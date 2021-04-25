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台中北屯「4大景觀橋＋親子約會景點」好玩推薦　市區桃花源別錯過

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖/IG@chi_yu777 圖/IG@binior0147 圖/IG@irachen
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Shelly@ReadyGo

不能出國那就宅在台中！台中北屯區從山腳下一路延伸到山上，除了有台中四座超美景觀橋、大坑風景區的知名登山步道，還有很多意想不到的漂亮咖啡廳、約會景點、親子景點等等，這次就一起來看看，台中北屯區到底有哪些景點好玩？

台中北屯區

大坑風景區登山步道

圖/IG@chi_yu777
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圖/IG@chi_yu777
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大坑風景區總共有12條登山步道，因為是由木棧道所建造，不僅能運動，拍起照來也特別美，休閒組可以爬1、6、8、10這幾條坡道較平緩，適合新手；進階組可以從3、5號登山步道入手，適合平常有運動習慣的人；挑戰組2號和4號則需手腳並用，適合平常有在登山的人。

地址｜臺中市北屯區清水巷與連坑巷交會處

東山棧甕缸雞

圖/IG@2a_foodie
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只專注於「甕缸雞」單一雞肉料理的東山棧甕缸雞，榮獲2020世界級米其林肯定，成為全台首間登上「米其林指南必比登推介」的甕缸雞餐廳。提供多樣選擇，如合菜、招牌甕缸雞，肉質鮮美，對甕缸雞講究的絕對不能錯過！

地址｜台中市北屯區東山路一段380號

營業時間｜11:00-21:30

心之芳庭

圖/IG@tsengtong
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心之芳庭位於大坑風景區內，為台灣第一座結合婚禮與觀光旅遊的園區，也是偶像劇熱門取景的地點，園區分為兩大區域，分別為「慶典區」及「約會區」。

圖/IG@binior0147
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圖/IG@angel.a717
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其中，慶典區最引人注目的，莫過於「天使的祝福證婚亭」，許多新人在這獨一無二的證婚亭許下諾言，得到天使的祝福。而約會區則開放一般遊客購票進入，小南法場景、紅瓦老圍牆加上刻意打造的斑駁牆面，彷彿走進南歐風情小鎮，是個記憶體殺手。

地址｜台中市北屯區芳庭路1號

營業時間｜10:30-18:30 (周一公休)

藍天白雲橋

圖/IG@subon_eat
圖/IG@subon_eat

藍天白雲橋並非行人橋，以藍白兩色做搭配，採用天壇衍架的型式，與晴空中的藍天白雲相呼應，藍天白雲橋會在夜幕低垂時點燈，光束打在橋上，映襯著黑夜星空，又是截然不同的感受。

地址｜台中市北屯區藍天白雲橋

大坑蝴蝶橋

圖/IG@fang.chang
圖/IG@fang.chang

噴泉式肋骨形狀打造的大坑清新橋，象徵大坑地區青翠山林的景色，橋樑特殊的弧形、對稱的外觀設計，狀似一隻展翅高飛的蝴蝶，因此也有人稱作「蝴蝶橋」。

地址｜台中市北屯區祥順東路二段與軍福九路交叉口

大坑情人橋

圖/IG@irachen
圖/IG@irachen

橋面不是冰冷的水泥地而是能倒映出整座橋面的玻璃材質，大坑情人橋的倒影和橋本身形成一個大的愛心形狀，搭配粉紅色外觀，給人浪漫的感覺，不論遠看或近看、白天或夜晚都有不同的迷人樣貌。

地址｜台中市北屯區廍子路366號

海天橋

圖/IG@xuyuz0522
圖/IG@xuyuz0522

海天橋是自行車專用步道，同樣採用藍白色系，流線型的造型像是波浪一樣，入夜後的海天橋打上藍色的燈光，更營造出一種科技感，也是看夜景的好地方。

地址｜台中市北屯區松竹五路一段

一德洋樓

圖/IG@ball0716
圖/IG@ball0716

圖/IG@wen_xiao0126
圖/IG@wen_xiao0126

座落於台中市區的一德洋樓，為台中市歷史建築物，開放民眾入館觀賞，一德藝文茶樓提供古早味特色餐點，布朗尼甜點販售多樣化甜點，入園免門票，並附有停車場，適合喜愛參觀歷史建築的旅客前來觀賞。

地址｜台中市北屯區文昌東11街14巷1號

營業時間｜10:00-17:00 (週二週三休息)

紙箱王創意園區

圖/IG@zora.taiwan
圖/IG@zora.taiwan

圖/IG@sun42872436
圖/IG@sun42872436

紙箱王創意園區占地約1600坪，園區內展示著各式各樣的紙藝品，更特別的是紙箱餐廳桌椅、火鍋還有火車都是用紙做成！還有世界各國的大型地標，來到這裡就好像環遊世界一樣，不僅適合親子同遊，增進感情，也很適合情侶來這邊打卡拍照。

地址│台中市北屯區東山路二段2巷2號

營業時間│9:00-20:00

臺中眷村博物館

圖/IG@chungwei0921
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圖/IG@yu__ting__
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臺中市眷村博物館前身為「北屯新村」，早期是空軍眷舍，經規劃整頓成為臺中首座眷村文化資產保存的地方館舍。園區內設置了古早彈珠台、踩高蹺等童玩體驗，眷舍與眷舍間的狹小巷弄牆上也換上昔日的老照片與粉筆塗鴉創作，重現眷村生活的輪廓。

地址｜台中市北屯區天祥街19號

營業時間｜10:00-17:00 (週一公休)

BUKA這一隻熊

圖/IG@sharon_mylife813
圖/IG@sharon_mylife813

圖/IG@yichen0731
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市區難得一見的世外桃源，園區多數以綠地樹林所包覆，提供雜貨及餐飲服務，無論是婚宴舉辦、家庭派對都適合到戶外區舉辦，全店以Zakka的鄉村風格，推薦給想尋寶的民眾，店內每一項商品皆為手工製作，送禮自用兩相宜。

圖/IG@ting_02.08
圖/IG@ting_02.08

地址｜台中市北屯區山西路三段161號

營業時間｜10:00-19:00 (週二週三休息)

延伸閱讀>>宅在台中深度旅遊，29區各種風格景點隨便玩

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