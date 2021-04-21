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彰化最新必追秘境！一望無際的「粉色花田」免費拍　劍蘭花夢幻滿開

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@beckhamhong66授權
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彰化最新景點好康報！田中有處隱藏於道路下的夢幻花海，日前滿開炸裂成整片粉色花毯，放眼望去超唯美，園主無私開放免費賞花，目前前半段已全數開花、隨拍隨美，期間限定景致走過路過勿錯過！

圖／IG@beckhamhong66授權
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這處絕美秘境為隱身鄉間的劍蘭花田，長長的草狀葉子神似劍的刀刃，但當花穗上開滿了粉色花朵，瞬間變身嬌滴滴的美景，免濾鏡就能呈現少女心爆發的色系，可謂最佳美拍聖地。現場每個角度都能拍出美照，站在路上俯瞰的視角最為壯觀，佇立在花叢中的模樣為人氣場景，而平拍也彷彿徜徉於一望無際的花海，獨照或情侶合照都仙氣爆表。

圖／IG@beckhamhong66授權
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提醒大家此處為私人土地，主人佛心分享這幅風光，需要有素質的遊客才能一起守護這片風景，拍攝時禁止擅自採花、行走時隨時小心以免踩壞劍蘭花，並記得落實垃圾不落地喔！

圖／IG@beckhamhong66授權
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彰化隱藏版劍蘭花海

地址：彰化縣田中鎮民光路二段200號附近
google座標：23.883988 120.566602

圖／IG@beckhamhong66授權
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