快訊

佛洛伊德的正義：美警壓頸「殺人有罪」...BLM勝了嗎？

境外確診+4！ 自斯洛伐克、印尼及菲律賓入境

實況拍攝／「日月潭」大草原現況　台灣56年以來的大旱災

跳躍的宅男 / 文、圖／跳躍的宅男

udn走跳旅遊／跳躍的宅男

這次我規劃去日月潭景點旅遊，真的不是要追IG很紅的日月潭大草原來的，其實我是來日月潭月老廟來拜拜的，之前就規劃好了，才看到日月潭現況很誇張，九蛙都出土了，看新聞說這是台灣56年來最大的旱災，我是2021/04/13~04/15三天在日月潭旅遊，跑了日月潭半圈，我是記錄下日月潭前所未有的景象，只能說船也不能不開，日月潭交通、物資、生計及日月潭觀光都在這些船上，只能祈禱快點下雨了 千萬不要再有這樣的景象了

2021年4月13號，我下午到了日月潭，從他龍鳳宮月老廟往日月潭看，因為沒水的關係，都長出一片草皮了，而且岩石都裸露出來，看起來很慘

從前方的日月潭環潭步道下去，就可以看到乾枯的湖面停滿了船，總覺得有一種被遺棄的感覺….

之前日月潭龍鳳宮這裡的照片

我走著走著到了水社碼頭，我來的時候淡季，人不算多，但也或許是大家看到日月潭旱象的關係也不一定，從我這邊看，那個水真的超誇張，碼頭的整根柱子都裸露了出來，真的誇張，也是這樣感覺不出落差，下面這一張照片一定能感受到

從水社碼頭要搭達船的連通道，整個落差很大，走的人都要抓護欄走得非常小心，看到這個景象真的覺得台灣56年來的大旱真的是很可怕，但是船也不能不開，日月潭交通、物資、生計及日月潭觀光都在這些船上，只能祈禱快點下雨了

太嚴重的朝霧碼頭跟玄光碼頭就先關閉了 之前GOOGLE水社碼頭照片

這是日月潭水社壩，有個日月潭碑可以拍照，這邊水勢可以到步道旁邊的，中間沙丘都跑出來了 ，對面就是慈恩塔阿 之前的日月潭GOOGLE照片

涵碧樓這邊以前陸客很多的時候，涵碧步道這邊總是擠滿超多人拍照，對面就是玄光碼頭?

2021/04/15 天氣變好….以出來玩的人來說應該是開心的事，但是還是希望多下雨啦!

日月潭大竹湖步道 日月潭進水口

挖哩 日月潭的出水口跟馬力歐的水管是一模一樣阿XD 突然有點可愛就是了

通往九蛙疊像的水社步道封閉，要到六月，可惜看不到。 九蛙GOOGLE地圖

日月潭纜車，我從這邊跑來看(停車費100元)這裡可以看到遠處的伊達邵遊客中心，我前年還有來划獨木舟ㄟ><這樣的景象比較有衝擊我，畢竟有來過啊!!

這水量真的差很多啊><

這篇主要是記錄下日月潭現在的模樣，也希望不要再看到這樣的景觀了，老天爺保佑，快點下雨讓台灣解渴，讓西部解渴 讓日月潭解渴 而這裡來水雖然少了，但是還是很舒服，我再跟大家分享這裡的日月潭景點跟日月潭住宿。

文章來源：跳躍的宅男   FB：跳躍的宅男

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

日月潭 步道 觀光 IG 獨木舟

相關新聞

實況拍攝／「日月潭」大草原現況　台灣56年以來的大旱災

udn走跳旅遊／跳躍的宅男 這次我規劃去日月潭景點旅遊，真的不是要追IG很紅的日月潭大草原來的，其實我是來日月潭月老廟來拜拜的，之前就規劃好了，才看到日月潭現況很誇張，九蛙都出土了

彰化最新必追秘境！一望無際的「粉色花田」免費拍　劍蘭花夢幻滿開

彰化最新景點好康報！田中有處隱藏於道路下的夢幻花海，日前滿開炸裂成整片粉色花毯，放眼望去超唯美，園主無私開放免費賞花，目前前半段已全數開花、隨拍隨美，期間限定景致走過路過勿錯過！ 這處絕美秘境為

台中最強浮誇系美食！10種爆量海鮮溢出碗，「粥狂」名副其實

網路爆紅名店、豐原超澎湃海鮮粥來台中市區展店啦！超大隻龍蝦、放滿滿的海鮮配料、鮮甜美味的湯頭讓人垂涎三尺，是台中必吃的人氣美食！

亞洲最大親子寵物友善園區！占地近2萬坪的台中大坑「啵比星球」新亮相 帶著毛小孩玩翻天

udn走跳旅遊／Mika出走美食日誌 台中大坑新社又有新景點，是原本東山樂園改造成全亞洲最大的親子寵物友善空間！佔地近兩萬坪，除了適合親子與寵物共游的游泳池以外，還有七星級寵物旅館以及美容專

扇形車庫、八卦山大佛、車埕隱茶.. 「彰化田尾&南投集集」朝聖景點必拍！

於 2020-10-15 出發，總共為期 2 天，一共去了 7 個景點，其中包含 八卦山大佛風景區、扇形車庫停車場、阿三肉圓。 彰化花草之鄉田尾台式波波草好可愛，原來還有祈福避邪的功效，南投集集小火車慢遊，隱居山林遠離塵囂。

隱藏版親子樂園！台中新社「百菇莊」採香菇、茶碗蒸DIY好好玩，還有香菇流沙包

udn走跳美食／涼子是也 百菇莊原來不止能夠採菇、​吃菇、買菇，還有獨特的「菇類生態循環再生親子體驗活動」與「香菇娃娃 DIY 體驗」，蠻好玩的耶！ 百菇莊位於新社協中街，距離新社古堡莊園

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。