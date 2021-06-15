疫後夏天在湖邊睡一晚！睜眼有日月潭環湖美景　還能搭纜車、走步道

【圖／文：行遍天下】

陽光晴好的初夏，全家大小跳上高鐵，抵達烏日站，從格上租車台中取車自駕出發想去哪就去哪，或是預約旅遊專車由專業駕駛開車，不用找路好輕鬆。

日月潭大淶閣飯店前的水社碼頭更是許多美食伴手聚集的熱鬧商圈。

南投日月潭環湖美景暢遊

來到一年四季皆美的台灣最大淡水湖泊日月潭，可體驗多種玩法，包括搭乘纜車登高遠眺絕美湖景和埔里盆地，或步行健走生態步道、單車環潭活動筋骨，以多樣方式與角度探索日月潭不同姿態的美。

日月潭大淶閣飯店擁有日月潭湖景第一排的絕佳地理優勢。

經過白天在魚池鄉悠閒遊覽後，下午可以到日月潭大淶閣飯店辦理入房，踏入大片玻璃寬闊的大廳，映入眼簾的是180度的環湖美景。

耶穌堂是過去元首禮拜祈禱的而建造的羅馬柱式建築，視野極佳。

之後步行至耶穌堂，觀賞這棟面向迷人潭面的黃牆白柱小教堂；接著到水社碼頭搭乘通往伊達邵碼頭的電動船，悠哉賞覽湖光山色，上岸後前往商店街品嘗當地特色小吃與原民美食，日落時分再搭船回到水社碼頭，於船上欣賞落日餘暉的潭灣景緻。

搭船遊湖不但可以悠閒看遍日月潭美景，還能聽船家風趣的解說。

日月潭纜車從伊達邵旁湖濱搭乘至九族文化村觀山樓，全長1877公尺。

入住一晚大淶閣飯店 睜眼就能看見日月潭

日月潭大淶閣飯店位鄰近日月潭最熱鬧的水社碼頭，擁有日月潭湖景第一排的絕佳地理優勢，88間精緻客房為旅客提供最自在舒心的休憩場域。湖景套房180度的全景視野，一早醒來就將日月潭朝霧與嶺峰層次分明山巒交織形成的美景盡收眼簾，宛如置身於雲霧仙境之中。早餐的用餐地點就在面湖的餐廳內，自助式餐點提供多種料理選擇，啜飲一杯咖啡，欣賞湖畔清晨美景，完美的一天於此開始。

一早醒來就能看見波光粼粼的日月潭湖景。

客房面湖設有大觀景窗，180度的環湖美景，湖光山色盡收眼底。

若想要更親近日月潭，膽子大的旅客可挑戰SUP立式划漿，也可選擇輕鬆步行水社碼頭附近的環湖步道，或是以單車方式環湖賞景。「日月潭自行車道」有著全球十大最美自行車道的美譽，從水社碼頭通往向山路段來回約1小時的自行車車程，欣賞湖面水岸的絕美景緻。向山遊客中心由日本建築師「團紀彥」設計，以環抱日月潭為主要意向，整體建案以原有地景為設計發想，利用水景、草皮以及木紋清水模構造成半建築半地景的建築設計，將質樸簡約的日式建築美學巧妙地融合在日月潭湖畔風景之中，遊客可於不同角度與高度眺望欣賞潭灣湖畔不同的美景。

來日月潭，可以透過SUP立式划槳更親近日月潭。

大淶閣鄰近水社碼頭湖畔，擁有日月潭最佳的觀景視野，伴隨波光瀲灩的潭面景緻，靜心品茗紅玉紅茶特有的香氣。

騎自行車沿著風景優美的環潭車道享受大自然的清新空氣是最棒的享受日月潭玩法。





景點推薦

耶穌堂

地址：南投縣魚池鄉中興路146號

電話：049-285-5028

營時：週一 ~ 週五10:00 ~ 16:00、週日09:30 ~ 22:30





地址：南投縣魚池鄉名勝街11號

電話：049-285-5668





地址：南投縣魚池鄉

電話：049-285-0660

營時：夏令07:00-18:00、冬令08:00-17:00（遇天氣因素，如：颱風、濃霧時關閉碼頭）





地址：南投縣魚池鄉水社村中山路101號

電話：049- 285-6688

網址：dellago.com.tw

營時：Chech in 15:00、Check out 12:00





方案：經典客房住宿1晚，自助式早餐2客＋日月潭遊湖船票2張

備註：平日入住加贈下午茶2客、加贈菁鑽風味晚餐2客；全餐飲9折＋免收服務費與金牌啤酒買2送1之優惠；憑房卡至日月潭天仁茗茶門市消費享95折優惠價

網址：菁鑽聯盟





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