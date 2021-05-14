彰化5月花海特輯！6種花海美景一次搜，讓你美照拍不完

北斗雞冠花田

彰化北斗出現了一大片的雞冠花，三種不同顏色的花色形成難得一見的景致，整片花田種植了橘色、粉色、紅色等不同色系雞冠花，側面眺望漸層花海非常浪漫，整個花期約莫至六月左右，這處花田位在田間小路道路狹窄，建議開到附近大路後再徒步前往，另外園區主人無私開放參觀，想來賞花的民眾切勿踩踏、破壞、亂丟垃圾，維持良好的環境來年才能有如此美景可以欣賞。

▲圖片來源：攝影師徐世超

▲圖片來源：攝影師徐世超

北斗雞冠花田

景點地址：彰化縣北斗鎮興農路二段141巷

詳細介紹：https://bit.ly/2RGacT1

花壇虎山巖金針花

想要賞金針花不用跑花東！彰化花壇虎山巖金針花正在盛開中，3萬多株金黃色花朵美麗怒放，預計花期可以到5月底。而想前往賞花的民眾要注意交通管制，星期一至五不實施管制，星期六、日實施單線管制，警方將出動警力疏導，車輛散場時一律由大嶺巷、虎山街往139線、東外環道疏散車流，大型遊覽車則有太原街空地可供停放，遊客可以步行方式入園欣賞美麗花景。

▲圖片來源：IG@153_mom、攝影師徐世超

▲圖片來源：攝影師徐世超

花壇虎山巖金針花

景點地址：彰化縣花壇鄉虎山街1號

詳細介紹：https://bit.ly/3beWjlG

董家花田

種植大量花卉的「董家花田」是彰化田尾的新景點，園區內種植了康乃馨、洋結梗、菊花、非洲菊、粉黛亂子草、紅狼尾草、薫衣草等多種花卉，光是康乃馨就有三種不同花色，園區內還設有LOVE字體的裝置藝術，讓民眾可以大拍網美照！而且入園門票僅需要100元，還免費贈送一束花，還不快把握時機來賞花！

▲圖片來源：攝影師徐世超

▲圖片來源：攝影師徐世超

董家花田

景點地址：彰化縣田尾鄉豐田村光復路四段161號

營業時間：07:00-18:00

詳細介紹：https://bit.ly/3o3QNYh

台灣銘園庭園美術館

位在彰化田尾鄉的「台灣銘園庭園美術館」，也被戲稱為台版迷你兼六園，園內以日式園藝造景為主體，是結合了日式建築、藝術石雕、現代設計建築而成的庭園藝術館，而每年到了四月就是鳶尾花盛開的季節，鳶尾花的花色清新，且花姿優雅又氣質出眾，目前預計花況會在五月中旬來到尾聲，想賞花的民眾要好好把握這最後的機會。

▲圖片來源：IG@153_mom、攝影師徐世超

▲圖片來源：攝影師徐世超

台灣銘園庭園美術館

景點地址：彰化縣田尾鄉三豐路102號

營業時間：08:00-12:00/13:30-17:00

詳細介紹：https://bit.ly/3f8C7D4

北斗鳳凰木

位在彰化北斗有一棵超過80歲的鳳凰木，火紅的鳳凰花開得十分茂盛，碩大的外型就像一把紅色雨傘，因而吸引許多民眾與攝影同好特地前來拍照，而鳳凰花就位在北斗光中路與東斗路的路口，目前花況已達7至8成，預計5月中旬將迎來滿開的盛況，因巷內不好停車，想來賞花的民眾建議可以將車輛停在斗中路上，再徒步進來。

▲圖片來源：攝影師徐世超

▲圖片來源：攝影師徐世超

北斗鳳凰花

景點地址：彰化縣北斗鎮光中路與東斗路的路口

詳細座標：23.8728710, 120.5330140

彰化社頭雙鐵花田

彰化社頭雙鐵花田位於「高鐵東路二段」附近，從高鐵東路二段再往前200公尺處，佔地0.5公頃的花田因鄰近社頭火車站還有田中高鐵站所以被稱作「雙鐵花田」，從此處可觀賞到粉艷的劍蘭花與飛馳而過的火車同框的美景，粉色的劍蘭花海的花期約莫到母親節前後，接著則會輪到紫色劍蘭花海登場，之後還會有石竹和康乃馨等花卉可以欣賞。

▲圖片來源：攝影師徐世超

▲圖片來源：攝影師徐世超

彰化社頭雙鐵花田

景點地址︰彰化縣社頭鄉高鐵東路二段再往前200公尺

停車座標︰23.88358560, 120.58306927

開放時間︰07:00-18:00

收費資訊︰5/1起開放入園，入園收費50元送一束花束(數量有限送完為止)，120公分以下小孩免費(請依現場公告為準)

詳細介紹：https://bit.ly/3fcHAIS





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