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台中新去處！古蹟變身「梧棲文化出張所」來去吃冰住宿拍美照

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

「梧棲警察官吏派出所及宿舍群」興建於日治時期明治32年(1899年)，二次世界大戰結束後，古蹟派出所及宿舍群改作為原台中縣警察局清水分局梧棲分駐所，在梧棲分駐所遷移後，舊辦公廳舍一度荒廢，經在地人士倡議及政府提撥經費，委託人文國際股份有限公司進駐。營運團隊懷抱著「一幢老屋，復興一條老街」的願景，期盼打造該古蹟為梧棲區乃至於海線地區的文化資產重要推廣據點

圖片來源：IG@yoko_ig
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「梧棲文化出張所」就位在老街朝元宮旁，在出張所旁有擺放著祈福亭，就是跟日本的繪馬一樣，可以跟園區索取牌子，然後逛一下園區寫上對老屋和自己的祝福，再把牌子吊掛在此處。另外，梧棲文化出張所目前有著手工冰淇淋進駐，還有陶藝展和一家民宿。

圖片來源：IG@yoko_ig
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園區內部分參觀環境是要脫鞋才能入內的，展演空間鋪設有榻榻米，裡面則有著舊時宿舍內部的居家陳設，喜愛舊時代氛圍的朋友絕對會愛上這裡！另外，這裡除了有日式的木造、磚造建築群，還有當時留下來的防空洞，軍事迷們可別忘了前來朝聖。

圖片來源：IG@yoko_ig
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梧棲文化出張所

地址：台中市梧棲區梧棲路142號


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