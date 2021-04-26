山城漫遊兩天一夜！ 喝喝茶、玩多肉 「埔里美食x日月潭x彰化」人氣景點必收

作者：Funliday-站在這裡

跟著 站在這裡 於 2020-09-17 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 13 個景點，其中包含 蠻荒咖啡 Desolate Coffee、日月潭、向山行政暨遊客中心。 朋友受邀到南投上課，有免費住宿，再次拉著我一起玩，走訪久違的日月潭和埔里山城；但由於她要繼續南下活動，我要搭車北上返家，取決於最近的車站在員林，第二天便把行程拉到彰化，而有了這樣的安排。

第 1 天

蠻荒咖啡 Desolate Coffee | 1 小時

[蠻荒咖啡] 位於前往日月潭的路上，由倉庫改建的白色玻璃屋，採光極好，搭配木窗條，整體簡約帶一點夢幻感，不少網美部落客趨之若騖，也因此即使平日還是讓我們候位了一些時間。 這裡提供餐食、甜點和自家烘焙的咖啡。我們只用了餐，「馬來沙嗲豬肋排飯」是豬肋排淋上風味絕佳沙嗲醬，附上紅藜飯和繽紛的生菜...十分均衡的組合。朋友的「獵人風味雞」是茄汁義大利麵，雞肉丸很 Q 彈，整體口味偏重，但也還蠻好吃的。

蠻荒咖啡 Desolate Coffee。圖／站在這裡

蠻荒咖啡 Desolate Coffee。圖／站在這裡

蠻荒咖啡 Desolate Coffee。圖／站在這裡

日月潭 | 1 小時

吃飽後，我們到日月潭水社碼頭走走。日月潭是個也可以安排一整天行程的地方，搭船遊潭、走走步道、搭纜車到九族文化村玩... 但我們都已來過日月潭幾次，便沒想多留。 原本也只是想找個地方喝咖啡，但這觀光勝地咖啡店不多，似乎只有星巴克上眼，索性散散步就離開了。但也必須說，日月潭的風景真的是美得沒話說。

日月潭。圖／站在這裡

日月潭。圖／站在這裡

向山行政暨遊客中心 | 1 小時

接到我們到向山遊客中心。這個很像未來世界會出現、藏有什麼飛碟巨船的建築，還記得上次來是 2012 年時幫同事拍自助婚紗呢！八年過去，向山完全沒變，只是不曉得是太久沒下雨缺水，或其它原故，圍繞在建築中的水道及一大片無邊際水池，都乾涸了... 整個唯美度大扣分。不過因為清水模建築真的很美，不少角落還是可以拍出好看的照片。 本想到裡面的惠蓀咖啡坐一下，但幾乎坐滿了遊客，玻璃門一推開傳出嘈雜的嗡嗡聲，我們立馬退出離開。

向山行政暨遊客中心。圖／站在這裡

向山行政暨遊客中心。圖／站在這裡

向山行政暨遊客中心。圖／站在這裡

Hohocha喝喝茶丨台灣香日月潭紅茶廠 | 1 小時

魚池鄉以紅茶聞名，紅茶廠就有好幾間... [Hohocha喝喝茶] 走一個日系風格，這觀光園區好像去年才開幕，很新也挺有質感，就決定去看看。 入園需要 $50 門票，但有可免費「喝喝茶、吃吃蛋」，還可以任何消費折抵 $30 ，我覺得還相當有誠意。 奉茶體驗供應了一小杯台茶 8 號阿薩姆紅茶，和用台茶 18 號紅玉滷製四天的茶葉蛋。紅茶清甘明朗，而茶葉蛋滷得很透，茶香中帶一點甜味，十分好吃！ 二樓販售許多紅茶、茶具及相關農特產。但我們被外面的義式冰淇淋吸引，一杯 $100 不便宜，但真的好吃，還搭配日月造型的餅乾，很用心。建議選有水果的口味，像我的「金鑽山茶」就很有層次，單純茶種的容易膩口。 一樓主要展示製茶過程，還有販售他們的手搖杯和茶葉蛋。整體來說我們蠻喜歡的，很適合一個休憩的中繼站。

