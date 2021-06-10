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台中「老喬冰菓室」來碗抹茶雪花冰超療癒！限量布丁、烤糰子也欠吃

涼子是也 / 文、圖／涼子

udn走跳旅遊／涼子是也

老喬冰菓室位於台中北屯崇德六路，之前有次騎車在昌平路覓食時路過老喬冰菓室，小巧可愛有質感的招牌讓我多看了兩眼，回家上網查才發現老喬是來自雲林虎尾的人氣冰店，除了我最愛的雪花冰外，剉冰、湯圓、紫米粥、紅豆湯、燒鮮草、烤糰子…等甜點都有選擇不少。

母親節VC問我有沒有想吃什麼大餐，我認真想了一下，回說：你一打二讓我自己去吃個雪花冰就好！畢竟紅豆薏仁這兩個小孩都過敏體質，平常帶著她們幾乎沒什麼機會去冰店，偏偏我超愛吃雪花冰的呀orz 尤其母親節這天真的很熱(擦汗)，一聽到VC說好的瞬間，立刻出門往老喬冰菓室前進～

我到達老喬冰菓室時差不多都下午5點半了，店內還是滿滿人潮，生意很好，好在它們家有兩樓座位不算少。(下圖是離開時拍的，人有比較少了)

餐廳裝潢明亮溫馨有質感，用餐採自助式，一進店內要自己拿菜單找座位點餐嘿！

取水、衛生紙都在自助櫃，用餐完也記得要將餐盤自己端過來自助櫃放喔~

老喬冰菓室菜單頁數不少，我直接放到文末有需要自己往下滑。(6歲以上要低消一人70元。用餐限時1小時)

抹茶雲朵，一份145元。

身為抹茶控，一看到有抹茶雪花冰就點了。綿密細緻的冰品一入口就自動化開，有抹茶香氣不會苦澀，上層白色雲朵有點像奶蓋，搭配抹茶還蠻好吃的。

喜歡有奶香甜度的可以淋煉乳，用完不夠都可以續加喔~

點焦糖布丁與烤糰子都會附一杯簡單的冰茶，茶味雖然偏淡，不過冰冰涼涼的順口解渴。

焦糖布丁，一份80元。

我喜歡它有著淡淡苦香的焦糖，與滑順香甜的布丁很搭，好吃！

烤糰子，一份40元。

好久好久沒吃到日式烤糰子，一看到菜單上有立刻點來吃！烤糰子微帶焦香、口感紮實有嚼勁，加上甜鹹甜鹹的醬汁，莫名很涮嘴～

這次在老喬冰菓室吃到的甜點我都有喜歡，尤其抹茶雲朵與焦糖布丁有好吃耶！下次要來試試它們家的芒果雪花冰跟熱湯圓，應該嘛抹賣！在找台中雪花冰的這間可以試試~

【消費資訊】

消費時間：2021年5月

此次平均每人消費約：265 元

老喬冰菓室 崇德店

電話：04-2243-1933

地址：台中市北屯區崇德六路一段266號

營業時間：下午13:30-晚上21:30

老喬冰菓室 FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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