明亮舒適先收藏！ 台中太平「晨風早午餐」空間質感裝潢 隔壁還有晨風好物

晨風早午餐是台中太平新開幕餐廳，位置在新福十六街距離娘家很近，Google 評價不多但高達 4.7 感覺還不錯，而且太平附近這類型質感早午餐不多呀，難得開了一間晨風早午餐是我喜歡的類型，當然要來吃！剛好娘家約聚餐慶生兼慶祝母親節，就拉著大家一起來晨風早午餐嚐鮮啦～

「晨風早午餐」附近是住家居多，開車要找一下停車位，旁邊「晨風好物」販售不少質感好物，有興趣飯後可以走走逛逛。

餐廳裝潢以灰白色調為主，大理石紋桌面、橘紅跳色的舒適座椅，現代時尚的質感風格。我尤其愛櫃檯旁帶著晨風早午餐 Logo 的牆面，一走進來就有種高~級感呀~

來到角落的高腳桌區，有沒有一種走進豪宅的錯覺，真的很像豪宅會出現的中島廚房，可以三五姐妹們圍著吃飯聊天。

晨風早午餐有提供包廂服務，大約可容納12人左右，有需要的記得提前預訂使用。

它們家不止環境桌椅有質感，連兒童餐具、兒童座椅都有特別挑過，不是常見的Ikea，老闆對美感一定很有要求。

晨風早午餐的完整菜單我放到文末，有需要的自己往下滑，這裡先放上義大利麵與三明治的菜單。單點價位在230-290元之間，可加價升級套餐。

巴薩米克菲力義大利麵，一份280元。麵條微帶麵心的口感有彈性，吃得出巴薩米克醋的酸香，牛排軟嫩，蠻好吃的。

手撕豬肉塔可，一份250元。

手撕豬肉燉煮入味，細嚐微帶香料香氣，搭配生菜酪梨醬還蠻清爽的。

舒肥雞胸酪梨酸種，一份260元。

麵包外皮微酥，咬下去鬆軟有彈性，舒肥雞胸蠻嫩的，同樣清爽美味，只是對男生來說跟手撕豬肉塔可一樣份量不大，想吃飽可能要再加點其他餐點。

灑上巴薩米克醋的生菜沙拉新鮮脆口。

其他人的餐點我沒吃到只能放圖供參啦！老姐說松露野菇米型麵味道香濃，一開始覺得好吃但後面很容易膩，建議可以多人一起分享。

剝皮辣椒麵，一份230元。

松露野菇米型麵，一份240元。

晨風早午餐的環境質感很好、明亮舒適，這次吃到的料理表現都還不錯有一定水準，只是松露野菇米型麵這類型醬汁濃郁的可能吃久了容易膩，比較適合一起分享。還有就是餐點份量不大，食量大的可能需要多點一些才吃得飽。供大家參考囉~

【消費資訊】

消費時間：2021年4月

平均每人消費約：250-450 元

晨風早午餐 Morning Breeze

電話：04-2393-2585

地址：台中市太平區新福十六街68號

營業時間：早上9:00-下午17:00

公休日：週三

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文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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