快訊

華航機師再釀群聚事件？指揮中心下午2時記者會說明

太魯閣號又出事！ 405車次宜蘭武塔車站疑撞擊不明物體

孩子們的樂園！台中黎新公園全新設施「西瓜攀爬架」還有空中瞭望台

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

共融式遊戲場為確保所有兒童的遊戲權，公園內設置沙坑區玩沙桌並引進輪椅盪鞦韆，因應身障人士行動需求，特別將底部防墜緩衝地墊調整成適當緩坡，讓輪椅族群更輕鬆參與遊戲。

黎新公園設有外觀像西瓜的攀爬架，由最底層的漫步繩索、空中彎月椅、三腳踏環、螺旋滑竿等遊戲模式往上活動，中層結構規劃攀爬網、彈跳膜、吊床等設施，最頂端安排空中瞭望台，可高空俯瞰公園全區風景，期望透過攀爬活動促進孩童身體協調性，啟發五體感官，還設置兩組七階音樂管，讓公園遊具多元有趣。

另外，市府利用舊有設備導入水環境教育主題及設施，讓民眾在遊園過程中了解早期氧化渠道的紋理，認識水循環知識；市府也針對水資源工程建設規劃培訓內容，聘請國立台中教育大學、荒野保護協會台中分會、GEEP APRC研究員等專家學者合辦教程活動及工作坊，並邀請黎明城鄉發展協會、李科永紀念圖書館志工上課，培育南屯區水資源教育志工。

同時，也舉辦「公園探險記：認識水撲滿」、「中水回收及滯洪池的功能」、「會吸水的大水怪公園：水要跑去哪？」等水資源活動，吸引民眾探索公園建設及自然生態。


延伸閱讀>>吃完飯來公園散散步吧！台中七大公園推薦，環境優美氣氛佳

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園

延伸閱讀

煙波觀光集團攜手世界展望會為水資源行動發聲

水資源整治亂象 鄭州造湖拚觀光、廣西填池避惡臭

布萊德彼特坐輪椅驚動各方　原來只是為了這事！

布萊德彼特突被拍坐輪椅 離開醫療中心

相關新聞

孩子們的樂園！台中黎新公園全新設施「西瓜攀爬架」還有空中瞭望台

台中市政府將南屯黎新公園原本的組合式遊具汰換成全國首座多元組合攀爬遊具，外觀像西瓜的攀爬架具有綜合性遊戲功能，促進孩童身體協調性；另公園前身為黎明水資源回收中心，市府利用舊有設備導入水環境教育主題及設施，讓民眾在遊園中認識水循環知識。

最期待立槳時光！ 台中、南投、日月潭三天兩夜景點攻略&美好回憶

跟著 Jeannie 一直玩 於 2020-08-08 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 10 個景點，其中包含 鹿篙咖啡莊園、日月老茶廠、文武廟。 跟著Jeannie 一直玩🤍 更多景點歡迎追蹤

台中海線「彩色貨櫃屋、迷宮公園」都好拍！漁港小鎮梧棲景點深度玩法

通常去台中，絕對是往市區跑，台中市區熱鬧繁榮，沒有台北市的壅擠，卻有台北市的時尚便利，然而這次車子改向前往靠海的梧棲，也就是台中港所在的鄉鎮，來看看台中海線有什麼好玩，安排了兩天一夜宅在台中梧棲的行程，希望深度探訪這純粹的漁港小鎮。

實況拍攝／「日月潭」大草原現況　台灣56年以來的大旱災

udn走跳旅遊／跳躍的宅男 這次我規劃去日月潭景點旅遊，真的不是要追IG很紅的日月潭大草原來的，其實我是來日月潭月老廟來拜拜的，之前就規劃好了，才看到日月潭現況很誇張，九蛙都出土了

彰化最新必追秘境！一望無際的「粉色花田」免費拍　劍蘭花夢幻滿開

彰化最新景點好康報！田中有處隱藏於道路下的夢幻花海，日前滿開炸裂成整片粉色花毯，放眼望去超唯美，園主無私開放免費賞花，目前前半段已全數開花、隨拍隨美，期間限定景致走過路過勿錯過！ 這處絕美秘境為

台中最強浮誇系美食！10種爆量海鮮溢出碗，「粥狂」名副其實

網路爆紅名店、豐原超澎湃海鮮粥來台中市區展店啦！超大隻龍蝦、放滿滿的海鮮配料、鮮甜美味的湯頭讓人垂涎三尺，是台中必吃的人氣美食！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。