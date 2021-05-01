台中小京都、工地風美術館！台中西區8大精選　在地人都這麼玩

Shan@ReadyGo

台中西區的熱鬧程度堪比台北市，咖啡廳和網美打卡店一間一間開，也一個比一個有特色，無論是在地台中人或是外地人來台中玩，總能覺得煥然一新！如果不知道去台中玩什麼，先來這裡準沒錯，精選的西區必玩8大景點，讓你再次愛上台中！

台中西區

勤美誠品綠園道

說到台中就一定會想到「勤美綠園道」，這塊綠意盎然的草地每到假日就會聚集許多人潮，因為這附近不僅集結各式餐廳美食、百貨商場、勤美術館，還有台中爵士音樂節也在此舉辦，而且勤美也常常會舉辦一些網美超愛的打卡特展，不僅台中在地人很愛來，連外縣市的朋友也時不時就想來感受一下熱鬧的氛圍。

圖 / IG @jouyu882666666

地址｜臺中市西區公益路68號

營業時間｜平日 11:00 – 22:00 假日 10:30 – 22:00

工家美術館

「工」代表工程、「家」則代表歸屬感，用台語來念「ㄍㄨㄥ ㄍㄟ」 有共享之意。「工家美術館」是全球第一座結合工地、展覽的複合式共享藝術空間，具開放精神、共享概念，以工地裡習以為常的鐵桿支架為基底，在 18×18 的方形基地中將建築結合老樹，創造出不完全封閉的綠地空間，內部的三角錐吧檯椅、鷹架桌子，濃厚的工業風中夾帶著創新，重新定義了工地美學。

圖 / IG @yanlinnng

圖 / IG @littlestar0202

地址｜台中市西區館前路71號（勤美誠品正後方）

營業時間｜週二至週五11:00-17:00、週六日11:00-17:30 (週一公休)

門票資訊│全區門票NT$20，門票可折抵館內餐飲或周邊商品

綠光計劃范特喜文創聚落

這是十二棟自來水公司的老宿舍在中興一巷與范特喜相遇的故事。綠光計畫延續范特喜的四大主題：綠色覺醒、記憶延續、創作熱愛及夢想的加乘。而這個聚落的三個主軸是藝術、人文、創意。

圖 / IG @_chunnn_

圖 / IG @lemonniyini

第六市場

「第六市場」為全臺灣第一家進駐百貨商場的傳統菜市場，透過全新型態發揚不一樣的傳統菜市場之美。第六市場匯聚百款物產，舉凡各式常見新鮮肉品、生鮮海產、蔬菜水果、養生雜糧、熟食小吃，乃至生活雜貨等，皆能在市場內一次購足。

圖 / ReadyGo

台中市役所

臺中市役所興建於明治44年（西元1911年），為仿巴洛克風格建築，至今矗立已超過百年，入口的聳柱式及以八組木屋架組合而成的華麗圓頂十分吸睛，不只是臺中第一棟鐵筋混凝土的建築，更是臺灣同時期少見的木構造圓頂建築。

圖 / IG @zueying1106

地址｜臺中市西區民權路97號

營業時間｜週二至週日：11:30-20:00(每週一休館)

道禾六藝文化館(台中刑務所演武場)

號稱台中小京都的臺中刑務所演武場，興建於日治時期昭和12年(1937年)，今以孔子「六藝之教」精神重新演繹為「新六藝文化」。園區不僅好逛又好拍，還能預約劍道、射箭等六藝體驗，一起到臺中刑務所演武場來一場文化之旅吧！

圖 / IG @petalq

圖 / IG @juyfang

地址｜台中市西區林森路33號

營業時間｜09:30 – 18:00 (週一只到17:00)

國立台灣美術館

國立臺灣美術館是台灣唯一的國家級美術館，也是目前亞洲最大的美術館之一，地處於臺中市中心點，交通便利，周邊景點有國立自然科學博物館、美術園道商圈、草悟道等知名景點，特殊的藝術氛圍帶動附近的藝文與商業活動，形成充滿文藝氣息的生活圈與觀光遊憩區。

圖 / 台中觀旅局

地址｜臺中市西區五權西路一段2號

營業時間｜週二～五12:00~18:00、週六10:00~20:00、週日10:00~18:00、週一休館

審計新村

審計新村也是年輕人來台中旅遊必踩景點之一，近半世紀的老宿舍有著獨特的歷史痕跡，透過年輕一代的新血加入，讓這片土地再次充滿活力，假日舉辦市集活動、輔導青年創業的甜點小店，都是人潮聚集的原因，與老建築共同激盪出令人目不暇給的空間韻味與獨特氛圍。

圖 / IG @yuamin9yu_k

圖 / IG @tidjufiy.136185

地址｜臺中市西區民生路368巷

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