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看夜景+浪漫餐廳！ 台中沙鹿「IG 打卡景點」 情人約會出遊首選

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Shan@ReadyGo

位在台中市區與台中港中間的沙鹿區，是不少情人約會出遊的首選，因為這裡隱藏許多景觀咖啡廳、下午茶夜景等和秘境般的園區，讓人想一探這裡的神祕體驗浪漫的氛圍；此外，這樣的大自然面貌不管是大人小孩都會喜歡，從早玩到晚都不是問題，現在就快點來宅在台中沙鹿吧！

台中沙鹿區

台中港區運動公園

台灣首座大型擁有國際級正規滑輪溜冰場的運動公園，室內空間提供多樣化的選擇。另有付費體雕課程，聘請專業教練量身設計運動燃脂課程，除此之外，也提供其他場地租借服務，給予民眾完善的運動空間。

圖 / IG @sienna_0409
圖 / IG @sienna_0409

地址｜台中市沙鹿區自強路301號

營業時間｜06:00-22:00

門票資訊｜依照運動空間有不同收費方式

沙鹿之翼

橫跨於臺灣大道七段上的一座人行天橋-沙鹿之翼，是許多攝影玩家相繼駐足的新地點。夜晚的沙鹿之翼閃閃發光，橋身與鋼纜上七彩繽紛的LED燈照亮了沙鹿的夜晚，吃飽飯到沙鹿之翼走走，輕鬆又愜意！

圖 / 台中觀旅局
圖 / 台中觀旅局

圖 / 台中觀旅局
圖 / 台中觀旅局

地址｜台中市沙鹿區中棲路281-3號

滔月景觀咖啡廳

位於沙鹿區的滔月景觀咖啡廳，提供遼闊寬敞的觀景平台，城市燈光盡收眼底。咖啡廳有室內用餐及戶外區，並販售正餐、甜點及飲品等餐點。來這裡享用美食，並配上絕美的景色，必定是情侶約會的首選之一。

圖 / 滔月景觀咖啡廳FB
圖 / 滔月景觀咖啡廳FB

圖 / 滔月景觀咖啡廳FB
圖 / 滔月景觀咖啡廳FB

地址｜台中市沙鹿區台灣大道六段612巷168號

營業時間｜18:00 – 01:00

沙鹿夢想街

無論你是否正走在夢想的道路上，來到台中沙鹿夢想街，所有願望都能一次滿足！這裡有籃球場讓你變身籃球明星，也能長出一對翅膀成為天使，三面滿滿的籃球牆是最多人排隊拍照的景點，千萬不要錯過了！在這裡將夢想實體化，走一遭必能讓你再次燃起熱情之火。

圖 / IG @cutenana0516
圖 / IG @cutenana0516

圖 / IG @grassphoto_
圖 / IG @grassphoto_

地址｜台中市沙鹿區晉文路3巷21號

九天黑森林

沒有確切的位置，卻是人人所知的秘境，在大雅九天玄女宮後方種植了一大片的小葉南洋杉，因為樹木高大葉子顏色又深，正片看起來就像一座黑森林而得名。樹木密度高加上高聳挺拔的外觀，步入其中瞬間塵囂都被隔絕在外，當陽光穿過枝葉撒入有如一地的金黃砂，別具浪漫風情，可說是都市裡的奇幻美景！

圖 / 台中觀旅局
圖 / 台中觀旅局

地址｜可導航至九天玄女宮地址-大雅區清泉路99號

九天夕陽之樹

九天夕陽之樹位於台中都會公園與九天黑森林之間，傍晚時分能觀看落日晚霞，夜晚到此欣賞到城市美景，倘若晴空萬里之時，抬頭望向天空可看見繁星盛況，讓此地成為攝影玩家們的熱門地點，到台中遊玩肯定不能錯過！

圖 / IG @tw.raw
圖 / IG @tw.raw

圖 / IG @staywithmax
圖 / IG @staywithmax

地址｜台中市沙鹿區

好好聚落文創園區

好好聚落文化園區規劃了藝術、設計、生態三者共存的聚落，讓旅客來這有三種方式可以享受，盡情吸收大自然的芬多精、體驗各式美學的工作坊、喝一杯咖啡自在的度過愜意的午後，要讓來台中旅遊的你重新定義生活美學。

圖 / 台中觀旅局
圖 / 台中觀旅局

圖 / 台中觀旅局
圖 / 台中觀旅局

地址｜台中市沙鹿區福成路255巷8號

營業時間｜10:00 ~ 17:00 週三公休

延伸閱讀>>宅在台中深度旅遊，29區各種風格景點隨便玩

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咖啡 公園 秘境

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