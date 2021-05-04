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蚵仔粥、太空紅茶冰！台中「第五市場」8間銅板美食精選　到市場吃好料

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@leslie.gourmet、IG@woo_ling、IG@taichungtravels
▲圖片來源：IG@leslie.gourmet、IG@woo_ling、IG@taichungtravels

阿彬爌肉飯

阿彬爌肉飯可是第五市場樂群街上屹立不搖幾十年老攤，縱使沒有華麗的裝潢及舒適的環境，還是有死忠顧客從年輕吃到老，阿彬爌肉飯不同於一般的爌肉飯，入口肉質軟嫩不柴，而且完全不會覺得油膩，連肥肉也只有膠質感，難怪連食尚玩家都大為推薦，店家從早上六點半就開始營業，晚來可吃不到！

▲圖片來源：IG@taichungtravels
▲圖片來源：IG@taichungtravels

阿彬爌肉飯

店家地址：台中市西區樂群街41號

營業時間：06:30-13:30

樂群湯圓之家

這間湯圓之家連不是冬至的日子也是大排長龍，有許多媒體曾來採訪過，因為它有個很特別的是鮮肉湯圓加雞絲麵！沒想過湯圓跟雞絲麵配在一起竟然這麼搭，湯頭喝起來有沙茶的香氣，濃郁但是又不會過鹹，白白胖胖的鮮肉湯圓配上沙茶雞絲麵，柔柔嫩嫩的湯圓外皮極度綿密，煮得恰到好處，整碗搭在一起就是個完美！店裡還有提供夏季限定的圓仔冰，不管冬天夏天都適合造訪的樂群湯圓之家。

▲圖片來源：IG@travelwith_2girs
▲圖片來源：IG@travelwith_2girs

▲圖片來源：IG@travelwith_2girs
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樂群湯圓之家

店家地址：台中市西區林森路111號

營業時間：18:30-23:00(每週日公休)

太空紅茶冰

來到第五市場會發現人手一袋紅茶，用塑膠袋提著喝復古味十足！太空紅茶冰位於第五市場樂群街和自立街口，就在很有人氣的「阿彬爌肉飯」隔壁，可是第五市場在地超過50年的紅茶攤，紅茶喝起來清爽不死甜，雖然在台中其他區有開分店，但想喝太空紅茶冰還是會優先選擇第五市場的創始店！

▲圖片來源：IG@geminiboy_diary
▲圖片來源：IG@geminiboy_diary

太空紅茶冰-第五市場

店家地址：台中市西區樂群街41-1號

營業時間：07:00-15:00(每週四公休)

阿義紅茶冰星空

說到第五市場的飲品，除了太空紅茶冰外，大家一定會想到的還有阿義紅茶冰，阿義紅茶喝起來比較濃郁，茶香味也比較濃厚，但相對來說甜度就略高一些，只能說不管是阿義紅茶冰或是太空紅茶冰都各有擁護者，哪一家的比較好喝就等著自己前來嘗試囉！

▲圖片來源：IG@jimjimsfood
▲圖片來源：IG@jimjimsfood

阿義紅茶冰-第五市場

店家地址：台中市西區樂群街53號

營業時間：07:00-14:00

日棧飯糰

說到這間「日棧飯糰」，可有著台中最好吃飯糰的超狂稱號，開業至今已經有40多年，不管平日或是假日都大排長龍，日棧的飯糰有分三種大小，除了個頭飽滿外，用料也是料多又實在，一整顆吃完超有飽足感！而除了常見的飯糰配料之外，最特別的就是加入了鹹蛋，吃起來鹹甜交錯，還帶有鹹蛋黃的香氣，難怪是在地人都願意排隊等待的排隊美食！

▲圖片來源：IG@ojlin0516
▲圖片來源：IG@ojlin0516

▲圖片來源：IG@ojlin0516
▲圖片來源：IG@ojlin0516

日棧飯糰

店家地址:台中市西區自治街31號(樂群街與自治街口)

營業時間:06:00-10:30(每週日公休)

蚵仔粥

台中第五市場裡有間生意很好的蚵子粥，專賣粥品與炸物，粥類有蚵仔粥、肉粥、清粥和綜合粥，炸物則有紅燒肉、肉捲、香腸、米腸、豆腐等可以選擇，或是也可以乾脆來盤綜合炸物拼盤，蚵仔粥的口感不像廣東粥那樣軟爛，介於湯飯與廣東粥之間，蚵仔雖不算大顆但嚐得出新鮮度，清甜湯頭伴隨油蔥酥、蒜酥、芹菜的香氣，讓一碗粥變得不平凡！

▲圖片來源：IG@leslie.gourmet
▲圖片來源：IG@leslie.gourmet

▲圖片來源：IG@leslie.gourmet
▲圖片來源：IG@leslie.gourmet

蚵仔粥

店家地：台中市西區樂群路80號(第五市場內)

營業時間：10:30-20:30(每週一公休)

游記潤餅

傳統上來說清明節要吃潤餅，所以每到清明節前後各個潤餅店都擠滿了人潮，而第五市場這間游記潤餅則是平時就大排長龍，游記潤餅使用手工製作的潤餅皮，較特別的是在潤餅裡加入了蛋酥和豬排，餡料有高麗菜、豆芽菜、蛋酥、蘿蔔乾、豬排、酸菜、豆干和花生粉等豐富配料，並且有多種口味可選，喜歡吃辣的饕客可以選擇辣味或是芥末口味的嘗鮮看看！

▲圖片來源：IG@mrs.dasmic
▲圖片來源：IG@mrs.dasmic

▲圖片來源：IG@mrs.dasmic
▲圖片來源：IG@mrs.dasmic

游記潤餅

店家地址：台中市西區樂群街60號

營業時間：10:00-18:30(售完為止)

樂群冷凍芋

樂群冷凍芋是間擁有復古風的文青小店，也是在地經營超過三十年頭的老店，主打各式芋頭冰品，還有古早味的各種挫冰、甜湯、飲料及果汁，冷凍芋冰是店家的招牌，芋頭口感鬆軟綿密細緻，咀嚼時有著芋頭紮實的香氣，越吃越讓人著迷，可是芋頭控們的最佳下午茶！

▲圖片來源：IG@july_justtoeat
▲圖片來源：IG@july_justtoeat

▲圖片來源：IG@july_justtoeat
▲圖片來源：IG@july_justtoeat

樂群冷凍芋

店家地址：台中市西區樂群街94巷3號

營業時間：10:30-19:30

第五市場美食地圖-

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