快訊

全台停課懶人包／疫情升溫雙北高中職以下停課 還有哪些學校跟進？

本土疫情燒進中央部會 經濟部證實一名員工染疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

可騎馬、也可騎鐵馬！台中「神岡一日遊」7大景點美食推薦

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Shelly@ReadyGo

神岡區位於台中國際機場的隔壁，是台中知名景點潭雅神綠園道的所在區域，也是近年來竄紅的熱門打卡景點紙博館的所在地，也許你不知道台中神岡有什麼好玩？但神岡其實有很多親子景點像是氣球博物館、體驗騎馬等等，下次去台中可以考慮郊區的神岡一日遊！

紙博館

圖/IG@shan1127_
圖/IG@shan1127_

圖/IG@zora.taiwan
圖/IG@zora.taiwan

喜歡DIY手作的你一定要去！紙博館展示了各式各樣的紙製作品，難以想像如何把一張紙變成一件美麗又精緻的立體作品，對於沒有什麼美術天分的我來說，真的是打從心底佩服。館內最吸引我的便是這彩色PAPER字樣，每個字母都是由兩種顏色組成，從側面看更有一種延伸感，也是IG上熱門的打卡場景。

地址｜台中市神岡區中山路1313-7號

營業時間｜週一至週日 09:00-18:00

風飛沙小吃

圖/IG@chia_hsun1001
圖/IG@chia_hsun1001

圖/IG@chia_hsun1001
圖/IG@chia_hsun1001

台中神岡隱藏著一間厲害的在地小吃，風飛沙小吃店的臭豆腐吃過的人幾乎都推，臭豆腐的外皮非常酥、脆，會附上泡菜或小黃瓜絲，搭配蒜泥味道恰到好處，除了臭豆腐外，炸豆皮、炸雞也是店裡的招牌必點。

地址｜台中市神岡區大圳路86號

營業時間｜14:00-20:00 (星期日休息)

社口林宅

圖/IG@shou_gee
圖/IG@shou_gee

社口林宅有著百年的歷史，是座四合院式的宅邸，左右均有謢龍，門廳外圍有兩道圍牆，牆外有一鑑水池，牆外左端建有一座門樓，結構極具規模，屋內彩繪、交趾陶裝飾相當精美，除了戶外空間，若想入內參觀需事先預約。

地址｜臺中市神岡區社口村文化街68號、70號、72號

筱雲山莊

筱雲山莊有豐富的水路系統、完整的防禦設施，整體建築跨越了清代、日治與民國三個時期，迎賓樓則是筱芸山莊最具特色的主體，雖然是台中市定古蹟，但因為裡面目前還有居民，因此只開放預約參觀。

圖/IG@d00115
圖/IG@d00115

地址｜台中市神岡區大豐路四段116號

臺灣氣球博物館

圖/IG@bobo9840
圖/IG@bobo9840

台灣最早以氣球為主題的觀光工廠，採預約制，館內保存了老廠房的風貌與老機器，訴說著台灣氣球產業的發展故事。除了認識豐富的氣球產業知識外，還可體驗手工氣球、造型氣球DIY課程等，是個大人小孩都適合的文化創意觀光景點。

地址｜台中市神岡區大豐路五段505號

營業時間｜09:00-17:00

靝馬馬場

圖/IG@mamichin000
圖/IG@mamichin000

圖/IG@dong.tsc
圖/IG@dong.tsc

靝馬馬場入園參觀是免費的，有提供付費的騎馬遊園體驗及馬術課程，全程都有專業的教練在一旁，園區內也飼養了兔子、羊等動物，並設置放牧場開放遊客餵食馬隻，是個很棒的踏青景點。

地址｜台中市神岡區福民路41號

營業時間｜08:00-12:00、13:30-17:00

潭雅神綠園道

圖/IG@wind8894
圖/IG@wind8894

潭雅神綠園道是繼東豐自行車綠廊後建設的第二條自行車專用道，路面平坦，樹意盎然，騎起來舒服又愜意，最著名的莫過於S型彎道和波浪單車道，S型彎道十分特別，蜿蜒的車道有些俏皮可愛，緊接在後的是筆直看不見盡頭的綠色隧道，拍起來非常唯美，而波浪道看起來就像海浪一樣，還好起伏不大，不然在上面慢跑或是騎車應該很累。

地址｜台中市神岡區潭雅神綠園道

延伸閱讀>>台中也有萬里長城？三合院低調麵包店假日才吃的到

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

小吃 觀光工廠 博物館

延伸閱讀

寧夏農產上海參展 美食引讚嘆

大車學長超懂吃 口袋美食名單募集中

給潭雅神學生舒適安全校園 中市議員周永鴻爭取4校預算

元智大學一日遊 拉近師生與藻礁的距離

相關新聞

用料超澎湃！ 從菜市場紅到台中公益路 霸氣海陸組合的「鵝房宮日本料理」

udn走跳美食／豬飛小姐 台中公益路上人氣很旺的「鵝房宮」日本料理，從傳統菜市場起家，第二家店就落腳公益路商圈美食戰場，到底是有多厲害！！讓饕客死忠跟隨。 每個外地朋友來台中玩都會開玩

可騎馬、也可騎鐵馬！台中「神岡一日遊」7大景點美食推薦

神岡區位於台中國際機場的隔壁，是台中知名景點潭雅神綠園道的所在區域，也是近年來竄紅的熱門打卡景點紙博館的所在地，也許你不知道台中神岡有什麼好玩？但神岡其實有很多親子景點像是氣球博物館、體驗騎馬等等，就讓我們一起宅在台中這樣吧！

台中人假日出遊首選！親子農場、新社花海、鄉村彩繪怎麼拍都美

台中新社著名的不只有新社花還和香菇，身為台中人的後花園，多個花海園區是必須的！像是桃李河畔、沐心泉休閒農場等也都是台中人假日要親近大自然的首選，以下幾個是網友實際走過拍過覺得又美又值得新社景點推薦，假日想出遊又不想跑太遠就宅在台中吧！

彰化5月花海特輯！6種花海美景一次搜，讓你美照拍不完

隨著季節日漸炎熱，又到了百花綻放的季節，而最近不論是超火熱的金針花、母親節應景的康乃馨花田、盛夏的火紅鳳凰花通通都可以在彰化一次欣賞到，把握時機來趟彰化小旅行，串聯不同色系的賞花景點大拍美照吧！

南投最美秘境遊！500羅漢圍繞如來大佛、透神木看台灣、暢遊摩摩納爾瀑布

跟著 Jeannie 一直玩 於 2020-09-11 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 7 個景點，其中包含 吃茶三千大英概念店、禪機山仙佛寺、茄苳神木。 跟著Jeannie 一直玩 更多景點歡迎追蹤

星野「虹夕諾雅谷關」 體驗五感生活、享受輕井澤風情頂級villa

「山中無甲子」的隱居歲月，離塵世不遠，遁世小旅行，3天就足夠。此行，有行旅安排入住日本星野集團旗下的虹夕諾雅谷關，體驗唯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。