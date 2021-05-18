熱帶雨林溫室好療癒！台中「2天1夜」美拍景點、餐廳美食一把抓

作者：Funliday-Jeannie 一直玩

跟著 Jeannie 一直玩 於 2020-07-25 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 8 個景點，其中包含 田樂公正小巷店、fermento發酵、大安海水浴場。 跟著Jeannie 一直玩 更多景點歡迎追蹤

第 1 天

田樂公正小巷店 | 2 小時

七月底的台中感覺比台北更熱，在外奔走不一會兒就滿頭大汗、疲憊不堪，因此進行了各式各樣的美食品嚐活動。第一站來到田樂公正小巷店，入口非常隱密，窄巷往內走、再走上樓梯，餐廳內外佈置裝潢都非常有味道！田樂有名的是他的漢堡，但我們今天五個女生不約而同都點了不同口味的咖哩，可能是天氣熱吧！咖哩非常好吃又精緻，第一站就給個滿分！

fermento發酵 | 2 小時

在網路上看到這間的甜點覺得簡直是藝術品吧！現場不少人候位，是當地人氣很高的咖啡廳！尤其是整間店風格也很現代前衛，在這用餐感覺好上流呀！甜點部分不只好看，是真的令人感動的美味，不會太死甜，與其他水果、口味搭配都恰到好處呢！

大安海水浴場 | 2 小時

大安海水浴場是位於台中偏北的海邊，雖然沒有高美濕地那麼有名，夕陽景色也完全不輸高美。這裡的砂質踩起來很像泥巴，說是舒服也有一點點噁心，不過旁邊有免費的沖水設施，來這踏踏浪、看看海是不錯的選擇唷！

十二月創始店 | 2 小時

又是吃！這間店是友人大力推薦，雖然台北也有，但本店的威力總是無法相提並論！主打各種海鮮粥品，我們點了蝦跟干貝兩種，選不出來更喜歡哪個，都非常鮮甜、各有風味，而且較晚用餐的我們，吃到好撐也不會覺得特別有負擔，可以進入深夜活動（？）

嬉·行旅 Hotel Si | 13 小時

姊妹出遊當然要挑間美美的飯店，晚上在房間喝酒、聊天、不用睡。我出去玩對飯店的要求超低，不玩到筋疲力盡絕不罷休，因此待在房間的時間很少，只要乾淨有床有廁所就給讚，但這趟台中行入住的嬉行旅，是間細節多到驚嚇的精緻飯店。房間設計簡約舒適，選用MUJI的家飾直接高級起來，床非常舒服能睡三天三夜，早餐可比高級早午餐餐廳，還是一間美女友善旅店、有整組Dyson整髮器能借用，聽說未來還會有泳池，下趟台中行再幫我留兩間！

第 2 天

紙博館 | 1 小時

紙博館「紙的空間」是年輕妹子的天堂，要是年輕幾歲，來這一定買到瘋掉。除了妹妹外，還有爸媽帶著小朋友來這邊做手作，也是一個很優秀的親子互動空間唷！

植物園熱帶雨林溫室 | 1 小時

植物園是在台中科博館對面的地域，佔幅很廣，其中這個熱帶雨林溫室是我的最愛，裡面有很多大片葉子的植物系，看起來就很舒服、療癒，而且溫室會一直灑水降溫，就算沒有冷氣也能有涼感。往內走有個像水族館的大魚缸，裡面飼養的都是熱帶雨林才有的大型魚類，每天有幾場的導覽解說及餵食秀，看著這些大魚吃飯，有種毛骨悚然的感覺啊！導覽解說員非常專業又風趣，下次去台中可以到這裡看看唷！

茶六燒肉堂(朝富店) | 2 小時

台中地大物廣，什麼餐廳都蓋的超大、超豪邁，因此也發展出很多知名燒肉店，茶六是我吃過最最最最最好吃的呀！（大於屋馬跟森森）必須訂位，連下午時段門口都一堆人好扯！服務好是基本，肉品質又高級，旁邊還有一鍋火鍋，好想再去吃呀！

延伸閱讀：台中｜兩天一夜網美景點、餐廳在哪裡

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