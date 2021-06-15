快訊

直播／今確診增132例本土、3例境外 8例死亡

歐洲盟軍聽命嗎？拜登施壓北約的「中國包圍網」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫後夏天在湖邊睡一晚！睜眼有日月潭環湖美景　還能搭纜車、走步道

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

陽光晴好的初夏，全家大小跳上高鐵，抵達烏日站，從格上租車台中取車自駕出發想去哪就去哪，或是預約旅遊專車由專業駕駛開車，不用找路好輕鬆。

日月潭大淶閣飯店前的水社碼頭更是許多美食伴手聚集的熱鬧商圈。
日月潭大淶閣飯店前的水社碼頭更是許多美食伴手聚集的熱鬧商圈。

南投日月潭環湖美景暢遊

來到一年四季皆美的台灣最大淡水湖泊日月潭，可體驗多種玩法，包括搭乘纜車登高遠眺絕美湖景和埔里盆地，或步行健走生態步道、單車環潭活動筋骨，以多樣方式與角度探索日月潭不同姿態的美。

日月潭大淶閣飯店擁有日月潭湖景第一排的絕佳地理優勢。
日月潭大淶閣飯店擁有日月潭湖景第一排的絕佳地理優勢。

經過白天在魚池鄉悠閒遊覽後，下午可以到日月潭大淶閣飯店辦理入房，踏入大片玻璃寬闊的大廳，映入眼簾的是180度的環湖美景。

耶穌堂是過去元首禮拜祈禱的而建造的羅馬柱式建築，視野極佳。
耶穌堂是過去元首禮拜祈禱的而建造的羅馬柱式建築，視野極佳。

之後步行至耶穌堂，觀賞這棟面向迷人潭面的黃牆白柱小教堂；接著到水社碼頭搭乘通往伊達邵碼頭的電動船，悠哉賞覽湖光山色，上岸後前往商店街品嘗當地特色小吃與原民美食，日落時分再搭船回到水社碼頭，於船上欣賞落日餘暉的潭灣景緻。

搭船遊湖不但可以悠閒看遍日月潭美景，還能聽船家風趣的解說。
搭船遊湖不但可以悠閒看遍日月潭美景，還能聽船家風趣的解說。

日月潭纜車從伊達邵旁湖濱搭乘至九族文化村觀山樓，全長1877公尺。
日月潭纜車從伊達邵旁湖濱搭乘至九族文化村觀山樓，全長1877公尺。

入住一晚大淶閣飯店　睜眼就能看見日月潭

日月潭大淶閣飯店位鄰近日月潭最熱鬧的水社碼頭，擁有日月潭湖景第一排的絕佳地理優勢，88間精緻客房為旅客提供最自在舒心的休憩場域。湖景套房180度的全景視野，一早醒來就將日月潭朝霧與嶺峰層次分明山巒交織形成的美景盡收眼簾，宛如置身於雲霧仙境之中。早餐的用餐地點就在面湖的餐廳內，自助式餐點提供多種料理選擇，啜飲一杯咖啡，欣賞湖畔清晨美景，完美的一天於此開始。

一早醒來就能看見波光粼粼的日月潭湖景。
一早醒來就能看見波光粼粼的日月潭湖景。

客房面湖設有大觀景窗，180度的環湖美景，湖光山色盡收眼底。
客房面湖設有大觀景窗，180度的環湖美景，湖光山色盡收眼底。

若想要更親近日月潭，膽子大的旅客可挑戰SUP立式划漿，也可選擇輕鬆步行水社碼頭附近的環湖步道，或是以單車方式環湖賞景。「日月潭自行車道」有著全球十大最美自行車道的美譽，從水社碼頭通往向山路段來回約1小時的自行車車程，欣賞湖面水岸的絕美景緻。向山遊客中心由日本建築師「團紀彥」設計，以環抱日月潭為主要意向，整體建案以原有地景為設計發想，利用水景、草皮以及木紋清水模構造成半建築半地景的建築設計，將質樸簡約的日式建築美學巧妙地融合在日月潭湖畔風景之中，遊客可於不同角度與高度眺望欣賞潭灣湖畔不同的美景。

