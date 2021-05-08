免跑花東！中部古蹟「平地金針花海」大爆發 虎山巖金黃花毯免費拍
想看金針花海免跑花東，中部就有金黃花毯絕美盛放了！位於彰化花壇的虎山巖為一座三級古蹟，廟宇旁依據山坡地形種滿數以萬計的金針花，目前迎來最美花期，預計盛開至5月底，母親節月份帶媽咪美拍去！
虎山巖金針花海為十分親民的平地版金針花景點，每年4至5月閃亮登場，開放民眾免費參觀。小山丘上密麻麻鋪滿金針花，超過3萬朵金針花開好開滿，放眼望去猶如地面版星星，滿開時場景令人驚艷。園區整齊規劃的緩坡步道讓花控能夠邊漫步邊遊賞，大片花毯作為背景拍超療癒，還有可愛的裝置藝術可以搭配入鏡，增加畫面豐富度。
值得一提的是，今年花況比往年來得亮眼，早在4月底就吸引大批遊客朝聖，現階段終於迎來最壯觀花況，若隨著陽光滋潤或透過照片色調加持，也可賞見黃澄澄或耀眼的金黃花朵，花期可至5月底，大家可以把握時機安排一場賞花小旅行。
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