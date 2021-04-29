全台首創四格粥！台中浮誇「霸氣螃蟹海鮮粥」一次嚐，粥界海底撈顛覆想像
「霸氣螃蟹海鮮粥」在台中共有三間分店，而位在西屯路上的霸氣螃蟹海鮮粥以黑底藍字為它的代表色，看似低調卻詼諧地在外牆上寫上：「醫生說我牙不好，一生只能吃軟飯」，讓人還沒走進店裡就會心一笑。店內裝潢主要以深藍色凸顯牆上【霸氣】二字，環境整潔又乾淨，透明的料理檯讓用餐的民眾可以直接看到料理方式更讓人放心。營業時間從晚上5點到凌晨2點，不管是晚餐或是宵夜場都可以吃到美味的海鮮粥。
來到「霸氣螃蟹海鮮粥」怎能錯過它的招牌海鮮粥呢？餐點主要以各式海鮮粥品為主，另外還有海鮮意麵、海鮮烏龍麵可供麵食主義者選擇，最近更是推出了超狂的浮誇四格粥【大四喜4人套餐】，內含四種不同口味的粥品，還有五道經典小菜(樹子蒸鱈魚、台灣鹹豬肉、鹽蒸魷魚、黃金泡菜、鮑片沙拉)及四杯飲品，讓吃粥也可以像是吃火鍋一樣，拉近人與人之間的距離，讓吃粥變得有趣還能彼此分享！
一整隻花蟹放在粥上面是不是有夠浮誇！全台獨創一人獨享花蟹粥就在「霸氣螃蟹海鮮粥」！來霸氣不點一碗著名的螃蟹海鮮粥就像沒來過，而大四喜套餐裡面當然也附上了一整隻的螃蟹，花蟹肉質肥美又飽滿，裡面還有邪惡蟹黃！大口咬下，甘甜海味十足，這個新鮮度真的是沒話說！
「霸氣螃蟹海鮮粥」特選香氣十足的台梗九號，不僅米粒透明飽滿，而且黏性佳、口感又好，粒粒分明卻又入口即化，除了一整隻螃蟹外，粥裡還有每日台南直送的新鮮魚皮、阿根廷的槍烏賊、個頭飽滿的蛤蜊、鮮味十足的珠貝與Q彈的魚丸，一格粥把山珍海味全包含在裡面。
南瓜干貝蛤蠣粥為大四喜套餐裡的獨創粥品，單點可是吃不到這樣的美味！以香甜的南瓜為粥品基底，再搭配上大量的海鮮配料下去熬煮，滿滿的蛤蠣都快淹沒整個粥品，老闆驕傲的說每一鍋南瓜干貝蛤蠣粥都是使用了20顆的蛤蠣及30粒的珠貝，才能熬煮出這麼鮮甜的風味！
湯底部分使用了大量的海鮮、新鮮蔬菜、雞骨、柴魚、香菇頭等食材來熬煮高湯，再以萃取出的精華來煮粥，搭配上香甜的南瓜基底，入口滑順還帶了高雅的南瓜風味，並與海鮮特有的海味融為一體。
吃過韓式豆腐鍋不稀奇，但你有吃過韓式豆腐粥嗎？以韓式豆腐鍋為創意發想，特地選用來自韓國的韓式辣醬來調味，裡面包含了大量的新鮮白蝦、嫩豆腐與洋蔥等配料，微辣的口感將韓式豆腐鍋經典重現！
只能說霸氣真的很貼心！品嚐美食時最討厭沾手，但韓式辣豆腐鮮蝦粥裡的白蝦店家都已經過去殼處理，只留下蝦頭與蝦尾，放入口中輕輕一咬即可品嚐到蝦子的鮮甜，而韓式辣豆腐鮮蝦粥也是要點大四喜套餐才能品嚐到的美味！
比起其他粥品，麻油土雞粥顯得樸實許多，但它可是店內的人氣商品，店家堅持選用台灣土雞腿與香氣十足的麻油下去熬煮，土雞腿的肉質滑嫩帶點Q彈，麻油香氣隨著土雞腿肉在嘴裡蔓延開來，瞬間讓人迷失在這美味中！粥上除了灑滿了蒜酥、芹菜、蔥花外，還淋上了一圈的麻油，讓饕客每一口都可以品嚐到麻油迷人的香氣。
樹子微鹹微酸的味道超開胃，鱈魚柔軟又細緻，而且味鮮又保有濕潤感，採用古早味的作法烹調，以清蒸的料理方式保留原始鮮美，可以在粥店吃到這樣道地的小菜實屬不簡單！
使用新鮮魷魚再搭配上簡單的調味，帶出最原始的美味，保留了魷魚的Q度，也能吃出魷魚的厚實感，只有簡單的鹽味加上蔥花薑絲，單吃原味十分清甜，再沾點辛嗆芥末也很夠味！
大四喜套餐中附的飲料是紅茶與奶茶，但若想來點不一樣的口味也可以加價升級為天然酵素，酵素共有四種口味分別是葡萄、青梅、蘋果、水蜜桃，帶點微酸的清爽感搭著粥一起暢飲恰恰好！
「霸氣螃蟹海鮮粥」不僅僅是顛覆了大眾對粥品的既定印象，也重新定義了原來粥也可以吃的如此豐盛，不管是想要一次品嚐到好幾種口味的饕客，又或者是一個人想享用集結海鮮的美味於一碗的民眾，通通可以在「霸氣螃蟹海鮮粥」得到滿足！
霸氣螃蟹海鮮粥-西屯店
店家地址：台中市西區西屯路二段1號
連絡電話：04 23166337
營業時間：17:00-02:00
霸氣螃蟹海鮮粥-大里店
店家地址：台中市大里區益民路二段4號
連絡電話：04 24835834
營業時間: 17:00-02:00
粉絲專頁： https://bit.ly/3tj54Sq
霸氣螃蟹海鮮粥-漢口店
店家地址：台中市北區漢口路四段35號
連絡電話：04 22992949
營業時間：17:00-02:00
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