Hohocha喝喝茶丨台灣香日月潭紅茶廠。圖／站在這裡

Hohocha喝喝茶丨台灣香日月潭紅茶廠。圖／站在這裡

Hohocha喝喝茶丨台灣香日月潭紅茶廠。圖／站在這裡

你我他晚點 | 1 小時

埔里最有名小吃莫過於肉圓，市區裡就多達七、八間，晚餐原本想去吃 [阿甲肉圓]，比較廣為遊客推崇的一間。多年前也吃過，只是已經忘了它的味道... 但在民宿裡摸了一下，抵達 [阿甲] 時，雖還不到打烊時間，但已經賣完了！整個扼腕。 因為市區裡不那麼好停車，我們懶得再移動，就將就了旁邊的 [你我他晚點]，也是蠻多人介紹過的老店。但其實就是間很古早味的麵店，另外有賣臭豆腐。 點了一碗乾麵，油麵搭配肉燥，肉燥滷得有點硬，且口味偏重，還加了一些胡椒粉。臭豆腐一份四大塊，第一次吃到完全沒切的，老闆已在中間加了些蒜蓉醬油，吃起來比較軟潤，醬汁略鹹。其實都不難吃，只是口味我不太習慣，也有可能沒有冷氣，悶熱的有些煩躁。整間店我最喜歡的大概是泡菜。

你我他晚點。圖／站在這裡

你我他晚點。圖／站在這裡

逗花•豆花 | 1 小時

吃完鹹食想來些甜的，一般人都推 [蘇媽媽湯圓]，但比起來我對水果豆花更有興趣。 [逗花豆花] 是間帶點文青風的小店，只賣豆花和冰沙。可惜了最想吃的西瓜芒果豆花沒了，改吃火龍果豆花，加了樹葡萄冰沙和煉乳、西米露，酸酸甜甜還蠻好吃的，豆花也綿密好吃，但會有點覺得上下是各別的東西。可能我還是習慣加糖水的豆花。

逗花•豆花。圖／站在這裡

逗花•豆花。圖／站在這裡

芯春民宿-埔里 | 1 小時

[芯春民宿] 位於市區外圍的蜈蚣社區（途中會經過台灣地理中心碑！），附近比較清幽。雖然是活動單位安排的民宿，但品質還不錯，乾淨簡單，該有的都有，冷氣夠，水壓大沖起澡超舒服，老闆娘也非常客氣有禮。 當晚只有我們兩人入住，不小心就包棟了，哈哈哈。

芯春民宿-埔里。圖／站在這裡

芯春民宿-埔里。圖／站在這裡

第 2 天

芯春民宿-埔里 | 1 小時

隔天老闆娘還幫我們買了早餐，油飯、三明治、豆漿，深怕我們吃不飽似的... (原本她要買市區有名的飯糰，可惜了那天沒開。）但若是假日人多多，她都會準備自助式早餐，聽說她的泰式奶茶很厲害，可惜無緣喝到。 早上朋友去上課，我本想到附近走走，有一兩處多肉園子，但天氣熱得讓人發眩，我就放棄待在房裡賴床吹冷氣了。

芯春民宿-埔里。圖／站在這裡

芯春民宿-埔里。圖／站在這裡

不靠海 | 1 小時

[不靠海] 是間咖哩專賣店，店面不大，整個裝潢得很日系，生活感中帶點可愛，在埔里有很高的人氣。明明是平日，抵達時約 12:30 不算晚，結果已有四組人在候位... 餐點現點現做，帶位速度並不快，這一等就將近一個小時，還只剩三種可以選！（難怪他們的營業時間可以只到三點啊！） 我們都點了咖哩飯，隨餐還附了一杯紅茶和水果。我的炸蝦還蠻大隻的，肉質彈牙，蔬菜天婦羅也好吃。咖哩介於日式甘甜和印度辛香之間，香料味蠻突出的，濃郁醇厚讓人一口接一口。朋友的唐揚炸雞外酥內嫩，也相當美味。可以理解 [不靠海] 為何如此受歡迎。 聽說這裡的甜點也很厲害，店家最初是甜點工作室，可惜當天只剩布丁，心想下午可能跑其它咖啡店，就沒點了。

