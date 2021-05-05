快訊

賓士男撞死七旬婦還到超商買酒 死者為名嘴黃暐瀚母親

互推皮球？民眾住到諾富特被隔離爆氣 鄭文燦：諾富特一直都是中央管

「超大塊腱子肉」入口即化！中捷市政府站人氣牛肉麵店　特製紅燒湯頭好誘人

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

「可口牛肉麵」位在西屯區熱鬧的大墩路上，距離台中捷運市政府站或水安宮站僅需10分鐘的步行路程，是一間很有人情味的溫馨小店。服務人員態度親切、店內的用餐環境也很舒適，料理微客製的服務更讓人感受到店家的體貼，若第一次來到店裡不知道該點什麼，也可以參考牆上的人氣排行榜，或是直接來碗長居TOP1寶座的紅燒牛肉麵。

牆上掛著老闆開店契機，背後有著幸福又浪漫的甜蜜故事。
牆上掛著老闆開店契機，背後有著幸福又浪漫的甜蜜故事。

老闆堅持不用濃縮的高湯，而是用牛肉直接熬煮，提煉出鮮味十足的湯頭，用「上湯」手法去熬製湯頭，比起一般以牛骨熬湯的層級更高，湯頭口感也更加爽口。而紅燒牛肉麵湯頭是以特製秘方再添加了35種中藥材，透過文火、武火交替的火侯控制，每日花費數小時精心熬煮，才成就出一碗讓人垂涎三尺的可口牛肉麵！

店內設有一處調味區，需要的朋友可以自行取用。
店內設有一處調味區，需要的朋友可以自行取用。

牛肉麵的最佳拍檔，少不了點綴在上頭的酸菜，一樣可自行適量取用。
牛肉麵的最佳拍檔，少不了點綴在上頭的酸菜，一樣可自行適量取用。

紅燒牛肉麵

一上桌三大條牛腱肉平舖在麵上非常搶眼！店家採用正宗紅燒手法做烹調，湯頭喝起來濃郁帶有甘甜香氣，而且不會死鹹，腱子肉經精心滷製後，口感軟嫩入味，吃起來扎實還富有滿滿肉汁，而且不會黏牙！非常深得人心！

嚴選澳洲上等腱子肉，口感扎實且燉得很軟嫩，是一道連老年人也愛吃的牛肉麵。
嚴選澳洲上等腱子肉，口感扎實且燉得很軟嫩，是一道連老年人也愛吃的牛肉麵。

煮到入味軟透又不柴，每條牛腱肉中間還帶有筋，口感絕佳，吃起來很有飽足感！
煮到入味軟透又不柴，每條牛腱肉中間還帶有筋，口感絕佳，吃起來很有飽足感！

牛肉麵搭配著手工拉麵麵條，Q彈帶有嚼勁，以女生的食量來說，吃完很有飽足感，但若仍擔心吃麵吃不飽的朋友，店家也提供加麵一球10元的選擇。特別推薦喜歡吃辣的朋友，務必要加入一兩滴店家自製辣油品嘗，使用生辣椒下去拌炒，帶有迷人花椒香的辣油，可是讓整碗麵的風味再提升一個層次！「可口牛肉麵」的紅燒湯頭本身不太會辣，是不嗜辣的朋友也能接受的口味，而且口味不死鹹，讓人一再回味！

紅燒半筋半肉麵

每次看到牛筋肉可能都會讓一票人卻步，但這裡的半筋半肉紅燒可是要顛覆大家的想像！

仔細觀察客人的口味與喜愛，店家在牛肉及湯頭的烹調上可下足了功夫，「可口牛肉麵」的牛筋肉吃起來非常軟嫩好入口，完全沒有咬不動的問題，且口感非常棒，讓人越吃越上癮！即便是戴牙套、牙齒咀嚼不易的人也完全不用擔心。

超大塊牛肉，整碗麵吃完讓你飽到天靈蓋。
超大塊牛肉，整碗麵吃完讓你飽到天靈蓋。

清燉牛肉麵

別於紅燒牛肉麵的滋味，清燉湯頭喝起來溫潤順口，而且清甜又解膩，擁有一股讓人一口接著一口的魔力！同為使用澳洲牛腱肉，但與紅燒牛肉麵的牛肉口感又稍有差異，吃起來更為軟嫩些。

牛肉拌麵

店家選用細麵搭配乾麵類的餐點，牛肉份量也給得不手軟，滷得透徹的牛肉很入味，若再來點店家自製辣油，香味更是一絕！若不喜歡湯湯水水的料理，那就來個拌麵吧。

雙醬麵

擁有麻醬及炸醬的雙重滋味，在放上清爽的小黃瓜，炎夏來上一碗，是非常快活的享受，特別是以古法釀製，細火慢炒四小時的炸醬，可是吃一次就讓你愛上的好滋味，不吃牛肉的人必點。

