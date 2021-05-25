台中最大「中央公園」美照拍不膩、爬「大坑步道」賞美景！最後別忘了彰化名產

作者：Funliday-CaCa 去哪裡

跟著 CaCa 去哪裡 於 2020-10-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 11 個景點，其中包含 大坑九號步道、甜Q坊 椒鹽杏鮑菇、JAI 宅。 台中新地標最美最大的中央公園，是大安森林公園的2.58倍，雙手買滿滿的大坑步道爬山兼逛市場，彰化名產遠近馳名，送禮自用兩相宜

第 1 天

大坑九號步道 | 3 小時

大坑步道是台中人的後花園，玖壹壹天團也有來拍過Vlog，這次挑戰10號步道上山（階梯多陡上），9號步道下山（假日一路上有商家），完全分散注意力，邊逛邊運動有休息板凳&2個觀賞風景的涼亭，都不會覺得累哦。🌱 運動完立馬跟小&大夥伴去吃大坑特產。

甜Q坊 椒鹽杏鮑菇 | 1 小時

每週只開禮拜五～禮拜日，只賣杏鮑菇&地瓜薯條，一份$50元，杏鮑菇CP值很高，每塊都非常大，量又足，大推👍。 隔壁是大坑名產東東芋園，不用多說，來者必吃。🤗 新凍嫩仙草是我的最愛（推推），天然無糖仙草茶$35醇濃柴燒，綜合仙草凍滑嫩$35，芋頭西米露超大一杯$35。😋

JAI 宅 | 1 小時

JAI宅是Hun混 於2017年開幕的新品牌，從試營運就超受歡迎的，尤其是各個角落都很好拍，非常適合家庭、朋友聚會。 目前有西門/新竹/台中3間分店。

中央公園遊客中心 | 3 小時

中央公園位於台中市西屯區水湳經貿園區裡的大型公園。總面積約67公頃，是大安森林公園的2.58倍大。 前身為水湳機場，內有原日軍飛行場之機槍堡等歷史遺跡。 全區有1.2萬株原生樹種和各季節植栽、5座滯洪池約96個標準游泳池量體，由法國景觀建築師Catherine Mosbach、瑞士建築師Philippe Rahm、劉培森建築事務所共同打造。

偈亭-泡菜鍋【雙十總店】 | 1 小時

老台中人肯定吃過，老闆超佛心這麼多年都還是維持平價且真材實料，份量足，食量小可以共食。

第 2 天

小西特色街巷 | 2 小時

清朝時期彰化從建城以來就有四座城門，分別是東（樂耕門）、西門（慶豐門）、南門（宣平門）和北門（拱辰門），而小西街就坐落在當時北門（拱辰門）和西門（慶豐門）之間的交通要道。 由於四個城門中的西門與北門使用率最高，因此這附近最熱鬧，所以這一代的居民對外就直接說自己是「小西人」，所以小西街不只是一條小巷子，而是一個大範圍的區域。

肉包明 | 30 分鐘

彰化永樂街銅板美食肉包明創業五十多年，皮嫩多肉汁的口感成為彰化有名的肉包，目前有2間分店，一間在台中，一間在彰化。 這次買了一盒送人，紮實的口感讓朋友讚不絕口👍。

大元餅行 (鹹麻糬) | 1 小時

甜的麻糬已經不稀奇了，鹹麻糬才好吃😋，生意絡繹不絕，服務員動作利索。 創立於民國五十八年左右，早期以經營傳統糕餅為主，後來為了擴展業務，研發出「鹹麻糬」，因而深受到大家的喜愛，也因此打響了「大元鹹麻糬」名號，成了彰化名產、彰化最佳伴手禮。 糕餅&麻糬都可以單買哦。

阿三肉圓 | 1 小時

心頭大愛，脆皮肉圓第一名☝️⋯阿三肉圓，酥脆皮搭配濃郁的醬料和紮實內餡，吃一口後就停不下來。內用完還要外帶，外帶後還要買冷凍的慢慢吃🤣

大成理想市集 | 1 小時

位於彰化孔廟旁，原彰化第二幼稚園位於臺灣彰化縣彰化市，民國時期改稱「大成幼稚園」，於2006年9月26日公告為歷史建築，現經整修後作為餐廳使用。其所在地原建有白沙書院，因市街改正而被拆毀。 市集要假日才會有擺攤販賣。

圓仔湯 糯米炸 豆花 | 30 分鐘

店家就在彰化著名的阿璋肉圓對面，正港台式小甜點，麻糬高溫炸後表皮酥脆沾上花生糖粉一口接著一口，這口感跟南部的白糖粿有異曲同工之妙。

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