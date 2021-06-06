超人氣銅板美食！ 彰化芳苑古早味「大樹下蚵仔爹」 金黃外皮酥脆、香氣久久不散

彰化芳苑大樹下蚵嗲，是在地人的早餐？芳苑大樹下蚵嗲是知名的海線小吃，鄰近王功，位在芳苑大樹下，從鹿港、彰化市或其他地方都不遠，芳苑大樹下蚵嗲的蚵嗲外皮超有脆度，是店家自己的調製特殊粉漿，加上蚵仔新鮮韭菜新鮮又帶著清香，跟市面上的蚵嗲味道截然不同，蚵嗲黃金比例粉漿搭現切的韭菜，因為新鮮所以香氣是持久性不散，炸起來黃金酥脆又薄透，一點也不含油，誇張的可以啦！點完三個後，真心覺得應該要再來一次，吃過還會一直想再訪的銅板美食小吃，是不少人會愛的早餐系列，就讓我們吃起來吧！

跟著導航google，芳苑大樹下蚵嗲，就可以抵達目的地

芳苑大樹下蚵嗲隱藏在大榕樹下，很有鄉下的純樸情景，原訂九點半開門卻因為清明前夕，提早開，結果秒殺到我們已經是最後一份，趕著末班車吃到的蚵嗲讓你特別的懷念與有感啊！老厝里還有舊爐灶是老闆在做蚵嗲的地方，新鮮的蚵仔、韭菜、粉漿，做不復賣的讓老闆忙翻天呢～

老厝里的美味，芳苑大樹下蚵嗲

店裡有蚵嗲、肉嗲、花枝嗲，請先到這點餐，但不確定有沒有？夠不夠？耐心等待著就對了啊！叫太少真的不划算，所以有人一次就來四顆，瞬間覺得他們很厲害。

先前來過王功芳苑就想來吃，不過太晚錯過了，第二次是勘查一下是否還有，仍舊沒有啦！第三次就起了大早，九點20分就來啦！現場登記後，就找位子坐下等待餐點的到來，約莫需要等15-20分，才會陸續上，老闆娘會一塊一塊的上桌，不會一次一大盤。所以記得碗不要弄太髒，這樣也才能吃得到原味優！新鮮又大把的韭菜都已經準備好了，完全不手軟就一直切下去，新鮮的韭菜是透亮的～光色澤就很鮮綠，我不怎麼愛吃韭菜，但包入嗲或者是水餃裡，接受度就會大大提升！

芳苑大樹下蚵嗲、肉嗲、花枝嗲都很推薦的銅板美食

最先上桌的是花枝嗲，那酥脆的外皮金黃色的好誘惑人食指大動。

花枝量並不多，但簡單來說新鮮就是很對味，我喜歡裡面的韭菜香，真的是新鮮的香味，原以為根深蒂固的又是那個蚵嗲的味道，清新淡雅的讓你跌破以往對韭菜的既定的印象，也會讓你再度愛上蚵嗲。

我喜歡花枝有淡淡海味，新鮮直覺點一塊真的不夠。

多了外皮薄酥感，獨特的粉漿讓炸起來後是完全不含油，真的好吃。

沾起特製的辣醬，會讓你更愛不釋手。

接下來就是蚵嗲出場啦！新鮮的蚵仔沒有放非常滿，不過份量也足。

接下來就是蚵嗲出場啦！新鮮的蚵仔沒有放非常滿，不過份量也足。

肉嗲也是好吃的，不膩口又飽水，不需要沾醬就有點鹹味，只能說這樣的銅板美食小吃怎麼沒開在彰化市啊！

我很喜歡整體帶給我的喜愛，三個真的有點少，下次來會再點多一點。

這個座位永遠都很多人，因為榕樹下吃美食是最有那老味的啊！彰化芳苑大樹下蚵嗲無論是想吃蚵嗲、肉嗲、花枝嗲，再來配個阿婆的蚵仔湯，都覺的好棒啊！想吃記得要早點來排隊等候啊！

彰化芳苑大樹下蚵嗲

地址：彰化縣芳苑鄉仁愛村芳新路芳苑段26號

電話：0911691632

營業時間：09:30–13:00(星期一公休)

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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