不靠海。圖／站在這裡

不靠海。圖／站在這裡

不靠海。圖／站在這裡

炎術 | 1 小時

吃飽後，我們來到 [炎術] 買飲料。[炎術] 在埔里起家，主推天然健康養身飲品，最初主打冬瓜茶，後來推出一系列蔬果飲品，大受好評，不少媒體或部落客都介紹過。 點了一杯「百龍鮮果」，可以說是他們最受歡迎的招牌飲品，其實就是百香果加火龍果，一開始沒很期待，沒想到第一口超驚豔，店家標榜不添加香料、果糖、冰塊，完全由水果搭配出來的酸甜度，很舒服順口！有到埔里真的可以喝喝看。

炎術。圖／站在這裡

綠果庭院Green Life Garden | 1 小時

離開埔里，我們往彰化前進。 在彰化縣田尾鄉有將近 300 家園子，販售展示各種園藝相關的植栽花卉與器材，有田尾公路花園之稱，堪稱台灣最大。 其中 [綠果庭院] 是我這多肉控關注很久的一間店，難得離那麼近了，當然要來看看！ 本身就是景觀設計師的老闆將整個園區弄得很美，搬了一個貨櫃在園中間，挑高的天棚，錯落的層次讓人覺得舒服。各角落也放了不同的植物來裝飾，不只賣多肉植物，還有組合盆裁和乾燥花的 DIY 體驗... 還能拍水照，完全就是投網美之所好！ 後來發現貨櫃屋原來是店中店 [墨野花手記]，有日式雜貨、乾燥花、永生花及文創小物，也有製作開幕花禮和婚禮捧花。可以免費參觀，但若是拍人像就有 $50 低消喔。 多肉種類很多，溫室裡也有一些高單價或進口的植裁。[綠果庭院] 雖然很美很好拍，但這裡的植物比起批發的大棚，還是略貴一些，加上我還得搭火車，後來很克制的只買了五盆 $100 的一吋迷你肉。

綠果庭院Green Life Garden。圖／站在這裡

綠果庭院Green Life Garden。圖／站在這裡

綠果庭院Green Life Garden。圖／站在這裡

綠果庭院Green Life Garden。圖／站在這裡

綠果庭院Green Life Garden。圖／站在這裡

綠果庭院Green Life Garden。圖／站在這裡

右舍咖啡 | 1 小時

回到員林市，還有時間我們就去了 [右舍咖啡]。 它是間位在轉角的咖啡店，被藤蔓和植裁圍繞的三層樓老房，大片的落地窗採光極加，而對面是員林公園，整個就是綠意盎然的，非常舒服的環境。它還曾入選 2018 年的金點設計獎呢！ 一二樓都是用餐區，三樓則是個小藝廊。在這用餐需自行找位，再到櫃台點餐。[右舍] 致力在咖啡這塊，也有自家烘豆，所以菜單上多以咖啡為主，非咖啡的只有幾項，另外有供應甜點。造訪時，內用飲品需多付 $40，付完帳我才發現，有點訝異。但或許是太多人反映價差問題，近日 [右舍] 好似已取消這個規定。 我的冰拿鐵，雖然沒有冰奶泡也沒做分層，賣相不彼期待，但喝起來是挺好的。屬奶味比較重的拿鐵，咖啡和牛奶，甚至冰塊的比例都算在內，相當順口。朋友的檸檬冰咖啡也不錯（他們還有加荔枝、甘蔗、柳橙汁的美式！） 伯爵奶茶捲我很喜歡，戚風蛋糕本身很軟綿濕潤，淡雅的佛手柑香氣，鮮奶油內餡，甜度和打發抓得很好，和蛋糕搭起來～完美。

右舍咖啡。圖／站在這裡

右舍咖啡。圖／站在這裡

右舍咖啡。圖／站在這裡

右舍咖啡。圖／站在這裡

員林車站 | 15 分鐘

吃完下午茶，時間也差不多，就搭車回家啦！還好有員林發車的區間快，有位子坐，還能睡個小覺，也算是個愉快的收尾了。

延伸閱讀：南投彰化｜山城漫遊兩天一夜，埔里美食x日月潭x彰化人氣景點

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