來日月潭，可以透過SUP立式划槳更親近日月潭。
來日月潭，可以透過SUP立式划槳更親近日月潭。

大淶閣鄰近水社碼頭湖畔，擁有日月潭最佳的觀景視野，伴隨波光瀲灩的潭面景緻，靜心品茗紅玉紅茶特有的香氣。
大淶閣鄰近水社碼頭湖畔，擁有日月潭最佳的觀景視野，伴隨波光瀲灩的潭面景緻，靜心品茗紅玉紅茶特有的香氣。

騎自行車沿著風景優美的環潭車道享受大自然的清新空氣是最棒的享受日月潭玩法。
騎自行車沿著風景優美的環潭車道享受大自然的清新空氣是最棒的享受日月潭玩法。

　

景點推薦

耶穌堂

地址：南投縣魚池鄉中興路146號

電話：049-285-5028

營時：週一 ~ 週五10:00 ~ 16:00、週日09:30 ~ 22:30

　

水社碼頭

地址：南投縣魚池鄉名勝街11號

電話：049-285-5668

　

伊達邵碼頭

地址：南投縣魚池鄉

電話：049-285-0660

營時：夏令07:00-18:00、冬令08:00-17:00（遇天氣因素，如：颱風、濃霧時關閉碼頭）

　

日月潭大淶閣飯店

地址：南投縣魚池鄉水社村中山路101號

電話：049- 285-6688

網址：dellago.com.tw

營時：Chech in 15:00、Check out 12:00

　

菁鑽券平日住宿專案

方案：經典客房住宿1晚，自助式早餐2客＋日月潭遊湖船票2張

備註：平日入住加贈下午茶2客、加贈菁鑽風味晚餐2客；全餐飲9折＋免收服務費與金牌啤酒買2送1之優惠；憑房卡至日月潭天仁茗茶門市消費享95折優惠價

網址：菁鑽聯盟

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

日月潭 美景 步道

延伸閱讀

彩雲颱風估今伴鋒面來襲 南投河川局籲防汛整備

南投之美─宣揚觀光首都形象　四季南投攝影比賽 歡迎好手參加

南投3水庫灌進3千萬噸儲水 集集攔河堰逼近滿水位

南投午後再下大雨！日月潭最大量進水 全天不到300萬噸

相關新聞

疫後夏天在湖邊睡一晚！睜眼有日月潭環湖美景　還能搭纜車、走步道

來到一年四季皆美的台灣最大淡水湖泊日月潭，可體驗多種玩法，包括搭乘纜車登高遠眺絕美湖景和埔里盆地，或步行健走生態步道、單車環潭活動筋骨，以多樣方式與角度探索日月潭不同姿態的美。

鐵砧山上的大鳳梨？ 台中大甲祕密景點疫後必去 特色廟宇餐廳+人氣咖啡館

台中大甲是臺灣十大觀光小城之一，每年農曆三月左右的宗教活動媽祖繞境更是廣為人知，或許一年之中就只有這個時候會來大甲了吧？今天要帶大家走訪台中大甲祕密景點，不用特別做功課，只要跟著這篇的景點、咖啡廳玩，就能汲取台中大甲的精隨啦~

直接按地區來點餐！台中13大地區「美食外帶優惠」懶人包

此篇幫大家整理台中區美食外帶優惠資訊，讓無法在家自行下廚的外食族或是家中無食材可料理的朋友參考。

爆餡大肉粽好欠吃！精選6間「2021台中肉粽店家」　不返鄉也能照過節

隨著端午節連假即將到來，每逢端午節，家家戶戶總會飄散著粽葉、糯米、各種配料綜合在一起的香味，雖然今年端午節因為新冠肺炎本土疫情的關係，無法隨意出遊也不方便與遠方的家人團聚，但還是可以買個美味的肉粽，在家與遠處的家人一起共度端午節！

別再爭南北粽！精選6間彰化粽店　傳統中部粽報你知

端午節是吃粽子的好時機，但都只聽說過南北粽之爭，中部的粽子反而較少聽說。但誰說中部沒有好吃的粽子？今天就來介紹幾家彰化知名的粽子店吧！

台中「老喬冰菓室」來碗抹茶雪花冰超療癒！限量布丁、烤糰子也欠吃

udn走跳旅遊／涼子是也 老喬冰菓室位於台中北屯崇德六路，之前有次騎車在昌平路覓食時路過老喬冰菓室，小巧可愛有質感的招牌讓我多看了兩眼，回家上網查才發現老喬是來自雲林虎尾的人氣冰店，除了我最愛的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。