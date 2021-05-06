台中大雅不只有小麥田！「城堡咖啡廳、古裝電影場景」整日好愜意

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大雅可以說是「臺灣小麥之鄉」，是國內主要的小麥生產地，每年3月小麥收割時，金黃色的麥田總是吸引大批人潮前往拍照大卡，ReadyGo今天就要跟大家分享，乘著金黃麥浪玩台中大雅的景點路線，不出國、宅在台中大雅就能體驗異國風情啦~

台中大雅區｜赤腳ㄚ生態農莊

赤腳丫生態農莊最吸引人的就是中間那塊大草皮了！園區很大，到處都有藝術造景可以拍照，也有很多遊樂設施，讓小孩奔跑放電，絕對是台中親子最推的假日場所，除了室外的遊樂設施，室內也有建置球池給小小孩玩，家長只需要在旁點一杯咖啡休息，度過闔家歡樂的午後時光。

圖 / IG @ina810831

地址｜台中市大雅區雅潭路三段500號

營業時間｜09:30 – 18:00

票價資訊｜平日 100 元(50元可折抵消費) 假日 150元 (50元可折抵消費)

台中大雅區｜大雅麥田

台中大雅麥田在每年11~12月撒下種子，在隔年3月逐漸變成一片閃耀的光芒，隨風搖擺而閃爍的樣貌，蔚為台中市最迷人的知名景點。現場除了風吹麥浪以外，也設計了大小不一的藝術裝置。於文化節期間正值西洋情人節，藝術展品也多和戀愛相關，所以大雅麥田也意外成為一處情侶約會的熱門場地。

圖 / IG @yiii915

地址｜臺中市大雅區神林路一段231巷

台中大雅區｜富林園洋菓子

Petit Foret是富林園洋菓子的法文名字，意思為＂小森林＂，在台中人來人往的中清路上，轉個彎就能看見一處歐風的城堡咖啡廳，外頭有停車場不必擔心停車位的問題，城堡外有小小的園區可以拍照，餐梯裡的水晶吊燈、花圈的裝飾，大片落地窗絕對是下午悠閒放空的好地方。

圖 / IG @xolubean_950309

地址｜台中市大雅區中清路四段340號

營業時間｜10:00 – 19:00

台中大雅區｜橫山公園

一條原木棧道、一座石牆堡壘、一座開放式迴廊，橫山公園宛如古裝電影場景，卻又帶有現代簡約氣息，橫山公園廣大的腹地及生態滯洪池、陽光草坪、自行車道，生態豐富，很適合來散步運動拍拍照，也吸引許多遊客在此佇足。

圖 / 台中市政府觀旅局

地址｜臺中市大雅區通山路

台中大雅區｜伊莎貝拉數位烘焙體驗館

外觀是一個方形的大甜甜圈所做成的門牆，內部裝潢超吸睛又免門票，這裡是伊莎貝爾全台唯一的觀光工廠，館內設置了互動體驗區、玻璃櫥窗的現烤麵包區及伴手禮區等等，讓小朋友可以在遊樂中了解喜餅、蛋糕的生產製作過程，也可以報名DIY烘焙教室，製作屬於自己的伴手禮紀念品喔！

圖/IG@yuamin9yu_k

圖 / IG @yuamin9yu_k

地址｜台中市大雅區中清路三段737號

營業時間｜10:00 – 18:00 週一公休

台中大雅區｜R.J.55攝影概念空間

不用出國東奔西跑，只要一個地方就能滿足你的美照夢，不管是復古風還是文青風，韓系或是日系，超過40種場景讓你拍好拍滿，並提供道具及寬敞的更衣化妝間，除了是婚紗攝影的熱門地點，也很適合閨密、全家福攝影，一定能拍出你滿意的照片。

圖 / IG @_w.yuan

圖 / IG @yo0912._.xxoo

地址｜台中市大雅區大林路140巷55號

營業時間｜10:00-18:00

收費標準｜一般遊客 1小時 $300元/人、2小時 $450元/人 (建議事先詢問是否有包場)

※特殊方案如平面攝影(婚紗、寫真、閨密等)、動態攝影請另外洽詢

台中大雅區｜布達佩斯冰淇淋

主打低油、低糖天然健康的布達佩斯手工冰淇淋，每隻冰淇淋都可以任選三種口味，利用像飯勺的工具將冰淇淋塑成花瓣的形狀，一片一片拼在一起，一層一個口味，形成一朵漂亮玫瑰花，口感濃郁也不會太過於甜膩，來台中大雅一定要試試。

圖 / IG @herbertlin0427

圖 / IG @an91__a

地址｜台中市大雅區學府路390號

營業時間｜13:00-21:00 (週一休息)

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