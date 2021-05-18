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彰化埔心翡翠色「葡萄隧道」超驚豔！還能大啖美味葡萄冰

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

位於彰化埔心的「路葡萄隧道休閒農場」最知名就是裡頭的葡萄隧道了，這裡最早是擔心葡萄因日曬而受損，才特別架設葡萄隧道保護嬌貴的葡萄。不過這條長達200多公尺、寬約四公尺的葡萄隧道卻成為近年流行的網美打卡景點，一整條綠色、紫色的「葡萄海」實在太美！

圖片來源：攝影師徐世超
圖片來源：攝影師徐世超

圖片來源：攝影師徐世超
圖片來源：攝影師徐世超

「路葡萄隧道休閒農場」取名由來是為了感恩園主父親的養育之恩，故以「路」為名。園區內有大量不同種類的葡萄種植於此，自民國58年就已有巨峰葡萄果園，近年更拓展各種新葡萄品種，成為彰化埔心最大的葡萄園。

圖片來源：攝影師徐世超、IG@153_mom
圖片來源：攝影師徐世超、IG@153_mom

圖片來源：攝影師徐世超
圖片來源：攝影師徐世超

圖片來源：攝影師徐世超
圖片來源：攝影師徐世超

這裡不但可以拍攝美美的照片，還有葡萄與葡萄酒口味的冰淇淋，來這裡的遊客可以嚐嚐這綿密又濃郁的好味道。到彰化遊玩可不能錯過這個優質景點，喜愛葡萄的遊客還能購買幾串回家，是旅遊的絕佳去處！

路葡萄隧道休閒農場

地址：彰化縣埔心鄉南昌南路136巷85號

營業時間：10:00-18:00


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