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走天梯步道、賞螢！步入山中小鎮　一探「軟埤坑休閒農業區」生態之美

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（圖來源／軟埤坑區休閒農業區）
（圖來源／軟埤坑區休閒農業區）

水質清澈的軟埤坑溪，在盛夏時節便能感受到沁涼的消暑快感，位於台中的軟埤坑休閒農業區正因由軟埤坑溪流經，造就圳溪繚繞的客家山城，也因此水果種類繁多，也成為發展休閒農業區的一大根基，就讓我們一同來這座寧靜的山中小城，體驗深耕在地的閑恬生活。

軟埤坑溪水質清澈，也造就當地豐富的自然生機（圖來源／軟埤坑區休閒農業區）
軟埤坑溪水質清澈，也造就當地豐富的自然生機（圖來源／軟埤坑區休閒農業區）

軟埤坑溪由太坪角溪、五窯坑溪、七櫃壟溪與壟背溪等四條支流匯聚而成，之所以稱為軟埤坑溪，源自於最初先民開墾拓荒時期，客家人與閩南人對小溪的稱呼為「坑」，而因這條溪流高度落差大，每當下大雨就會把徒手堆砌的埤塘給沖毀，因此當地人笑稱為「軟埤」，因而得名。潺潺流水的悠然環境與人文樸質的客家聚落，共同交織出一片具有療癒感村落，就讓我們一起看看軟埤坑溪有什麼好去處吧！

玉清宮與天梯步道

玉清宮為進入軟埤坑休閒農業區的第一站，也是當地的信仰中心，由台8縣東關路轉進慶福街，位於左手邊便會看見玉清宮坐落於此，奉祀主神為玉皇大帝，起源於清朝嘉慶年間，傳成了先民開墾至今的文化信仰。而在玉清宮後方，有著沿途風景壯麗的天梯步道，天梯步道全長約3公里，走完約2~2.5小時，步道為一迴圈，如同輪迴般，因此有上天取經步道的涵義，山頂建有涼亭，可遠眺新社台地、頭嵙山、大甲溪河床等秀麗風景。

天梯步道上的眺望台能夠一覽美景（圖來源／台中觀光旅遊網）
天梯步道上的眺望台能夠一覽美景（圖來源／台中觀光旅遊網）

糯米橋

正如其名，以糯米的黏性與泥土混和後作為材料建成的橋，歷經數十年仍能保留至今，讓人不禁讚嘆先人的智慧與堅毅，也藉此提醒著後人不忘本，將在地傳統文化繼續保存下去。

糯米橋保存著先人的智慧（圖來源／軟埤坑區休閒農業區）
糯米橋保存著先人的智慧（圖來源／軟埤坑區休閒農業區）

薯莨驛站

將過往的驛站保存至今，在感受古樸氛圍之餘，還能體驗薯良染布，少見的薯良是薯類植物的其中一種，染色的部位則是薯良的塊莖，由於薯良具有不退色、防腐、耐用等功能，因此是良好的天然染劑，遊客將布捆成自己想要的形狀，浸泡於薯良染劑中，便能獲得屬於自己的專屬渲染布囉！而由於每個人捆的形狀不同，因此每一件渲染都是獨一無二的，若要體驗薯良染布，要要提前預約哦！

薯良驛站可以體驗染布樂趣（圖來源／軟埤坑區休閒農業區）
薯良驛站可以體驗染布樂趣（圖來源／軟埤坑區休閒農業區）

假日水果市集

每週六、日在地小農一大早採集自家種植最新鮮最可口蔬果聚集在此販售，食材來源乾淨可追溯，絕對吃得新鮮又當季，而除了農作物外，還提供在地農人種植咖啡，輕中度烘焙豆子，微酸清香，溫和不刺激，供民眾品嘗在地好味道。

體驗在地活動　享受生態環境之美

軟埤坑休閒農業區孕育著豐厚的自然環境，來自大地的養分幻化成結實纍纍的水果，渾然天成的地理環境讓軟埤坑四季都能吃到飽滿水果，而採果體驗當然也是少不了，初夏的6月，結實的梨子飽滿而多汁；9月紅橙橙的甜柿，香甜好滋味不能錯過；11月的柑橘，酸甜的香氣遍布於果園中，趁著水果當季時，一同來到這個被大地滋潤的山城，體驗最接近土壤的美麗。

採果體驗適合一家大小共創美好回憶（圖來源／軟埤坑區休閒農業區）
採果體驗適合一家大小共創美好回憶（圖來源／軟埤坑區休閒農業區）

因軟埤坑休區長期以來善待且珍惜環境，讓生態充滿生機，螢火蟲便是此處的一大特色，螢火蟲的生活條件十分的嚴苛，若有汙染的痕跡便會破壞螢火蟲棲地，當地民眾細細呵護當地生態與乾淨水質，也使得螢火蟲數量多到驚人，當地也舉辦了螢光夜語活動，讓遊客了解在地人對土地的用心與情感，期盼大家共同為環境維護盡一分心力。

4月螢火蟲也是當地一大看點（圖來源／軟埤坑區休閒農業區）
4月螢火蟲也是當地一大看點（圖來源／軟埤坑區休閒農業區）

4月螢火蟲也是當地一大看點（圖來源／軟埤坑區休閒農業區）
4月螢火蟲也是當地一大看點（圖來源／軟埤坑區休閒農業區）

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/193456

步道 螢火蟲 水果

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