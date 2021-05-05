「超大塊腱子肉」入口即化！中捷市政府站人氣牛肉麵店 特製紅燒湯頭好誘人
「可口牛肉麵」位在西屯區熱鬧的大墩路上，距離台中捷運市政府站或水安宮站僅需10分鐘的步行路程，是一間很有人情味的溫馨小店。服務人員態度親切、店內的用餐環境也很舒適，料理微客製的服務更讓人感受到店家的體貼，若第一次來到店裡不知道該點什麼，也可以參考牆上的人氣排行榜，或是直接來碗長居TOP1寶座的紅燒牛肉麵。
老闆堅持不用濃縮的高湯，而是用牛肉直接熬煮，提煉出鮮味十足的湯頭，用「上湯」手法去熬製湯頭，比起一般以牛骨熬湯的層級更高，湯頭口感也更加爽口。而紅燒牛肉麵湯頭是以特製秘方再添加了35種中藥材，透過文火、武火交替的火侯控制，每日花費數小時精心熬煮，才成就出一碗讓人垂涎三尺的可口牛肉麵！
一上桌三大條牛腱肉平舖在麵上非常搶眼！店家採用正宗紅燒手法做烹調，湯頭喝起來濃郁帶有甘甜香氣，而且不會死鹹，腱子肉經精心滷製後，口感軟嫩入味，吃起來扎實還富有滿滿肉汁，而且不會黏牙！非常深得人心！
牛肉麵搭配著手工拉麵麵條，Q彈帶有嚼勁，以女生的食量來說，吃完很有飽足感，但若仍擔心吃麵吃不飽的朋友，店家也提供加麵一球10元的選擇。特別推薦喜歡吃辣的朋友，務必要加入一兩滴店家自製辣油品嘗，使用生辣椒下去拌炒，帶有迷人花椒香的辣油，可是讓整碗麵的風味再提升一個層次！「可口牛肉麵」的紅燒湯頭本身不太會辣，是不嗜辣的朋友也能接受的口味，而且口味不死鹹，讓人一再回味！
每次看到牛筋肉可能都會讓一票人卻步，但這裡的半筋半肉紅燒可是要顛覆大家的想像！
仔細觀察客人的口味與喜愛，店家在牛肉及湯頭的烹調上可下足了功夫，「可口牛肉麵」的牛筋肉吃起來非常軟嫩好入口，完全沒有咬不動的問題，且口感非常棒，讓人越吃越上癮！即便是戴牙套、牙齒咀嚼不易的人也完全不用擔心。
別於紅燒牛肉麵的滋味，清燉湯頭喝起來溫潤順口，而且清甜又解膩，擁有一股讓人一口接著一口的魔力！同為使用澳洲牛腱肉，但與紅燒牛肉麵的牛肉口感又稍有差異，吃起來更為軟嫩些。
店家選用細麵搭配乾麵類的餐點，牛肉份量也給得不手軟，滷得透徹的牛肉很入味，若再來點店家自製辣油，香味更是一絕！若不喜歡湯湯水水的料理，那就來個拌麵吧。
擁有麻醬及炸醬的雙重滋味，在放上清爽的小黃瓜，炎夏來上一碗，是非常快活的享受，特別是以古法釀製，細火慢炒四小時的炸醬，可是吃一次就讓你愛上的好滋味，不吃牛肉的人必點。
豐富的小菜櫃也是來店客人熱愛的餐點，其中有機燙青菜、小魚辣椒為小菜類的人氣品項。在食安問題層出不窮的情況下，老闆嚴加把關食材來源，有機青菜是直接與農場配合，選用新鮮有機的時令蔬菜，所以每次來訪時的燙青菜品項皆不盡相同。
牛肉麵謂為台灣的國民美食，每家店的料理方式與口味都不同，也有各自的擁護者，雖然可口牛肉麵的價格看上去雖比一般牛肉麵店來的高，但在食材用料的堅持，及料理出來的好滋味，讓客人都願意買單，甚至成了吃午餐及晚餐的口袋名單，也證明了他的實力不容小覷，身為牛肉麵控的你還沒來嘗過嗎？事不宜遲，趕緊安排出發嘗鮮吧！
店家電話：0423299789
店家地址：臺中市台中市西屯區大墩路911號
營業時間：周一~周五 11:00–14:30, 16:30–20:30；周六周日公休
粉絲專頁： https://bit.ly/32egzin
停車資訊：附近設有大墩停車場
延伸閱讀>>台中精明商圈美食大搜查！從日料到麵食，有溫度的料理最對味
想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言