快訊

上修！面板利多不斷 友達、群創目標價驚見「4字頭」

被爆周旋多名女子！銀行主管害公司遭蛋洗 最新懲處曝光

山城漫遊兩天一夜！ 喝喝茶、玩多肉 「埔里美食x日月潭x彰化」人氣景點必收

Funliday / Funliday - 旅遊規劃社群平台

作者：Funliday-站在這裡

跟著 站在這裡 於 2020-09-17 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 13 個景點，其中包含 蠻荒咖啡 Desolate Coffee、日月潭、向山行政暨遊客中心。 朋友受邀到南投上課，有免費住宿，再次拉著我一起玩，走訪久違的日月潭和埔里山城；但由於她要繼續南下活動，我要搭車北上返家，取決於最近的車站在員林，第二天便把行程拉到彰化，而有了這樣的安排。

第 1 天

蠻荒咖啡 Desolate Coffee | 1 小時

[蠻荒咖啡] 位於前往日月潭的路上，由倉庫改建的白色玻璃屋，採光極好，搭配木窗條，整體簡約帶一點夢幻感，不少網美部落客趨之若騖，也因此即使平日還是讓我們候位了一些時間。 這裡提供餐食、甜點和自家烘焙的咖啡。我們只用了餐，「馬來沙嗲豬肋排飯」是豬肋排淋上風味絕佳沙嗲醬，附上紅藜飯和繽紛的生菜...十分均衡的組合。朋友的「獵人風味雞」是茄汁義大利麵，雞肉丸很 Q 彈，整體口味偏重，但也還蠻好吃的。

蠻荒咖啡 Desolate Coffee。圖／站在這裡
蠻荒咖啡 Desolate Coffee。圖／站在這裡

蠻荒咖啡 Desolate Coffee。圖／站在這裡
蠻荒咖啡 Desolate Coffee。圖／站在這裡

蠻荒咖啡 Desolate Coffee。圖／站在這裡
蠻荒咖啡 Desolate Coffee。圖／站在這裡

日月潭 | 1 小時

吃飽後，我們到日月潭水社碼頭走走。日月潭是個也可以安排一整天行程的地方，搭船遊潭、走走步道、搭纜車到九族文化村玩... 但我們都已來過日月潭幾次，便沒想多留。 原本也只是想找個地方喝咖啡，但這觀光勝地咖啡店不多，似乎只有星巴克上眼，索性散散步就離開了。但也必須說，日月潭的風景真的是美得沒話說。

日月潭。圖／站在這裡
日月潭。圖／站在這裡

日月潭。圖／站在這裡
日月潭。圖／站在這裡

向山行政暨遊客中心 | 1 小時

接到我們到向山遊客中心。這個很像未來世界會出現、藏有什麼飛碟巨船的建築，還記得上次來是 2012 年時幫同事拍自助婚紗呢！八年過去，向山完全沒變，只是不曉得是太久沒下雨缺水，或其它原故，圍繞在建築中的水道及一大片無邊際水池，都乾涸了... 整個唯美度大扣分。不過因為清水模建築真的很美，不少角落還是可以拍出好看的照片。 本想到裡面的惠蓀咖啡坐一下，但幾乎坐滿了遊客，玻璃門一推開傳出嘈雜的嗡嗡聲，我們立馬退出離開。

向山行政暨遊客中心。圖／站在這裡
向山行政暨遊客中心。圖／站在這裡

向山行政暨遊客中心。圖／站在這裡
向山行政暨遊客中心。圖／站在這裡

向山行政暨遊客中心。圖／站在這裡
向山行政暨遊客中心。圖／站在這裡

Hohocha喝喝茶丨台灣香日月潭紅茶廠 | 1 小時

魚池鄉以紅茶聞名，紅茶廠就有好幾間... [Hohocha喝喝茶] 走一個日系風格，這觀光園區好像去年才開幕，很新也挺有質感，就決定去看看。 入園需要 $50 門票，但有可免費「喝喝茶、吃吃蛋」，還可以任何消費折抵 $30 ，我覺得還相當有誠意。 奉茶體驗供應了一小杯台茶 8 號阿薩姆紅茶，和用台茶 18 號紅玉滷製四天的茶葉蛋。紅茶清甘明朗，而茶葉蛋滷得很透，茶香中帶一點甜味，十分好吃！ 二樓販售許多紅茶、茶具及相關農特產。但我們被外面的義式冰淇淋吸引，一杯 $100 不便宜，但真的好吃，還搭配日月造型的餅乾，很用心。建議選有水果的口味，像我的「金鑽山茶」就很有層次，單純茶種的容易膩口。 一樓主要展示製茶過程，還有販售他們的手搖杯和茶葉蛋。整體來說我們蠻喜歡的，很適合一個休憩的中繼站。

