「超大塊腱子肉」入口即化！中捷市政府站人氣牛肉麵店　特製紅燒湯頭好誘人

「可口牛肉麵」位在西屯區熱鬧的大墩路上，距離台中捷運市政府站或水安宮站僅需10分鐘的步行路程，是一間很有人情味的溫馨小店。服務人員態度親切、店內的用餐環境也很舒適，料理微客製的服務更讓人感受到店家的體貼，若第一次來到店裡不知道該點什麼，也可以參考牆上的人氣排行榜，或是直接來碗長居TOP1寶座的紅燒牛肉麵。

牆上掛著老闆開店契機，背後有著幸福又浪漫的甜蜜故事。

老闆堅持不用濃縮的高湯，而是用牛肉直接熬煮，提煉出鮮味十足的湯頭，用「上湯」手法去熬製湯頭，比起一般以牛骨熬湯的層級更高，湯頭口感也更加爽口。而紅燒牛肉麵湯頭是以特製秘方再添加了35種中藥材，透過文火、武火交替的火侯控制，每日花費數小時精心熬煮，才成就出一碗讓人垂涎三尺的可口牛肉麵！

店內設有一處調味區，需要的朋友可以自行取用。

牛肉麵的最佳拍檔，少不了點綴在上頭的酸菜，一樣可自行適量取用。

紅燒牛肉麵

一上桌三大條牛腱肉平舖在麵上非常搶眼！店家採用正宗紅燒手法做烹調，湯頭喝起來濃郁帶有甘甜香氣，而且不會死鹹，腱子肉經精心滷製後，口感軟嫩入味，吃起來扎實還富有滿滿肉汁，而且不會黏牙！非常深得人心！

嚴選澳洲上等腱子肉，口感扎實且燉得很軟嫩，是一道連老年人也愛吃的牛肉麵。

煮到入味軟透又不柴，每條牛腱肉中間還帶有筋，口感絕佳，吃起來很有飽足感！

牛肉麵搭配著手工拉麵麵條，Q彈帶有嚼勁，以女生的食量來說，吃完很有飽足感，但若仍擔心吃麵吃不飽的朋友，店家也提供加麵一球10元的選擇。特別推薦喜歡吃辣的朋友，務必要加入一兩滴店家自製辣油品嘗，使用生辣椒下去拌炒，帶有迷人花椒香的辣油，可是讓整碗麵的風味再提升一個層次！「可口牛肉麵」的紅燒湯頭本身不太會辣，是不嗜辣的朋友也能接受的口味，而且口味不死鹹，讓人一再回味！

紅燒半筋半肉麵

每次看到牛筋肉可能都會讓一票人卻步，但這裡的半筋半肉紅燒可是要顛覆大家的想像！

仔細觀察客人的口味與喜愛，店家在牛肉及湯頭的烹調上可下足了功夫，「可口牛肉麵」的牛筋肉吃起來非常軟嫩好入口，完全沒有咬不動的問題，且口感非常棒，讓人越吃越上癮！即便是戴牙套、牙齒咀嚼不易的人也完全不用擔心。

超大塊牛肉，整碗麵吃完讓你飽到天靈蓋。

清燉牛肉麵

別於紅燒牛肉麵的滋味，清燉湯頭喝起來溫潤順口，而且清甜又解膩，擁有一股讓人一口接著一口的魔力！同為使用澳洲牛腱肉，但與紅燒牛肉麵的牛肉口感又稍有差異，吃起來更為軟嫩些。

牛肉拌麵

店家選用細麵搭配乾麵類的餐點，牛肉份量也給得不手軟，滷得透徹的牛肉很入味，若再來點店家自製辣油，香味更是一絕！若不喜歡湯湯水水的料理，那就來個拌麵吧。

雙醬麵

擁有麻醬及炸醬的雙重滋味，在放上清爽的小黃瓜，炎夏來上一碗，是非常快活的享受，特別是以古法釀製，細火慢炒四小時的炸醬，可是吃一次就讓你愛上的好滋味，不吃牛肉的人必點。

豐富的小菜櫃也是來店客人熱愛的餐點，其中有機燙青菜、小魚辣椒為小菜類的人氣品項。在食安問題層出不窮的情況下，老闆嚴加把關食材來源，有機青菜是直接與農場配合，選用新鮮有機的時令蔬菜，所以每次來訪時的燙青菜品項皆不盡相同。

門口及櫃檯後方牆上都會寫上今日供應的有機青菜品項。

燙青菜僅用油蔥酥油烹調，無過多調味，時蔬吃起來非常清脆爽口。

招牌小菜小魚辣椒使用恆春特產的青龍辣椒，口感不會很辣，且吃起來甘脆，搭配豆干與小魚乾十分涮嘴。

牛肉麵謂為台灣的國民美食，每家店的料理方式與口味都不同，也有各自的擁護者，雖然可口牛肉麵的價格看上去雖比一般牛肉麵店來的高，但在食材用料的堅持，及料理出來的好滋味，讓客人都願意買單，甚至成了吃午餐及晚餐的口袋名單，也證明了他的實力不容小覷，身為牛肉麵控的你還沒來嘗過嗎？事不宜遲，趕緊安排出發嘗鮮吧！

可口牛肉麵

店家電話：0423299789

店家地址：臺中市台中市西屯區大墩路911號

營業時間：周一~周五 11:00–14:30, 16:30–20:30；周六周日公休

粉絲專頁： https://bit.ly/32egzin

停車資訊：附近設有大墩停車場





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