一粒只要5元！ 台中第二市場排隊甜點「日式炸紅豆饅頭」 在地70年老店必吃

說來慚愧，經常跑台中的我竟然沒去過台中第二市場！實在是因為附近太難停車，加上我習慣晚起，所以老是錯過這裡的市場美食。

不過台中第二市場附近有一家開到下午六點的必吃排隊名店倒是很適合我這個夜貓子，就是70年歷史正老攤的『天天饅頭』，現點現炸，一粒只要5元，炸的金黃酥脆，裡面包裹著香甜濃郁又綿密的紅豆餡兒，好吃到我願意乖乖排隊。

位置：位於台中第二市場週邊，台灣大道一段336巷。就在紅色招牌的越南法國麵包白色箭頭處巷子口，看到排隊的人潮就是了。

這一家越南法國麵包也是排隊名店喔！所以這兩家可以一起買一次搞定，完美。

很難想像這種日式小點心也能一賣70年，還代代傳承至今！而且目前傳承到第三代的阿公阿姨們年歲已高還是很認真在工作。現包、現捏、現炸，每粒只要5元，是台中人從小吃到大的古早味美食。

除了饅頭以外還有古早味飲料可以買，喝茶配日式炸紅豆饅頭很搭捏。

阿北在旁邊忙著揉饅頭，旁邊應該是第四代，忙著包紅豆內餡。然後另一邊一個負責炸，一個負責夾饅頭裝袋以及收錢。四個人分工合作，默契十足。

70年來，累積不少報導，這真的是一家有歷史的街邊巷弄小吃啊。

天天饅頭還有一個特色就是經常換油！保持油質穩定與乾淨，炸出來的饅頭才會好吃。每到換油時間，阿姨就在旁邊椅子休息，大家也乖乖的在旁邊等換油、熱油，過程起碼要10分鐘吧。

好不容易等到油熱好後，終於輪到我們了！看到乾淨的油真的還蠻感動的，這樣不惜成本時間，對品質的要求讓人佩服。

等買到後，回頭猛一看，排隊隊伍已經變很長了，想吃這一家真的要有排隊的覺悟才行。

排隊排了快半小時才買到的天天饅頭！

日式炸紅豆饅頭 一粒5元

渾圓飽滿，小巧可愛，炸的金黃香酥，剛出爐的饅頭真的超燙手，但熱熱的吃超療癒！

大約就這樣大小

真的就是炸饅頭的口感，外酥內綿密軟香，紅豆香甜濃郁，雖然是炸的，但一點都不膩口喔。就算冷掉也一樣好吃，很適合當下午茶小點心，搭配咖啡或茶一起享用。

天天饅頭

地址：台中市中區台灣大道一段336巷（地圖）

電話：04-22250868

時間：09:00–18:00（週一公休）

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文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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