豐富的小菜櫃也是來店客人熱愛的餐點，其中有機燙青菜、小魚辣椒為小菜類的人氣品項。在食安問題層出不窮的情況下，老闆嚴加把關食材來源，有機青菜是直接與農場配合，選用新鮮有機的時令蔬菜，所以每次來訪時的燙青菜品項皆不盡相同。

門口及櫃檯後方牆上都會寫上今日供應的有機青菜品項。
門口及櫃檯後方牆上都會寫上今日供應的有機青菜品項。

燙青菜僅用油蔥酥油烹調，無過多調味，時蔬吃起來非常清脆爽口。
燙青菜僅用油蔥酥油烹調，無過多調味，時蔬吃起來非常清脆爽口。

招牌小菜小魚辣椒使用恆春特產的青龍辣椒，口感不會很辣，且吃起來甘脆，搭配豆干與小魚乾十分涮嘴。
招牌小菜小魚辣椒使用恆春特產的青龍辣椒，口感不會很辣，且吃起來甘脆，搭配豆干與小魚乾十分涮嘴。

牛肉麵謂為台灣的國民美食，每家店的料理方式與口味都不同，也有各自的擁護者，雖然可口牛肉麵的價格看上去雖比一般牛肉麵店來的高，但在食材用料的堅持，及料理出來的好滋味，讓客人都願意買單，甚至成了吃午餐及晚餐的口袋名單，也證明了他的實力不容小覷，身為牛肉麵控的你還沒來嘗過嗎？事不宜遲，趕緊安排出發嘗鮮吧！

可口牛肉麵

店家電話：0423299789

店家地址：臺中市台中市西屯區大墩路911號

營業時間：周一~周五 11:00–14:30, 16:30–20:30；周六周日公休

粉絲專頁： https://bit.ly/32egzin

停車資訊：附近設有大墩停車場


延伸閱讀>>台中精明商圈美食大搜查！從日料到麵食，有溫度的料理最對味

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

牛肉麵 拉麵 排行榜

延伸閱讀

潛艇堡員工曝牛肉出餐前長相 網驚：不想知道這麼多！

【食譜】滑蛋牛肉。簡單做出軟嫩滑蛋的小秘訣

中捷通車／中捷聯結器故障首遇難關 列車總體檢安全再上

營造品牌 中捷打造周邊文創商品與手機APP

相關新聞

「超大塊腱子肉」入口即化！中捷市政府站人氣牛肉麵店　特製紅燒湯頭好誘人

在台中開業已有12個年頭，「可口牛肉麵」在大墩路上耕耘許久，經歷過金融海嘯後的低迷時期，也見證了台中捷運的開工、建設、直到今日的通車，多年來老闆對料理始終保持初心，可口牛肉麵也在街坊鄰居及饕客的口耳相傳中，建立起穩固的口碑。

蚵仔粥、太空紅茶冰！台中「第五市場」8間銅板美食精選　到市場吃好料

傳統市場裡總是藏著最道地的在地美食，而台中除了聞名遐邇的第二市場外，第五市場也是美食集散地，台中第五市場位在忠孝國小後方，是個已有76年歷史的「老菜市仔」，並且擁有三星認證，而且第五市場鄰近台中文學館，吃美食的同時還可以順便來踩點拍美照！

拜東張西望所賜！ 不按日程表的「彰化小旅行」 轉角遇上炸蔥油餅、槓子頭美食

跟著 BOWZ 於 2020-09-19 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 12 個景點，其中包含 捷運臺北101/世貿站、正宗員林肉圓、大俠綠豆沙牛乳 彰化員林店。 各種delay😘

南投埔里「童話城堡」成打卡最夯地標！近看如天空之城，俯瞰像極樂高建築

南投作為台灣絕美山城小鎮之一，除了有天空之橋、忘憂森林、落羽松等朝聖必訪亮點，全縣市也散佈許多特色城堡莊園。而近期埔里有處隱藏版打卡美景，搶眼的城堡讓人彷彿誤闖童話世界，外觀也神似樂高積木，成為洗版I

台中「捷運水安宮站」9間美食推薦！搭捷運就能大啖燒肉烤鴨、在水上庭園喝茶

捷運水安宮站位於美食一級戰區「公益路」的附近，又有家樂福文心店可以覓食，美食幾乎可以說是應有盡有！

台中小京都、工地風美術館！台中西區8大精選　在地人都這麼玩

台中西區的熱鬧程度堪比台北市，咖啡廳和網美打卡店一間一間開，也一個比一個有特色，無論是在地台中人或是外地人來台中玩，總能覺得煥然一新！如果不知道去台中玩什麼，先來這裡準沒錯，精選的西區必玩8大景點，讓你再次愛上台中！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。