Hohocha喝喝茶丨台灣香日月潭紅茶廠。圖／站在這裡
Hohocha喝喝茶丨台灣香日月潭紅茶廠。圖／站在這裡

Hohocha喝喝茶丨台灣香日月潭紅茶廠。圖／站在這裡
Hohocha喝喝茶丨台灣香日月潭紅茶廠。圖／站在這裡

Hohocha喝喝茶丨台灣香日月潭紅茶廠。圖／站在這裡
Hohocha喝喝茶丨台灣香日月潭紅茶廠。圖／站在這裡

你我他晚點 | 1 小時

埔里最有名小吃莫過於肉圓，市區裡就多達七、八間，晚餐原本想去吃 [阿甲肉圓]，比較廣為遊客推崇的一間。多年前也吃過，只是已經忘了它的味道... 但在民宿裡摸了一下，抵達 [阿甲] 時，雖還不到打烊時間，但已經賣完了！整個扼腕。 因為市區裡不那麼好停車，我們懶得再移動，就將就了旁邊的 [你我他晚點]，也是蠻多人介紹過的老店。但其實就是間很古早味的麵店，另外有賣臭豆腐。 點了一碗乾麵，油麵搭配肉燥，肉燥滷得有點硬，且口味偏重，還加了一些胡椒粉。臭豆腐一份四大塊，第一次吃到完全沒切的，老闆已在中間加了些蒜蓉醬油，吃起來比較軟潤，醬汁略鹹。其實都不難吃，只是口味我不太習慣，也有可能沒有冷氣，悶熱的有些煩躁。整間店我最喜歡的大概是泡菜。

你我他晚點。圖／站在這裡
你我他晚點。圖／站在這裡

你我他晚點。圖／站在這裡
你我他晚點。圖／站在這裡

逗花•豆花 | 1 小時

吃完鹹食想來些甜的，一般人都推 [蘇媽媽湯圓]，但比起來我對水果豆花更有興趣。 [逗花豆花] 是間帶點文青風的小店，只賣豆花和冰沙。可惜了最想吃的西瓜芒果豆花沒了，改吃火龍果豆花，加了樹葡萄冰沙和煉乳、西米露，酸酸甜甜還蠻好吃的，豆花也綿密好吃，但會有點覺得上下是各別的東西。可能我還是習慣加糖水的豆花。

逗花•豆花。圖／站在這裡
逗花•豆花。圖／站在這裡

逗花•豆花。圖／站在這裡
逗花•豆花。圖／站在這裡

芯春民宿-埔里 | 1 小時

[芯春民宿] 位於市區外圍的蜈蚣社區（途中會經過台灣地理中心碑！），附近比較清幽。雖然是活動單位安排的民宿，但品質還不錯，乾淨簡單，該有的都有，冷氣夠，水壓大沖起澡超舒服，老闆娘也非常客氣有禮。 當晚只有我們兩人入住，不小心就包棟了，哈哈哈。

芯春民宿-埔里。圖／站在這裡
芯春民宿-埔里。圖／站在這裡

芯春民宿-埔里。圖／站在這裡
芯春民宿-埔里。圖／站在這裡

第 2 天

芯春民宿-埔里 | 1 小時

隔天老闆娘還幫我們買了早餐，油飯、三明治、豆漿，深怕我們吃不飽似的... (原本她要買市區有名的飯糰，可惜了那天沒開。）但若是假日人多多，她都會準備自助式早餐，聽說她的泰式奶茶很厲害，可惜無緣喝到。 早上朋友去上課，我本想到附近走走，有一兩處多肉園子，但天氣熱得讓人發眩，我就放棄待在房裡賴床吹冷氣了。

