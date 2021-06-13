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鐵砧山上的大鳳梨？ 台中大甲祕密景點疫後必去 特色廟宇餐廳+人氣咖啡館

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Shelly@ReadyGo

台中大甲是臺灣十大觀光小城之一，每年農曆三月左右的宗教活動媽祖繞境更是廣為人知，或許一年之中就只有這個時候會來大甲了吧？今天要帶大家走訪台中大甲祕密景點，不用特別做功課，只要跟著這篇的景點、咖啡廳玩，就能汲取台中大甲的精隨啦~

大甲鐵砧山風景特定區

大甲鐵砧山風景特定區內有豐富的人文歷史古蹟景點、親子共融的運動廣場、自然景觀等等，是假日十分熱門的景點。而鐡砧山右側的山頂還隱藏著一個地圖上找不到的打卡秘境，廢棄的軍事碉堡佇立在一望無際的大草原上，被戲稱是顆大鳳梨，居高臨下的視野看山腳下火車駛過，是許多登山健行者、攝影迷的秘密基地。

圖/IG@chi_yu777
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圖/IG@olivia.love.hao
圖/IG@olivia.love.hao

地址｜臺中市大甲區成功路221號

大甲蔣公路觀光夜市

來大甲鎮瀾宮拜媽祖，千萬別錯過了附近的蔣公路觀光夜市！蔣公路觀光夜市又被稱為「大甲夜市」，鄰近大甲火車站，短短一百公尺的街道充滿了上百攤的各式美食小吃，更被台中市政府票選為3星級優良市集。

地址｜台中市大甲區蔣公路

營業時間｜16:00-23:30

大甲鎮瀾宮

大甲區鎮瀾宮是全臺知名的媽祖廟之一，已有二百多年的歷史，每年農曆三月舉辦的媽祖遶境出巡，不但是台灣文化重要的民俗活動，更是世界級的宗教盛事，總是吸引大批人潮參加，是大甲最具代表性的景點。

圖/台中市政府觀旅局
圖/台中市政府觀旅局

地址｜台中市大甲區順天路158號

HEY’YO PASTA(大甲囍字號)

全台第一間廟宇風格的義大利麵餐廳就在大甲！老闆熱愛媽祖，因此將店面裝潢結合在地文化，西式的外觀卻有著濃厚的中式風情，帶有一點工業風，店內使用不少媽祖周邊小物、燈籠作為裝飾，義大利麵份量不少，餐點都有一定水準，是間低調但非常有個性的在地小店。

圖/IG@gnitiewouk
圖/IG@gnitiewouk

圖/IG@mekopi
圖/IG@mekopi

地址｜台中市大甲區五福街228號

營業時間｜週日至週三 10:00–20:00、週五六11:00–21:00 (週四休息)

日南車站

日南車站是海線尚存的五座木造車站之一，採日式建築，混合英國及德國的建築樣式，Y字型的和側面的牛眼窗是一大特色，目前仍有販售復古的名片式車票，購買後也可持名片式車票搭乘列車。

圖/台中市政府觀旅局
圖/台中市政府觀旅局

圖/IG@botisuriv
圖/IG@botisuriv

地址｜臺中市大甲區中山路二段140巷8號

林氏貞孝坊

林氏貞節牌坊本身是「四柱三間式」的古坊，為表彰清朝年間的貞節婦林春娘所設立，橫樑上有著細緻的石雕及多對楹聯，前方有兩座充為侍衛的石獅，雕刻精美傳神，栩栩如生，是其他牌坊罕見的特色。

圖/IG@a0980358
圖/IG@a0980358

地址｜臺中市大甲區順天路和光明路口(順天路119號)

BREWBAND COFFEE (布魯本咖啡)

台中大甲的人氣咖啡館，一進門就能看到烘豆的設備及咖啡器具，賣著自家烘焙咖啡、手作甜點、酒精飲品，是咖啡館也是小酒館，布魯本咖啡的千層蛋糕號稱比Lady M還好吃，滑順濃郁但不膩口，口感柔軟又吃的到一層一層的餅皮，絕對是隱藏版巷弄美食。

圖/IG@moon_yu02
圖/IG@moon_yu02

圖/IG@moon_yu02
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地址｜台中市大甲區民生路53巷15號

營業時間｜12:00-20:00 (週二休息)

延伸閱讀>>騎馬還是騎鐵馬？台中神岡一日遊8大景點美食

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