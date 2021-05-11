台中北區文青景點推薦！必去植物園、複合式咖啡廳與必拍韓式證件照相館

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北區位於台中市的市中心，區域內擁有三所大學四所高中，可說是文化及商業極度發達的地區，因此人口密度高高居全國第十。商圈和歷史文物林立，像是一中商圈、科博館、臺中放送局，都讓台中北區成為到台中旅遊不會錯過的一環，想要感受台中人文藝術的氣息，就來北區玩吧！

台中北區｜自然科學博物館-植物園

國立自然科學博物館主要展示區分為六大類：太空劇場、科學中心、生命科學廳、地球環境廳、人類文化廳、植物園等。特別是植物園，裡頭的熱帶雨林溫室是一座倣塔造型中國式風味的特殊玻璃溫室，總建築高度約40公尺，拍起照來雄偉又壯觀。

圖 / IG @taiwan.4fun

圖 / IG @gominkin

地址｜臺中市北區館前路一號

營業時間｜09:00 – 17:00 週一公休

門票資訊｜太空劇場100元、立體劇場70元、收費特展150元

台中北區｜一中商圈

與中友百貨、三民商圈串聯，附近有臺中科技大學、臺中一中、台灣體育運動大學等學校，學生人口眾多，小吃攤、飲食店林立，各種新潮流行資訊在這隨處可見、隨手可得。每到假日，人潮眾多，十分熱鬧！各式新潮前衛的玩意都會在此先出現，若你是流行的追求者，一中夜市絕對不能錯過。

圖 / 台中觀旅局

地址｜臺中市北區一中街

營業時間｜11:00 – 22:30

台中北區｜臺中放送局

現登記為歷史建築的臺中放送局，是擁有最多扇窗戶的建築物，獨特的建築特色與美麗建築庭園景觀，成為許多遊客最佳拍照景點。園區內部定時舉辦展覽活動，假日不妨來臺中放送局走走，來一場歷史的洗禮。

圖 / 台中觀旅局

圖 / 台中觀旅局

地址｜臺中市北區電台街1號

營業時間｜10:00 – 18:00 週一、四公休

台中北區｜宮原武雄宅邸

宮原武熊宅邸原是日籍眼科醫師宮原武熊所興建的別墅住宅，是一棟古典與現代風格融和的建築物。後曾做為臺中市長公館、市議會招待所。現由「不老夢想125號」進駐，販賣文創商品，部定期舉辦展覽及活動。

圖 / 臺中市博物館與地方文化館官網

圖 / 臺中市博物館與地方文化館官網

地址｜台中市北區雙十路一段125號

營業時間｜07:00 – 19:00

台中北區｜CMYK GALLERY

結合早午餐、咖啡廳與畫廊的複合式空間。大份量的早午餐讓人超滿足，吃飽還能到還能到畫廊，提供自助繪畫的空白畫板，讓你可以盡情的揮灑你的想像！想畫不會畫沒有關係，可以提前到「CMYK GALLERY」的粉絲預約畫畫，會有老師帶領大家繪畫！

圖 / IG @lin.olivia_

圖 / IG @ningstagram00

地址｜台中市北區德化街580號

營業時間｜11:00 – 20:00 週四公休

台中北區｜寶覺禪寺

寶覺寺位於北區健行路，建於日治昭和2年(西元1927年)。寺內以友愛鐘樓、七寶塔、彌勒大佛塑像三樣建築最為著名，其中全身金色的彌勒佛的塑像高有七層樓是寶覺寺最醒目的指標，也成為來訪遊客駐足拍照的定點之一。

圖 / 台中觀旅局

地址｜台中市北區健行路140號

台中北區｜春山相館

春山相館不僅是咖啡廳，還是一家韓式證件照相館。外觀使用黃色系油漆，窗戶還帶著點美式風格，內部韓式風格裝潢吸引許多民眾前來打卡拍照。甜點每日數量有限，喜歡甜食的你千萬不要錯過囉！

圖 / IG @mr.xx_foodie

圖 / IG @zzooee_1109

地址｜台中市北區精武路320-10號

營業時間｜11:30 – 19:00 週一二公休

台中北區｜台中公園

臺中公園一直是臺中市重要的地標，公園內設有人工湖、亭臺樓閣、曲橋等優美造景，還有露天音樂臺、兒童遊戲區、網球場等多項遊樂設施，適合親子一同前往休閒運動，因位於臺中市區，交通方便，成為臺中市一個假日闔家出遊的熱門景點。

圖 / 台中觀旅局

圖 / 台中觀旅局

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