彰化「康乃馨花田」升級了！母親節最應景花海，加碼彩色花景、摩艾石像都好拍

一年一度的母親節即將來臨，代表最應景的花朵康乃馨也悄然迎來了花期。彰化1公頃康乃馨花田去年大爆紅，原老闆此次於「董家花田」再度打造絕美花田，並加碼開放溫室區域，多達6款彩色花海、親子園區、摩艾石像能夠一網打盡，5月上旬造訪最好拍！

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座落田尾豐田村的「董家花田」種有唯美康乃馨，粉白混色目前最為吸睛，還有艷紅花朵準備一併盛放，滿開時的壯觀場景令人期待，預計母親節當週花況最佳。入園門票為100元，大家可獲得一支康乃馨，不論送媽媽還是拿來美拍都超合適。

圖／IG@heapin963授權、IG@bing__ben攝影

除了康乃馨，現場還整齊規劃了各式花卉區，購票後會以「蓋手章」形式入園，憑手章可暢遊各大地點，其中溫室區域內的非洲菊令人驚艷，大朵紅、黃向日葵亮眼萬分，蹲在花叢間像極了花仙子。此外，園內還有紫薇花、洋桔梗、紫穗狼尾草能夠打卡，戶外「矮牽牛花毯」亦有純白LOVE造景可以入鏡，人氣摩艾石像也首度進駐花園內，隨拍隨美。

圖／IG@heapin963授權、IG@bing__ben攝影

值得一提的是，「董家花田」最新開放草皮區，一家大小賞花之餘還能體驗野餐，園方今年也首度種植了紅花風鈴木，未來預計再度新增一處風鈴木景點，等待開花前，5月不如先去朝聖現有浪漫花海，但提醒大家垃圾不落地，記得切勿攀爬樹木、踐踏草皮或擅自採摘花朵，一起維護這片絕美環境。

董家花田

地址：彰化縣田尾鄉豐田村光復路四段161號營業時間：07:00-18:00門票：100元附贈一支康乃馨

圖／董家花田（草原）臉書專頁

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