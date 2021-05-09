南投「日月潭SUP初體驗」！夏天玩水、爽吃古厝無菜單料理＋最平價肉桂捲

作者：Funliday-Amanda Lee

跟著 Amanda Lee 於 2021-04-24 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 7 個景點，其中包含 阿爸食堂 三合院古厝料理、二坪大觀冰店、田家傳奇肉圓。

第 1 天

阿爸食堂 三合院古厝料理 | 2 小時

這一間是古早味無菜單料理，採預約制的合菜，在三合院古厝裡用餐感覺蠻特別的。 餐點方面最喜歡的應該是爌肉，滷汁配上入味的三層肉真的好下飯😋；清蒸鱸魚肉質細嫩，底層的醬汁鹹度適中；涼拌過貓沙拉配上壓碎的可樂果味道好特別，第一次吃到這種搭配；阿嬤的紅龜粿（炸花生紅龜粿）因為炸過外皮變成了酥脆口感，外酥內軟配上花生粉內餡有種吃到麻糬的感覺；在最後還有滿滿的一盤水果吃得好飽啊（摸肚）

二坪大觀冰店 | 20 分鐘

吃完中餐我們直接前往大觀冰店❄️ 剛停好車就看到坐在門口的人潮，還好店員蠻多的排隊沒有排很久，一進店看到很多種口味，大多都是$10，最便宜的是清冰$7，最貴的口味也才$20；經過了一番掙扎我們點了清冰和紹興米糕冰，紹興米糕冰吃起來還蠻特別的，吃起來比一般的冰棒多了一點濃稠感，外頭還有提供水龍頭可供洗手蠻貼心的。

田家傳奇肉圓 | 35 分鐘

第三站我們到了田家傳奇肉圓，這是在地人推薦的肉圓，肉圓外皮很Q有嚼勁，內餡是肉和筍丁，淋上滿滿的蒜泥🧄 照著牆上店家推薦吃法，我們最後留了一點肉餡，再加上牆壁旁熬製的大骨湯，肉餡的鹹配上清淡的大骨湯鹹度剛剛好，忘了說桌上還有一碗滿滿的香菜可以加，香菜真的是很多食物的靈魂呀～ 我覺得這家和平常吃到的肉圓差在它有滿滿的蒜泥和香菜供人使用，還有最後肉餡和肉骨湯的結合。 原本兩個人吃一顆的我們，吃完一顆馬上又去加點了一顆😋

Adam's | 15 分鐘

買完食材我們就走到附近的Adam’s拿預訂的肉桂捲以及馬芬，一進店裡滿滿的肉桂香撲鼻而來，桌上還有一盤剛烤好的軟餅乾，店裡位置不算太大，開放式作業的環境蠻乾淨的；他的肉桂捲還蠻大一塊，肉桂味濃郁還有搭配核桃，上頭的蜂蜜糖霜恰到好處，不會太甜。 帶回民宿用平底鍋回烤一下肉桂香氣十足，內餡搭配麵包不會是那種很乾的肉桂捲，整體來說還蠻好吃的，還以為要兩個人吃一塊沒想到吃完半顆就想再吃掉另一半了🐷 一顆$50這個大小，價格大概是肉桂捲界最便宜的了吧。

第 2 天

日月探索 | 4 小時

我們這次的SUP活動是找日月探索，選的是日出團，集合時間是04:30（眼神死） 還記得第一次滑SUP是在小琉球，浪有點大比較難平衡，這次來日月潭覺得 超 平 靜 不像上次適應了很久才站起來，這是已經可以在潭上飆速了呢 有來玩的人可以勇敢站起來不要爬，掉下去就算了，畢竟這個活動還是要落水比較好玩啊，人體溫度計測試水溫為暖和🌝 以下附上一些資訊供大家參考。

活動場次 【日出場】04：30 - 07：30 【上午場】08：00 - 11：00 【下午場】13：30 - 16：30 活動費用 體驗價：每人1,500 ~ 2,500 【日出場】每人1,800元 【上午場】每人1,500元 【下午場】每人1,500元 【遊艇團】每人2,500元 ※成團限制：兩人成團。(遊艇團四人成團) ※優惠方案：團體95折優惠。(六人或六人以上視為團體)

魚池甕缸雞 | 1 小時

這間甕缸雞離日月潭非常近，停車場也很大，招牌甕缸雞好吃！豬油拌飯我個人是沒有很喜歡，覺得豬油的味道蠻淡，有去吃的人可以試試看雞油拌飯，應該不會失望。

Feeling18(18度C巧克力工房) | 30 分鐘

原本已經想好要來買生吐司了，結果到了之後發現滿滿的人潮已經在店裡，看著上方的LED燈顯示生吐司的數量只剩個位數，只好忍痛放棄。 走到對面買了兩支冰淇淋，總共點了四個口味：抹茶、80%黑巧克力、阿薩姆茶香、蘭姆葡萄，這四個都還蠻好吃的，讓我最驚艷的是抹茶，濃郁的抹茶香帶一點苦味真的是我的菜🥺 希望下次能買到生吐司阿～～～～

延伸閱讀：南投║Heading for the sunrise 日月潭SUP初體驗

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