芯春民宿-埔里。圖／站在這裡
芯春民宿-埔里。圖／站在這裡

芯春民宿-埔里。圖／站在這裡
芯春民宿-埔里。圖／站在這裡

不靠海 | 1 小時

[不靠海] 是間咖哩專賣店，店面不大，整個裝潢得很日系，生活感中帶點可愛，在埔里有很高的人氣。明明是平日，抵達時約 12:30 不算晚，結果已有四組人在候位... 餐點現點現做，帶位速度並不快，這一等就將近一個小時，還只剩三種可以選！（難怪他們的營業時間可以只到三點啊！） 我們都點了咖哩飯，隨餐還附了一杯紅茶和水果。我的炸蝦還蠻大隻的，肉質彈牙，蔬菜天婦羅也好吃。咖哩介於日式甘甜和印度辛香之間，香料味蠻突出的，濃郁醇厚讓人一口接一口。朋友的唐揚炸雞外酥內嫩，也相當美味。可以理解 [不靠海] 為何如此受歡迎。 聽說這裡的甜點也很厲害，店家最初是甜點工作室，可惜當天只剩布丁，心想下午可能跑其它咖啡店，就沒點了。

不靠海。圖／站在這裡
不靠海。圖／站在這裡

不靠海。圖／站在這裡
不靠海。圖／站在這裡

不靠海。圖／站在這裡
不靠海。圖／站在這裡

炎術 | 1 小時

吃飽後，我們來到 [炎術] 買飲料。[炎術] 在埔里起家，主推天然健康養身飲品，最初主打冬瓜茶，後來推出一系列蔬果飲品，大受好評，不少媒體或部落客都介紹過。 點了一杯「百龍鮮果」，可以說是他們最受歡迎的招牌飲品，其實就是百香果加火龍果，一開始沒很期待，沒想到第一口超驚豔，店家標榜不添加香料、果糖、冰塊，完全由水果搭配出來的酸甜度，很舒服順口！有到埔里真的可以喝喝看。

炎術。圖／站在這裡
炎術。圖／站在這裡

綠果庭院Green Life Garden | 1 小時

離開埔里，我們往彰化前進。 在彰化縣田尾鄉有將近 300 家園子，販售展示各種園藝相關的植栽花卉與器材，有田尾公路花園之稱，堪稱台灣最大。 其中 [綠果庭院] 是我這多肉控關注很久的一間店，難得離那麼近了，當然要來看看！ 本身就是景觀設計師的老闆將整個園區弄得很美，搬了一個貨櫃在園中間，挑高的天棚，錯落的層次讓人覺得舒服。各角落也放了不同的植物來裝飾，不只賣多肉植物，還有組合盆裁和乾燥花的 DIY 體驗... 還能拍水照，完全就是投網美之所好！ 後來發現貨櫃屋原來是店中店 [墨野花手記]，有日式雜貨、乾燥花、永生花及文創小物，也有製作開幕花禮和婚禮捧花。可以免費參觀，但若是拍人像就有 $50 低消喔。 多肉種類很多，溫室裡也有一些高單價或進口的植裁。[綠果庭院] 雖然很美很好拍，但這裡的植物比起批發的大棚，還是略貴一些，加上我還得搭火車，後來很克制的只買了五盆 $100 的一吋迷你肉。

