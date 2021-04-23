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台中海線「彩色貨櫃屋、迷宮公園」都好拍！漁港小鎮梧棲景點深度玩法

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖/IG@angla0218；圖/IG@shihsan8648
圖/IG@angla0218；圖/IG@shihsan8648

Shan@ReadyGo、Shelly@ReadyGo

通常去台中，絕對是往市區跑，台中市區熱鬧繁榮，沒有台北市的壅擠，卻有台北市的時尚便利，然而這次車子改向前往靠海的梧棲，也就是台中港所在的鄉鎮，來看看台中海線有什麼好玩，安排了兩天一夜宅在台中梧棲的行程，希望深度探訪這純粹的漁港小鎮。

台中梧棲區

台中三井OUTLET (MITSUI OUTLET PARK 臺中港)

彩色貨櫃屋和海景摩天輪可以說是台中港三井Outlet的打卡地標，這座海景摩天輪來自北海道，部分車廂地板底部設計為透明狀，可以欣賞海天一色的美景；夜晚時的摩天輪也有燈光效果，不論是白天還是晚上都超好拍。

圖/IG@angla0218
圖/IG@angla0218

圖/IG@jimmy_trj66
圖/IG@jimmy_trj66

地址｜台中市梧棲區臺灣大道十段168號

營業時間｜一 ~ 日 11:00-21:30

大庄浩天宮

大庄浩天宮占地廣大，是台中梧棲區大庄里的媽祖廟，被列為臺中市文化資產的歷史建築、無形文化資產，主要供奉媽祖，知名電影「陣頭」、地理雜誌系列節目之一「在台灣的故事」都是在這裡取景拍攝的。

圖/台中市政府觀光旅遊局
圖/台中市政府觀光旅遊局

地址｜臺中市梧棲區中央路一段784號

頂魚寮公園

頂魚寮公園距離梧棲行旅走路5分鐘，因為靠海下車後的風吹得大家睜不開眼，不過公園裡可愛造型的溜滑梯，還是引起童心上前拍照，整個公園不大，走走晃晃大概30分鐘，除了特殊造型的溜滑梯，也有常見的遊樂設施，還有一艘大船上面畫著傳統故事。

圖/IG@shihsan8648
圖/IG@shihsan8648

圖/IG@mikuhsu0417
圖/IG@mikuhsu0417

圖/IG@ann319999
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地址｜台中市梧棲區八德東路

梧棲夜市

梧棲的晚餐除了熱鬧街上的餐廳外，也能來到梧棲夜市尋找美食，梧棲夜市6開始，建議可以到快7點再來，店家陸續擺攤後會更豐富，又酥又脆的鹿港蚵仔煎厚度是一般的兩倍，搭配甜辣醬是另一種層次；而網路榜上有名的李家炸雞(原雞董炸雞)鮮嫩多汁，肉汁完整的被包覆在脆皮下，是吃完會允指回味的那種。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

圖/ReadyGo
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地點：台中市梧棲區文化路一段537號

時間：每週二、五 18:00-00:00

梧棲老街

一眼就能望穿的梧棲老街和印象中的「老街」有些不同，筆直的路上沒有隨處開張的攤販，只有幾張零星的板凳亮在門外，林異香齋、蔬匠食客、吉城肉圓與榕樹下豆花等都是網路上說的「老街美食」，每一樣都值得嘗試。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

橙黃橘綠

台中海線梧棲超美咖啡廳就位在梧棲國小旁的巷子裡，有附設停車場約可停放7台車汽車。橙黃橘綠咖啡廳的裝潢帶點植栽系的風格，有分室內及半露天沙發區，玻璃落地窗及天花板採光十分良好，舒適的環境很適合來杯咖啡放空一下。

圖/IG@__cathy.3__
圖/IG@__cathy.3__

圖/IG@mengchinchung
圖/IG@mengchinchung

地址｜台中市梧棲區中興路67巷28弄46號

營業時間｜10:00-18:00

延伸閱讀>>宅在台中深度旅遊，29區各種風格景點隨便玩

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