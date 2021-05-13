南投最美秘境遊！500羅漢圍繞如來大佛、透神木看台灣、暢遊摩摩納爾瀑布

作者：Funliday-Jeannie 一直玩

跟著 Jeannie 一直玩 於 2020-09-11 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 7 個景點，其中包含 吃茶三千大英概念店、禪機山仙佛寺、茄苳神木。 跟著Jeannie 一直玩🤍 更多景點歡迎追蹤

第 1 天

吃茶三千大英概念店 | 1 小時

吃茶三千號稱茶飲界的精品，是台灣的品牌，但台灣僅此一間概念店面，其他分店都在國外。三層樓落地窗與紅磚牆很氣派，室內空間挑高感覺非常寬闊，還有很多天窗，太漂亮了！熱門茶飲感覺都很厲害，點餐前可以試聞茶葉香味，對選擇障礙人相當友善啊！我很喜歡我點的「決明烏龍奶蓋」，還有朋友點的「青檸芬朵西」，酸酸甜甜很有特色！出發去南投前，來帶一杯真是完美起點！

禪機山仙佛寺 | 2 小時

在網路上看到禪機山仙佛寺的照片，隔著螢幕已經覺得震憾，現場更是壯觀，有五百羅漢圍繞著如來大佛，每尊都各有形象又生動，下次來南投也可以到這看看，感受一下莊嚴與寧靜。

茄苳神木 | 1 小時

國姓鄉有顆年逾三百的樹爺爺，他的樹洞很可愛，從某個神秘角度可以拍到台灣的樣子，但需要點技巧，不然不是沒有屏東，就是沒有花東。這邊的攤販販賣當地新鮮的水果，有超大顆的鳳梨跟甜到爆炸的百香果，就算沒有要購買，叔叔阿姨也都好熱情、好可愛呀！

北港溪糯米石橋 | 1 小時

可以順道到糯米橋走走，他可是個古蹟唷！以前是用糯米黏著石頭而建成，不知道是不是因為這樣，石牆上超多螞蟻呀！

第 2 天

思源吊橋 | 2 小時

武界部落是布農族的領地，摩摩納爾瀑布更是布農族的聖地。思源吊橋是摩摩納爾瀑布的入口，橫越濁水溪的深谷高山，一次限制十人通過，橋晃到不行，只敢超快速通過。

摩摩納爾瀑布 Momonaer Waterfall | 2 小時

摩摩納爾瀑布是貨真價實的壯觀景點，但已稱不上秘境啦！雖然不是完善的步道，要涉水、爬石頭，還要通過些水管拼裝成的簡易橋樑，但這人潮也太洶湧了吧！拍照要排隊卡位的呢！瀑布沖刷成的狹窄峽谷，水量充沛，隱約能感受到山林裡的靈氣！

第 3 天

武界開心茶園露營區 | 1 小時

鬧鐘準時五點半叫醒我們，大家都很乖巧的起床，想必是聽到其他人的騷動吧！走出帳篷外映入眼簾的景色，太漂亮、太震撼了！是我這輩子目前看過最飽滿、最澎鬆的雲海！遠方的天空開始火燒雲，期待著日出，我們站在茶園旁，靜靜感受風跟雲霧的流動，心裡充滿感謝，讓我們幸運地看見這樣美麗的風景。 這趟去武界剛好遇到武界壩無預警洩洪導致下游扎營家庭被沖走的意外，因此本來預計要去的一線天沒有開放，雖然覺得可惜，但跟大家一起出遊已經太快樂，每刻都是珍貴的時光！希望死者安息，以後再無憾事，大家還是可以親眼見證武界的美！

延伸閱讀：南投武界｜雲的故鄉 摩摩納爾 南投最美秘境遊

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