孩子們的樂園！台中黎新公園全新設施「西瓜攀爬架」還有空中瞭望台
共融式遊戲場為確保所有兒童的遊戲權，公園內設置沙坑區玩沙桌並引進輪椅盪鞦韆，因應身障人士行動需求，特別將底部防墜緩衝地墊調整成適當緩坡，讓輪椅族群更輕鬆參與遊戲。
黎新公園設有外觀像西瓜的攀爬架，由最底層的漫步繩索、空中彎月椅、三腳踏環、螺旋滑竿等遊戲模式往上活動，中層結構規劃攀爬網、彈跳膜、吊床等設施，最頂端安排空中瞭望台，可高空俯瞰公園全區風景，期望透過攀爬活動促進孩童身體協調性，啟發五體感官，還設置兩組七階音樂管，讓公園遊具多元有趣。
另外，市府利用舊有設備導入水環境教育主題及設施，讓民眾在遊園過程中了解早期氧化渠道的紋理，認識水循環知識；市府也針對水資源工程建設規劃培訓內容，聘請國立台中教育大學、荒野保護協會台中分會、GEEP APRC研究員等專家學者合辦教程活動及工作坊，並邀請黎明城鄉發展協會、李科永紀念圖書館志工上課，培育南屯區水資源教育志工。
同時，也舉辦「公園探險記：認識水撲滿」、「中水回收及滯洪池的功能」、「會吸水的大水怪公園：水要跑去哪？」等水資源活動，吸引民眾探索公園建設及自然生態。
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