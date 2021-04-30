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台中大肚不只有藍色公路！台版萬里長城、中東海棗田，還有落羽松秘境要拍爆

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖/IG@pjohn300、IG@delia_51、IG@yingxuan229
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Shelly@ReadyGo

說到台中大肚多數人第一個想到的應該是藍色公路夜景吧？大肚山上居高臨下的視角，可以眺望台中市區，而從台中市區到大肚至少也要半小時車程，難得專程從市區來一趟大肚，不把週圍景點一網打盡多可惜，這次幫大家整理了台中大肚必去景點，讓你看到不一樣的大肚！

台中大肚區

大肚山萬里長城步道

大肚萬里長城登山步道因步道段蜿蜒如長城而得名，步道平緩多為階梯，沿途幾乎都有樹蔭，登山單程約1小時，可以遠眺台中港區海線平原、翠綠的山巒，更能欣賞夕陽日落、吸收芬多精，適合親子同行。

圖/IG@pjohn300
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圖/IG@pjohn300
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地址｜台中市大肚區沙田路二段310巷

追分車站

追分車站是海線鐵路的最末站，站房的木材結構全以檜木搭建，是保留了完整的原木色澤，海線鐵路中少數未經改建的車站之一。許多考生都會在考前來追分車站購買台灣現在非常少見的「追分－成功」舊式車票，以祈求考試順利，且是真的可以持票搭乘的喔。

圖/IG@ut_voniee
圖/IG@ut_voniee

圖/IG@suns_travel_photography
圖/IG@suns_travel_photography

地址｜臺中市大肚區王田村追分街13號

大肚夜市

每個禮拜只有星期日才營業的大肚夜市是在地人週日晚上消磨時間的好去處，臭豆腐、蚵仔煎等許多攤位總是人潮眾多，因為錯過就要再等一個禮拜啦~

大肚夜市圖 / IG @sean11yl38
大肚夜市圖 / IG @sean11yl38

地址｜台中市大肚區榮華街24號

營業時間｜星期日17:00-23:00

磺溪書院

磺溪書院又稱文昌廟，是大肚區至今留存最古老的閩南式四合院建築，也是臺中市現存唯一書院，書院裡的每個角落雕刻都十分精緻，具有相當高的藝術價值，殿內供奉文昌帝君，常有考生來祈求考試順利，來到大肚非常值得到此一訪。

圖/IG@stroll_travel_diary
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地址｜臺中市大肚區文昌路60號

營業時間｜08:00–17:00

阿珍の舖

早起的鳥兒有蟲吃！早上9點就可能賣完，阿珍の舖藏身在台中大肚的傳統市場裡，攤位上可見老師傅現場製作蔥仔條，大把的蔥花毫不手軟的包在手工餅皮裡再高溫油炸，乍看之下和油條有幾分相似，且價格十分佛心，難怪總是大排長龍。

圖/IG@koshunyen
圖/IG@koshunyen

地址｜台中市大肚區大新街8號

營業時間｜平日5:30-10:00、假日5:30-11:00

一斤面包

隱身在大肚山上的三合院低調麵包店，老闆將爺爺的古厝重新整理後，獨自一人製作著無油、無糖、無奶、無蛋的手工天然酵母麵包，麵包並不是虛胖，而是扎扎實實鍛鍊過的體型，共有巧克力、芝麻葉起司、芝麻葉火腿乾酪等口味，搭配氣泡飲或咖啡，就可以慵懶地渡過一下午。

圖/IG@duffy_lifediary
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圖/IG@everlasting707
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地址｜台中市大肚區瑞井路96號

營業時間｜星期六、日13:00~18:00

中東海棗田

藏身在台中大肚產業道路旁的一片農地，很難不注意到這片充滿南洋海島風情的椰子樹林，中東海棗田為私人土地，陽光灑落所造成的光影交錯，讓這裡成為絕佳的唯美秘境，地主無私開放供民眾免費進入參觀拍照，大家也要發揮公德心，勿破壞、勿遺留垃圾喔！

圖/IG@yingxuan229
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圖/IG@twins0907
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地址｜台中市大肚區沙田路一段854巷24號

大肚落羽松秘境

大肚落羽松秘境就位於中東海棗田隔壁，這裡的落羽松雖然瘦但高聳直立，整齊地排列在一起，每到秋季時分集體轉紅或轉黃，搭配從葉子及樹幹的間隙中露出的光線，就能拍出落羽松美照。

圖/IG@delia_51
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圖/IG@kimi_622
圖/IG@kimi_622

地址｜台中市大肚區沙田路一段854巷35號

延伸閱讀>>宅在台中深度旅遊，29區各種風格景點隨便玩

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步道 落羽松 秘境

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