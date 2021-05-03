拜東張西望所賜！ 不按日程表的「彰化小旅行」 轉角遇上炸蔥油餅、槓子頭美食

作者：Funliday-BOWZ

跟著 BOWZ 於 2020-09-19 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 12 個景點，其中包含 捷運臺北101/世貿站、正宗員林肉圓、大俠綠豆沙牛乳 彰化員林店。 各種delay😘

第 1 天

捷運臺北101/世貿站 | 5 分鐘

不是喔！其實本日規劃的路線是台北內湖郊山散步！ 熟不知在一時不察，Line群組就因為台北可能會下雨，因此決定避雨去！ 這一避，也避太遠！避到我自打我上一篇的論調٩( ᐛ )و 真的有時候話不能說太滿。 就也因為還是週六，得上完瑜珈課後才出發，為此，我們有嚐到一點苦頭⋯⋯

正宗員林肉圓 | 30 分鐘

苦頭當然就是塞車！原訂2小時可以抵達，我們大約花了近3小時。車上每個人對彰化肉圓的野心突然暴增，信誓旦旦地想吃5678顆！ 「一切沒有說好！」是本次旅行的標記，就從現在開始。 本來想吃「寶斗肉圓」，結果沒開！（嘿，come on，週六耶，不做生意嗎？） 但想吃肉圓的心，從沒冷卻！ 我們隨意問了路邊串燒阿伯哪裡還有好吃又在地的肉圓！（之後想想蠻白目的） 阿伯就指了轉角這家——正宗員林肉圓（是不是推薦我不好說！） 肉圓對台北人來說像是住在異地很久沒有聯絡的朋友那樣。一上來，滿是好久不見的香氣，晶透又帶點油味。這家的皮我覺得偏厚，但，還好肉和竹筍混合的餡料也算飽滿。 好奇的L君硬是要分辨桌上的兩種辣醬，一個是玻璃罐裝批發來的那種，一個是用鐵杯裝著。店員說，鐵杯那個是老闆娘每天早上起來特調，限量，快要沒了——（指桌上） 但，這兩種，都不辣阿在開我玩笑嗎？ 原本的油膏、甜醬和蒜泥醬，已經很夠味了喲。

大俠綠豆沙牛乳 彰化員林店 | 10 分鐘

E君心心念念著這綠豆沙根本在引爆我兒時（最胖時）的回憶，好喝的綠豆沙除了綠豆味要夠飽滿，碎冰與綠豆比例也非常重要，口感必須有ㄎㄠˇㄎㄠˇ感！仿若在咬什麼但其實一下子就消逝，清涼感瞬間化至喉嚨，舒服。 大俠有擊中我心，擊中回憶，但也是怕胖，我點中杯。

轉角賣餅的（我們自己取的） | 10 分鐘

一同旅行者一定要接受彼此怪癖，不互相怨懟與指責，笑看任何突如其來，那才是旅行上情誼加分處。熟知我旅行性格的人會知道，我旅行的強項就是東張西望到處亂看，若被引爆好奇心，就招致脫隊和脫稿演出。 「轉角賣餅的」就是這樣看來的。 我其實只是走去萊爾富尿尿（太細節），回頭一看，各種金黃福潤的炸物堆在路邊小攤兒上。 硬要說，他們就是炸蔥油餅 / 槓子頭，但，口感上就不純，可是，這不純，竟然擁有爆炸性的好吃！ 先是那個金黃色的立體袋狀物，外層一股酥脆，進到餅皮本身，有一種蓬鬆的層次，很像是很厲害的日式麵包。重點是，餅皮並沒有吸收太多油脂，吃起來不膩。 內餡有3種，韭菜、高麗菜、酸菜，韭菜被上一位阿嬸買光，我只好來點高麗菜。 剛吃下去覺得「ㄇㄨˊ丟」（台語），這個是什麼隔夜菜的口感，那個高麗菜怎麼不脆！但同行友人說，這是「醬味」（台語），說先炒後再入麵皮袋，再炸。 因為「醬味」唸起來實在太像「啾咪」，此時在我心中，啾咪並不對勁。 不過，靜放約2小時，我再咬一口試試時，這傢伙不簡單，油膩味還是掐得剛好，很節制，然後那個「啾咪」冷掉後，特別好吃。非常神奇！ 友人買的偽槓子頭，也是嘖嘖稱奇到隔天早上。 重點便宜、便宜、好便宜，炸蔥油餅20元、偽槓子頭15元，快去買來吃，然後請他們立一下店面（打卡大約花了半小時！）

生源仙人掌 | 30 分鐘

願意破格配合此次瘋癲之行，就是為了彰化大片大片的植物批發工廠。 要不是家裡樓高有限制，我要買那株超大仙人掌。 然後，仙人掌有刺，真的要小心！（W君被刺到屁股，我笑到沒叮沒檔）

宏信花盆資材行 | 30 分鐘

這個材料行也非常值得一逛！全數標價半價，買起來彷彿自己是富翁（才怪）

美玲園藝 | 30 分鐘

店鋪坐擁道路兩側，這家園藝也是富翁（植物中毒） 基本上來這裡，小盆的多半3/4個100元，其實和台北建國花市就差個幾十元，但滿滿的、滿滿的望過去，更是好挑！

小田生活mmm | 1 小時

俗氣的台北人踏過無數咖啡廳，幾乎是沒見過腹地那麼大的戶外空間，佈置成一個長條的野餐空間，也有提供鋪巾，或坐或躺，享受在田邊最鬆弛的姿態，以天為被，以地為舖，超Chill！ 檸檬冰咖啡有一點點可惜，因爲放入了檸檬本人，表皮的澀味混到了咖啡裡，風味就不那麼清爽了。

員林無名(炳哥)燒肉飯 | 30 分鐘

彰化我們就是一定要吃到兩個「肉圓」vs「控肉飯」 吃飯時間，排隊人潮是沒有在少的，大多都是男性，感覺是吃粗飽的份量！ 控肉本身巨鹹，但醬汁佐白飯，中和了鹹味，白飯可以扒3碗（又誇張） 激推的是炳哥的燒肉，脆到成型的粉皮，加以一點點帶油邊的豬五花，ㄅㄧㄤˋ！ 彰化員林的湯都10元，台北人受寵若驚，先給10分。

旺來傳統豆花 | 20 分鐘

到這個Moment我已經要飽到吐出來，很想要在路邊做一下瑜珈的烏鴉式來快速消耗熱量。 可是，一個精練的旅行團隊，不外乎一定要有位強而有力的大胃王，整個旅程會超豐富，幸福感暴增！ L君擔綱此角，以5人群聚為標準，開始搜尋夜市裡下一個目標。 一樣，這個份量(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥｀) 只可惜，店員好像太忙，態度有點不好，我們悻悻然地離開，什麼記憶都沒留下。

第一大腸麵線 | 30 分鐘

L君指定食用！回程評比時，這家大腸麵線還榮登本次最高（我是炸蔥油餅、W君是偽槓子頭、E君是綠豆沙） 我試吃了一口泡菜杏鮑菇，嗯，容我在此做個句號。

捷運臺北101/世貿站 | 5 分鐘

說好不要這樣舟車勞頓，我猜那是潛意識裡的恐懼！ 回程很順地只花2小時抵達台北，精練部隊也各司其職， 我們在研究彰化景點時，發現有很多有趣的咖啡廳和空間，甚至，其實光是園藝工廠，都沒有好好深入探索！ 彰化，我要再來。可以告訴我哪一家在地肉圓，是在地到可以上你家晚餐餐桌的那種嗎？ （自以為下方有開放留言這樣！）

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