：10:00-00:00

永芳亭

永芳亭是豐原廟東的知名老店，據說從第一代挑扁擔叫賣起家到現在已逾80年之久，專賣肉粽、扁食、肉羹和四神湯等品項，雖然販賣的品項不多，但是小小一間店的人潮卻從未間斷，永芳亭的肉粽很特別，米粒吃起來非常軟Q，口感介於北部粽與南部粽之間；糯米可以感受到粽葉的香氣，內餡雖只有簡單的豬絞肉和油蔥酥，但加上店家特製的糯米辣醬，鹹香中帶點微辣實屬樸實的好滋味！

▲圖片來源：IG@xingxianlu

永芳亭

店家地址：台中市豐原區中正路167巷2之12號

營業時間：10:30-23:00(週四公休)

金華肉粽

位在向上市場附近的「金華肉粽」可是在地出名的肉粽名店，而且還曾榮獲過台中金粽獎評選的熱門店家之一，店家每日從市場內選購現宰溫體豬的胛心肉，先稍微炒過再包入拌炒好的米中，另外還包入了香菇、蝦米、菜脯及蛋黃等餡料，待蒸熟就是香味四溢的傳統粽，另外也有養生粽、素粽和紅豆粳粽、原味粳粽等供民眾選擇，每年到了端午節前夕就成為附近居民必買的粽子之一。

金華肉粽

店家地址：台中市西區中美街189號

營業時間：08:00-16:00





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