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人氣漫畫「咖波」實體店面！台中「咖波屋＆奶泡貓咖啡」萌翻天超好拍

Mika出走美食日誌 / 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika出走美食日誌

貓貓蟲咖波，是由台灣漫畫家亞拉所創造出的漫畫角色，因為可愛而聞名，進而開了實體店面在台中，可愛度爆表。還有販賣周邊商品以及漫畫場景可以拍照，好買好拍。

奶泡貓咖啡原本位於咖波屋中，現獨立門戶，就位於咖波屋隔壁巷弄間，步行甚至不用一分鐘即可到，來朝聖的話，逛逛咖波屋 瘋狂拍照買可愛周邊商品後，別忘了來奶泡貓吃蛋糕喝飲料，奶泡貓甜點真的可愛死了。

咖波屋

位置：位於台中西區 模範街巷弄間（地圖），鄰近勤美誠品綠園道、審計新村等景點，可順遊。旁邊就有個收費停車場，但停車場不大喔。

外觀是日式老屋建築，咖波公車站牌真的也太好拍了吧！其實以前我跟咖波很不熟，本來就不是咖波粉，但因為這咖波屋太可愛了，所以來當了一日咖波粉。

一起來見見招財咖波吧！後面佈景的浮士繪真的有夠日本的啦～

咖波周邊商品也太多！娃娃、抱枕、安全帽、便當盒、碗盤等生活化商品。如果你是鐵粉的話，來這裡應該會開心到不行，真的是萌翻天。

奶泡貓咖啡

咖波屋旁邊巷弄間，步行不到一分鐘就可以看到的奶泡貓咖啡，外型真的好好認，純白三層樓建築，二樓還有可愛的咖波在跟大家打招呼，貓形拱門也太可愛，奶泡貓就在大門口迎接客人。

奶泡貓真的好萌喔！連我這個非咖波迷都不停露出姨母笑。

馬克杯吊成這樣也還蠻好看的，很生活化的現代裝置藝術

貓形拱門真的是白天黑夜都吸睛。

可愛

這裡是以奶泡貓系列的周邊商品為主

濾掛式咖啡的造型也太可愛了！買了誰捨得用啦，肯定收起來珍藏。

這意圖使人失去控制亂買。

本以為是模型展示櫃，仔細看才發現是蛋糕冷藏櫃，裡面可愛的主題蛋糕是可以吃的～

做的也太可愛了，看起來像是模型或商品，不像蛋糕。

這一款很有華麗感。

檸檬塔就顯得有點『稀微』←台語

用餐區在二樓，陽台有可愛咖波的二樓。

奶泡貓咖啡 MENU

就連盆栽也很咖波

真的是很徹底的主題咖啡廳，不管是盆栽、商品包裝、蛋糕、飲料、等等…做得很講究精緻而且徹底。

奶泡貓提拉米蘇 NT$.150元

奶泡貓這麼可愛，不要吃貓貓啊啊啊啊啊啊！是說奶泡貓這樣對我笑，叫我怎麼下得了手。

最後還是下毒手了…..大概是為了造型，提拉米蘇吃起來只有奶味，濕潤度夠而且很奶，除此之外沒其他感想了。

檸檬美式咖啡 NT$.120元

也就是所謂的西西里咖啡啦！我覺得很好喝捏，酸甜中還帶著咖啡香氣～～～～

拿鐵 NT$.120元

朋友點的拿鐵也很濃郁滑順，飲料部分真的好喝。主題蛋糕部分我覺得要兼具造型跟美味還是挺為難的吧。反正有可愛很好拍就值得了。

吃完記得回收餐具喔！不要讓奶泡貓笑妳髒，哈哈。

咖波屋

地址：台中市西區模範街8巷23號（地圖https://goo.gl/maps/ZPQ2qoJoBhLREu7q8）

電話：0926-047399

時間：上午11:00 – 下午7:00（每週一公休）

粉絲團：https://www.facebook.com/CapooHouse/

奶泡貓咖啡

地址：台中市西區民權路217巷26號之4號（地圖https://g.page/Foamcatcafe?share）

電話： 0974-367537

時間：上午11:00 – 下午7:00（每週一公休）

粉絲團：https://www.facebook.com/foamcatcafe/

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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