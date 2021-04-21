實況拍攝／「日月潭」大草原現況　台灣56年以來的大旱災

這次我規劃去日月潭景點旅遊，真的不是要追IG很紅的日月潭大草原來的，其實我是來日月潭月老廟來拜拜的，之前就規劃好了，才看到日月潭現況很誇張，九蛙都出土了，看新聞說這是台灣56年來最大的旱災，我是2021/04/13~04/15三天在日月潭旅遊，跑了日月潭半圈，我是記錄下日月潭前所未有的景象，只能說船也不能不開，日月潭交通、物資、生計及日月潭觀光都在這些船上，只能祈禱快點下雨了 千萬不要再有這樣的景象了

2021年4月13號，我下午到了日月潭，從他龍鳳宮月老廟往日月潭看，因為沒水的關係，都長出一片草皮了，而且岩石都裸露出來，看起來很慘

從前方的日月潭環潭步道下去，就可以看到乾枯的湖面停滿了船，總覺得有一種被遺棄的感覺….

之前日月潭龍鳳宮這裡的照片

我走著走著到了水社碼頭，我來的時候淡季，人不算多，但也或許是大家看到日月潭旱象的關係也不一定，從我這邊看，那個水真的超誇張，碼頭的整根柱子都裸露了出來，真的誇張，也是這樣感覺不出落差，下面這一張照片一定能感受到

從水社碼頭要搭達船的連通道，整個落差很大，走的人都要抓護欄走得非常小心，看到這個景象真的覺得台灣56年來的大旱真的是很可怕，但是船也不能不開，日月潭交通、物資、生計及日月潭觀光都在這些船上，只能祈禱快點下雨了

太嚴重的朝霧碼頭跟玄光碼頭就先關閉了 之前GOOGLE水社碼頭照片

這是日月潭水社壩，有個日月潭碑可以拍照，這邊水勢可以到步道旁邊的，中間沙丘都跑出來了 ，對面就是慈恩塔阿 之前的日月潭GOOGLE照片

涵碧樓這邊以前陸客很多的時候，涵碧步道這邊總是擠滿超多人拍照，對面就是玄光碼頭?

2021/04/15 天氣變好….以出來玩的人來說應該是開心的事，但是還是希望多下雨啦!

日月潭大竹湖步道 日月潭進水口

挖哩 日月潭的出水口跟馬力歐的水管是一模一樣阿XD 突然有點可愛就是了

通往九蛙疊像的水社步道封閉，要到六月，可惜看不到。 九蛙GOOGLE地圖

日月潭纜車，我從這邊跑來看(停車費100元)這裡可以看到遠處的伊達邵遊客中心，我前年還有來划獨木舟ㄟ><這樣的景象比較有衝擊我，畢竟有來過啊!!

這水量真的差很多啊><

這篇主要是記錄下日月潭現在的模樣，也希望不要再看到這樣的景觀了，老天爺保佑，快點下雨讓台灣解渴，讓西部解渴 讓日月潭解渴 而這裡來水雖然少了，但是還是很舒服，我再跟大家分享這裡的日月潭景點跟日月潭住宿。

文章來源：跳躍的宅男 FB：跳躍的宅男

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