綠果庭院Green Life Garden。圖／站在這裡
綠果庭院Green Life Garden。圖／站在這裡

綠果庭院Green Life Garden。圖／站在這裡
綠果庭院Green Life Garden。圖／站在這裡

綠果庭院Green Life Garden。圖／站在這裡
綠果庭院Green Life Garden。圖／站在這裡

綠果庭院Green Life Garden。圖／站在這裡
綠果庭院Green Life Garden。圖／站在這裡

綠果庭院Green Life Garden。圖／站在這裡
綠果庭院Green Life Garden。圖／站在這裡

綠果庭院Green Life Garden。圖／站在這裡
綠果庭院Green Life Garden。圖／站在這裡

右舍咖啡 | 1 小時

回到員林市，還有時間我們就去了 [右舍咖啡]。 它是間位在轉角的咖啡店，被藤蔓和植裁圍繞的三層樓老房，大片的落地窗採光極加，而對面是員林公園，整個就是綠意盎然的，非常舒服的環境。它還曾入選 2018 年的金點設計獎呢！ 一二樓都是用餐區，三樓則是個小藝廊。在這用餐需自行找位，再到櫃台點餐。[右舍] 致力在咖啡這塊，也有自家烘豆，所以菜單上多以咖啡為主，非咖啡的只有幾項，另外有供應甜點。造訪時，內用飲品需多付 $40，付完帳我才發現，有點訝異。但或許是太多人反映價差問題，近日 [右舍] 好似已取消這個規定。 我的冰拿鐵，雖然沒有冰奶泡也沒做分層，賣相不彼期待，但喝起來是挺好的。屬奶味比較重的拿鐵，咖啡和牛奶，甚至冰塊的比例都算在內，相當順口。朋友的檸檬冰咖啡也不錯（他們還有加荔枝、甘蔗、柳橙汁的美式！） 伯爵奶茶捲我很喜歡，戚風蛋糕本身很軟綿濕潤，淡雅的佛手柑香氣，鮮奶油內餡，甜度和打發抓得很好，和蛋糕搭起來～完美。

右舍咖啡。圖／站在這裡
右舍咖啡。圖／站在這裡

右舍咖啡。圖／站在這裡
右舍咖啡。圖／站在這裡

右舍咖啡。圖／站在這裡
右舍咖啡。圖／站在這裡

右舍咖啡。圖／站在這裡
右舍咖啡。圖／站在這裡

員林車站 | 15 分鐘

吃完下午茶，時間也差不多，就搭車回家啦！還好有員林發車的區間快，有位子坐，還能睡個小覺，也算是個愉快的收尾了。

延伸閱讀：南投彰化｜山城漫遊兩天一夜，埔里美食x日月潭x彰化人氣景點

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡 日月潭 豆花

延伸閱讀

實況拍攝／「日月潭」大草原現況　台灣56年以來的大旱災

缺水！彰化民間申請合法鑿井增 規劃新鑿2口抗旱水井

彰化招商引資 創造就業

彰化縣長王惠美 打造長者宜居環境

相關新聞

山城漫遊兩天一夜！ 喝喝茶、玩多肉 「埔里美食x日月潭x彰化」人氣景點必收

跟著 站在這裡 於 2020-09-17 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 13 個景點，其中包含 蠻荒咖啡 Desolate Coffee、日月潭、向山行政暨遊客中心。 朋友受邀到南投上課，有免費住宿，再次拉著我一起玩，走訪久違的日月潭和埔里山城；但由於她要繼續南下活動，我要搭車北上返家，取決於最近的車站在員林，第二天便把行程拉到彰化，而有了這樣的安排。

台中北屯「4大景觀橋＋親子約會景點」好玩推薦　市區桃花源別錯過

不能出國那就宅在台中！台中北屯區從山腳下一路延伸到山上，除了有台中四座超美景觀橋、大坑風景區的知名登山步道，還有很多意想不到的漂亮咖啡廳、約會景點、親子景點等等，這次就一起來看看，台中北屯區到底有哪些景點好玩？

彰化超閃秘境！隱藏版「巨型愛心樹」在校園　浪漫指數破表

離大村雙心池塘不遠的大葉大學，門口有一顆巨型的翠綠樹體，被修整成超大愛心的形狀，兩層樓高的巨大愛心樹看起來超吸睛！

孩子們的樂園！台中黎新公園全新設施「西瓜攀爬架」還有空中瞭望台

台中市政府將南屯黎新公園原本的組合式遊具汰換成全國首座多元組合攀爬遊具，外觀像西瓜的攀爬架具有綜合性遊戲功能，促進孩童身體協調性；另公園前身為黎明水資源回收中心，市府利用舊有設備導入水環境教育主題及設施，讓民眾在遊園中認識水循環知識。

最期待立槳時光！ 台中、南投、日月潭三天兩夜景點攻略&美好回憶

跟著 Jeannie 一直玩 於 2020-08-08 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 10 個景點，其中包含 鹿篙咖啡莊園、日月老茶廠、文武廟。 跟著Jeannie 一直玩🤍 更多景點歡迎追蹤

台中海線「彩色貨櫃屋、迷宮公園」都好拍！漁港小鎮梧棲景點深度玩法

通常去台中，絕對是往市區跑，台中市區熱鬧繁榮，沒有台北市的壅擠，卻有台北市的時尚便利，然而這次車子改向前往靠海的梧棲，也就是台中港所在的鄉鎮，來看看台中海線有什麼好玩，安排了兩天一夜宅在台中梧棲的行程，希望深度探訪這純粹的漁港小鎮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。