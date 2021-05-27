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防疫糧食補給送到家！台中知名烘焙坊超值「抗疫滿福包」免下廚吃得飽

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

國內正處於新冠疫情嚴峻的時刻，落實餐飲外帶已經是保護自己、保護他人的重要手段，台中知名烘焙業者「晨牧手作烘焙坊」推出了抗疫滿福包，讓無法下廚的外食族，不想下廚的民眾，除了透過美食外送平台之外，也不用再天天倚靠泡麵、零食果腹，早上、下午茶適時來個營養滿滿的麵包填飽肚子，讓你宅在家也能輕鬆抗疫。

家中若有烤箱或是微波爐，加熱微烤/微波3分鐘，麵包口感更佳。
家中若有烤箱或是微波爐，加熱微烤/微波3分鐘，麵包口感更佳。

台中「晨牧手作烘焙坊」CP值超高的抗疫滿福包，甫推出就引發熱烈迴響！裡面包含了鮮奶手撕土司*1、香橙雜糧*1、特濃生巧克力*1、熔岩蒜蒜包*1、黑眼豆豆／羅勒起司／花生芝麻3種口味小餐包各*5、蜂蜜蛋糕*1、芝麻馬蹄酥*1等豐富內容，價格僅僅只要$600元(內容物總價值超過$800)，且已含運費，相當經濟實惠，每天都有不少消費者預定購買，直呼太划算，一次就將早餐和下午茶搞定！

這份「抗疫滿福包」幾乎是為了宅在家的民眾、或是無法自己下廚的朋友量身打造，若想來店自取，務必提前一天預約。店家對於素食者也十分貼心，只要提前告知，麵包品項都能改換成奶素或蛋奶素。另外，因應三級防疫措施，店門口貼有實聯制QRcode，民眾入內時需要配合店家防疫規範。

晨牧手作烘焙坊

店家電話：04 2233 7471

粉絲專頁：https://bit.ly/2YM5aUR

網路商場：https://bit.ly/3hOqNiv


延伸閱讀>>台中巷弄超低調烘焙坊！秒殺級火龍果吐司，一出爐就要開搶！

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下午茶 麵包 泡麵

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