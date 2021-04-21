聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化最新必追秘境！一望無際的「粉色花田」免費拍 劍蘭花夢幻滿開
彰化最新景點好康報！田中有處隱藏於道路下的夢幻花海，日前滿開炸裂成整片粉色花毯，放眼望去超唯美，園主無私開放免費賞花，目前前半段已全數開花、隨拍隨美，期間限定景致走過路過勿錯過！
這處絕美秘境為隱身鄉間的劍蘭花田，長長的草狀葉子神似劍的刀刃，但當花穗上開滿了粉色花朵，瞬間變身嬌滴滴的美景，免濾鏡就能呈現少女心爆發的色系，可謂最佳美拍聖地。現場每個角度都能拍出美照，站在路上俯瞰的視角最為壯觀，佇立在花叢中的模樣為人氣場景，而平拍也彷彿徜徉於一望無際的花海，獨照或情侶合照都仙氣爆表。
提醒大家此處為私人土地，主人佛心分享這幅風光，需要有素質的遊客才能一起守護這片風景，拍攝時禁止擅自採花、行走時隨時小心以免踩壞劍蘭花，並記得落實垃圾不落地喔！
彰化隱藏版劍蘭花海
地址：彰化縣田中鎮民光路二段200號附近google座標：23.883988 120.566602
延伸閱讀：
．「台版吳哥窟」5/19起採預約入園！台南絕美廢墟古城重新開放、平日也能拍
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言